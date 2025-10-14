En qué canal pasan a México vs. Ecuador: hora de Nueva York para ver el partido de fecha FIFA en vivo desde EE.UU.
Ambas selecciones vivirán un encuentro clave en el amistoso rumbo al Mundial 2026
Hoy martes 14 de octubre, la Selección Nacional de México recibe en Jalisco al equipo de Ecuador, ambos se enfrentan en su primer partido amistoso de Fecha FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro podrá ser visto desde Estados Unidos y otras partes del mundo.
A qué hora y cómo ver en vivo México vs. Ecuador desde Nueva York
El encuentro México vs. Ecuador tendrá lugar en el Estadio Akron en Zapopan a las 20.20 hs en el centro de México y a las 22.20 hs, tiempo del Este de EE.UU. y Nueva York) este martes 14 de octubre, según TV Azteca Deportes.
En el país norteamericano, el encuentro entre la Selección Azteca y La Tri Ecuatoriana, podrá verse a través del sitio web de Azteca Deportes, y según Sports Illustrated, también podrá sintonizarse en:
Canales de televisión
- TUDN USA
- Fox Deportes
- Univision
Sitios web y app de streaming
- FuboTV
- TUDN.com
- Foxsports.com
- TUDN App
- Amazon Prime Video
- ViX
- Fox Sports App
- Fox One
En México, la transmisión del amistoso de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 será transmitido por canales de televisión pública como Canal 5 y Canal 7, y por el sistema de televisión por cable TUDN.
Cómo llegan las selecciones al México vs. Ecuador
El equipo azteca llega tras su más reciente encuentro frente a Colombia, un partido amistoso en el que los convocados mexicanos fueron goleados por Los Cafeteros con el marcador final 0-4, en un partido que tuvo lugar el pasado sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas.
Sin embargo, la afición mexicana parece continuar con el respaldo hacia sus representantes, pues según ESPN, el equipo Tricolor es el favorito en las apuestas de su próximo duelo ante los ecuatorianos.
La selección dirigida por el Técnico Javier Aguirre no suma ninguna victoria desde su encuentro con Estados Unidos en la Copa Oro.
Por otro lado, el equipo de Ecuador es una de las selecciones que menos goles recibe, pues en sus últimos siete juegos solo le anotaron dos tantos, aunque ellos consiguieron cruzar el arco únicamente en cuatro ocasiones.
Alineaciones del partido México vs. Ecuador
El partido de esta noche forma parte de los duelos amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026, y ambas selecciones tendrán la oportunidad de medirse frente a frente.
Las alineaciones posibles para el encuentro México vs. Ecuador, según ESPN, son:
Selección Mexicana de Futbol, dirigida por Javier Aguirre
- Luis Malagón
- Jorge Sánchez
- Cesar Montes
- Johan Vasquez
- Jesús Gallardo
- Erick Lira
- Marcel Ruiz
- Diego Lainez
- Orbelin Pineda
- Alexis Vega
- Santiago Giménez
Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Andrés Beccacece
- Hernán Galíndez
- Pervis Estupiñan
- Willian Pacho
- Joel Ordóñez
- Alan Franco
- Pedro Vite
- Jordy Alcívar
- Kendry Páez
- John Yeboah
- Ángelo Preciado
- Enner Valencia
El partido más reciente entre estos equipos se celebró en 2021, como parte de la fase de grupos de la Copa América, cuando el marcador quedó en ceros, Ecuador avanzó a los cuartos de final y México fue eliminado del torneo.
El partido amistoso de hoy martes 14 de octubre será una oportunidad para que ambos equipos prueben a sus nuevos talentos y ajusten sus estrategias de juego de cara a la celebración de la Copa del Mundo 2026.
