En qué canal pasan a México vs. Ecuador: hora de Nueva York para ver el partido de fecha FIFA en vivo desde EE.UU.

Hoy martes 14 de octubre, la Selección Nacional de México recibe en Jalisco al equipo de Ecuador, ambos se enfrentan en su primer partido amistoso de Fecha FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026. El encuentro podrá ser visto desde Estados Unidos y otras partes del mundo.

A qué hora y cómo ver en vivo México vs. Ecuador desde Nueva York

El encuentro México vs. Ecuador tendrá lugar en el Estadio Akron en Zapopan a las 20.20 hs en el centro de México y a las 22.20 hs, tiempo del Este de EE.UU. y Nueva York) este martes 14 de octubre, según TV Azteca Deportes.

México vs. Ecuador se jugará en el Estadio Akron, de Zapopan, Jalisco (Facebook/Selección Nacional de México) Ismael Arroyo

En el país norteamericano, el encuentro entre la Selección Azteca y La Tri Ecuatoriana, podrá verse a través del sitio web de Azteca Deportes, y según Sports Illustrated, también podrá sintonizarse en:

Canales de televisión

TUDN USA

Fox Deportes

Univision

Sitios web y app de streaming

FuboTV

TUDN.com

Foxsports.com

TUDN App

Amazon Prime Video

ViX

Fox Sports App

Fox One

En México, la transmisión del amistoso de la FIFA rumbo a la Copa del Mundo 2026 será transmitido por canales de televisión pública como Canal 5 y Canal 7, y por el sistema de televisión por cable TUDN.

Cómo llegan las selecciones al México vs. Ecuador

El equipo azteca llega tras su más reciente encuentro frente a Colombia, un partido amistoso en el que los convocados mexicanos fueron goleados por Los Cafeteros con el marcador final 0-4, en un partido que tuvo lugar el pasado sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Texas.

Último entrenamiento de la Selección Mexicana previo al juego ante Ecuador (Facebook/Selección Nacional de México)

Sin embargo, la afición mexicana parece continuar con el respaldo hacia sus representantes, pues según ESPN, el equipo Tricolor es el favorito en las apuestas de su próximo duelo ante los ecuatorianos.

La selección dirigida por el Técnico Javier Aguirre no suma ninguna victoria desde su encuentro con Estados Unidos en la Copa Oro.

Por otro lado, el equipo de Ecuador es una de las selecciones que menos goles recibe, pues en sus últimos siete juegos solo le anotaron dos tantos, aunque ellos consiguieron cruzar el arco únicamente en cuatro ocasiones.

Alineaciones del partido México vs. Ecuador

El partido de esta noche forma parte de los duelos amistosos de cara a la Copa del Mundo 2026, y ambas selecciones tendrán la oportunidad de medirse frente a frente.

Las alineaciones posibles para el encuentro México vs. Ecuador, según ESPN, son:

Selección Mexicana de Futbol, dirigida por Javier Aguirre

Luis Malagón

Jorge Sánchez

Cesar Montes

Johan Vasquez

Jesús Gallardo

Erick Lira

Marcel Ruiz

Diego Lainez

Orbelin Pineda

Alexis Vega

Santiago Giménez

Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Andrés Beccacece

Hernán Galíndez

Pervis Estupiñan

Willian Pacho

Joel Ordóñez

Alan Franco

Pedro Vite

Jordy Alcívar

Kendry Páez

John Yeboah

Ángelo Preciado

Enner Valencia

La Selección de Ecuador viaja a Guadalajara para enfrentar a México en un amistoso rumbo al Mundial 2026 (Facebook/La Tri)

El partido más reciente entre estos equipos se celebró en 2021, como parte de la fase de grupos de la Copa América, cuando el marcador quedó en ceros, Ecuador avanzó a los cuartos de final y México fue eliminado del torneo.

El partido amistoso de hoy martes 14 de octubre será una oportunidad para que ambos equipos prueben a sus nuevos talentos y ajusten sus estrategias de juego de cara a la celebración de la Copa del Mundo 2026.