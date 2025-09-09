A qué hora de EE.UU. juega Venezuela vs. Colombia: cómo ver en vivo el partido de La Vinotinto hoy
“La Vinotinto” se jugará todas sus posibilidades de llegar al repechaje en casa ante Colombia, que ya cuenta con su boleto a la fiesta mundialista
- 3 minutos de lectura'
Este 9 de septiembre, “La Vinotinto” se jugará su pase al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial en contra de Colombia, quien ya tiene asegurado su lugar en el Mundial 2026. La selección venezolana necesita los tres puntos para no depender de Bolivia.
A qué hora y cómo ver Venezuela vs. Colombia desde Estados Unidos
Este 9 de septiembre Venezuela recibirá a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, de acuerdo con el calendario de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). El partido comenzará a las 19.30 hs, tiempo del Este en Estados Unidos.
Los aficionados podrán ver el partido por Fanatiz, que tiene la transmisión de todos los partidos en Pago por Evento.
Probables alineaciones de Venezuela y Colombia
Fernando Batista, técnico de Venezuela, se encuentra a 90 minutos de asegurar un lugar en el repechaje, y con ello seguir luchando con clasificar al Mundial 2026.
El seleccionador podría repetir el cuadro que jugo en contra de Argentina, aunque corre el riesgo de perder a Salomón Rondón, Jon Aramburu, Rafael Romo, Tomás Rincón, Eduard Bello, quienes en caso de recibir una amarilla se perderían el eventual partido de repechaje en caso de una victoria de Venezuela
Por otro lado, Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, llegará al encuentro tranquilidad al asegurar el pase a la justa mundialista, por lo tanto, podría realizar algunos cambios para darle oportunidad a los jugadores que no han tenido tanta participación en las eliminatorias, como el caso de Dayro Moreno, quien regresó a la selección después de varios años.
- Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro, José Martínez, Herrera, Cásseres, D Martínez, Salomón Rondón, Soteldo
- Colombia: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, Luis Díaz, James Rodríguez
Qué necesita Venezuela para asegurar el repechaje
Venezuela y Bolivia son las selecciones que se juegan este último boleto dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol, por sus siglas en español). “La Vinotinto” se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación con 18 puntos, mientras “La Verde” está ubicada en el octavo lugar con 17 puntos.
Cabe resaltar que el clasificatorio de Conmebol otorga seis pases directos y otro más al repechaje, según FIFA. Con una victoria, Venezuela asegura el séptimo lugar y su clasificación al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial, en caso de un empate o una derrota tendrá que esperar a lo que suceda con Bolivia, quien reciba en casa a Brasil.
Una victoria de la selección boliviana dejaría a Venezuela con la obligación de ganar en casa. Estos dos partidos se jugarán a la misma hora, de tal manera que las emociones estarán garantizadas en la última fecha de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026.
