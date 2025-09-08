Qué pasa si Guatemala pierde su partido vs. Panamá y cómo quedaría el camino de clasificación al Mundial 2026

Guatemala accedió a jugar la fase final de una eliminatoria de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) luego de 20 años de sequía. Tras perder en condición de local contra El Salvador, visitará a Panamá, pero si pierde quedaría entre la espada y la pared de cara al Mundial de 2026.

Guatemala se juega gran parte de su pasaje al Mundial contra Panamá

Este lunes se disputará la segunda fecha del clasificatorio de Concacaf de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Pasada la primera fecha, los guatemaltecos se encuentran en la última posición del grupo, con cero puntos; mientras que El Salvador tiene tres, Surinam y Panamá uno.

Guatemala puede obtener su pase directo al Mundial de 2026 (X @fedefut_oficial)

En caso de perder esta segunda fecha contra Panamá, rival directo en las aspiraciones mundialistas, Guatemala quedaría muy relegado a falta de 4 fechas para finalizar las eliminatorias:

Panamá - 4 puntos

El Salvador - 3 puntos (un partido menos)

Surinam - 1 punto (un partido menos)

Guatemala - 0 puntos

Este escenario complicaría fuertemente las cosas para el Azul y Blanco que sueña con llegar a su primer Mundial. Los dirigidos por Luis Fernando Tena están obligados a obtener un buen resultado contra Panamá, luego de perder la primera fecha en el Estadio Cementos Progreso.

¿Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026?

Luego de este comienzo accidentado, las cosas se le pusieron complicadas al Bicolor, debido a que solo quedan 5 partidos para definir su suerte. Principalmente, Guatemala necesita ganar sus partidos para llegar con chance a alguno de estos dos escenarios que lo depositarían en la máxima cita del fútbol mundial:

Terminar líder del grupo A en la tercera ronda de las eliminatorias.

en la tercera ronda de las eliminatorias. Ubicarse entre los dos mejores segundos de cada grupo, lo que lo llevaría a un repechaje intercontinental

Así se encuentra el Grupo A con Guatemala en el fondo de la tabla redes co

Sin embargo, el panorama dista de ser el ideal: las próximas tres fechas serán en condición de visitante. Este 8 de septiembre visitará a Panamá, en el Estadio Rommel Fernández; luego, el 10 de octubre viajará a Surinam, en el Estadio André Kamperveen Stadion; y finalmente, se medirá ante El Salvador, en el Estadio Jorge el Mágico González.

Cómo ver Panamá vs. Guatemala desde Estados Unidos y posibles formaciones

El Estadio Rommel Fernández será la sede de este atrapante partido por la segunda fecha de la Ronda Final de las Clasificatorias de la Concacaf para la Copa Mundial de 2026. A partir de las 18.30 hs. (hora de San Francisco) los fanáticos de unos y otros en Estados Unidos podrán disfrutarlo a través CBS Sports Network, Golazo y Paramount+, de acuerdo con Concacaf.

Será el séptimo partido entre ambas selecciones en la historia de las Clasificatorias Mundialistas de la Concacaf. El historial es favorable para Guatemala, quien se mantiene invicta con cinco partidos y un empate ante Panamá.

Panamá buscará hacer valer su condición de local cuando reciba a Guatemala (X/@fepafut) (X/@fepafut)

La posible alineación de Guatemala es: Nicholas Hagen; José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón, Aarón Herrera, José Morales; José Rosales, Óscar Santís, Nathaniel Méndez; Rubio Rubin y Rudy Muñoz.

La probable formación de Panamá es: Orlando Mosquera; Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade; Amir Murillo, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Jorge Gutiérrez; Édgar Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.