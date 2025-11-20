En qué canal pasan el Miss Universo 2025: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el certamen

En tan solo unos días, la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig coronará a la nueva reina de belleza que será reconocida como la mujer más hermosa del mundo. La edición 74 del certamen internacional se llevará a cabo en Tailandia y las personas que deseen verlo desde EE.UU. tendrán que considerar la diferencia horaria para no perderse el concurso.

Dónde y cuándo ver Miss Universo 2025 en vivo desde EE.UU.

La página oficial de Miss Universo señaló que la gala de coronación se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025. El evento iniciará en Tailandia a las 08.00 hs, tiempo local, lo cual implica que en Estados Unidos no solo comenzara en una hora distinta, sino también en una fecha diferente.

La edición 74 de Miss Universo se llevará a cabo en la Impact Arena en Tailandia (Wikimedia Commons/Reversemos.sapanaht)

De acuerdo con Telemundo, la transmisión en vivo de Miss Universo en EE.UU. sucederá el jueves 20 de noviembre a las 19.00 hs (ET). El evento se emitirá en tiempo real en el canal de Telemundo y en el servicio de streaming de Peacock.

La sede del concurso de belleza será la Impact Arena, la cual se encuentra en Bangkok, Tailandia, y cuenta con una capacidad para 12 mil personas.

Según el sitio de Miss Universo, en este lugar se reunirán las representantes de más de 100 países bajo el tema de este año: The Power of Love (“el poder del amor”, en español).

“A través de esta celebración, honramos al amor como una fuerza que empodera, rompe barreras e inspira cambios positivos en todo el mundo”, declaró el certamen en su página web. “Se unirán 130 naciones en una visión compartida de compasión, inclusión y fortaleza”.

Quiénes participarán en Miss Universo 2025

Hay 121 reinas de belleza confirmadas que representarán a sus países en Miss Universo 2025:

Albania : Flavia Harizaj

: Flavia Harizaj Alemania : Diana Fast

: Diana Fast Angola : María Cunha

: María Cunha Argentina : Aldana Masset

: Aldana Masset Armenia : Peggy Garabekian

: Peggy Garabekian Aruba : Hannah Arends

: Hannah Arends Australia: Lexie Brant

Las reinas de belleza llegaron a Tailandia desde inicios de noviembre (Facebook/Miss Universe)

Bahamas : Maliqué Bowe

: Maliqué Bowe Bangladesh : Tangia Methila

: Tangia Methila Bielorrusia : Alena Kucheruk

: Alena Kucheruk Bélgica : Karen Jansen

: Karen Jansen Belice : Isabella Zabaneh

: Isabella Zabaneh Bolivia : Yessica Hausermann

: Yessica Hausermann Bonaire : Nicole Peiliker

: Nicole Peiliker Botsuana : Lillian Andries

: Lillian Andries Brasil : Gabriela Lacerda

: Gabriela Lacerda Bulgaria : Gaby Guha

: Gaby Guha Camboya : Nearysocheata tailandés

: Nearysocheata tailandés Camerún : Josiane Golonga

: Josiane Golonga Canadá : Jaime VandenBerg

: Jaime VandenBerg Chile : Inna Moll

: Inna Moll China : Zhao Na

: Zhao Na Colombia : Vanessa Pulgarín

: Vanessa Pulgarín Corea del Sur : Soo-yeon Lee

: Soo-yeon Lee Costa de Marfil : Olivia Yacé

: Olivia Yacé Costa Rica : Mahyla Roth

: Mahyla Roth Croacia : Laura Gnjatović

: Laura Gnjatović Cuba : Lina Luaces

: Lina Luaces Curazao : Camille Thomas

: Camille Thomas Dinamarca : Monique Sonne

: Monique Sonne Ecuador : Nadia Mejía

: Nadia Mejía Egipto : Sabrina Maged

: Sabrina Maged El Salvador : Giulia Zanoni

: Giulia Zanoni Emiratos Árabes Unidos : Mariam Mohamed

: Mariam Mohamed Eslovaquia : Viktoria Güllová

: Viktoria Güllová Eslovenia : Hana Klaut

: Hana Klaut España : Andrea Valero

: Andrea Valero Estados Unidos : Audrey Eckert

: Audrey Eckert Estonia: Brigitta Schaback

Las concursantes han participado en actividades culturales, cenas y ensayos desde su llegada a Tailandia (Facebook/Miss Universe)

Filipinas : Ahtisa Manalo

: Ahtisa Manalo Finlandia : Sarah Dzafce

: Sarah Dzafce Francia : Ève Gilles

: Ève Gilles Ghana : Andrómeda Peters

: Andrómeda Peters Gran Bretaña : Danielle Latimer

: Danielle Latimer Grecia : María Chatzipavlou

: María Chatzipavlou Guadalupe : Ophély Mézino

: Ophély Mézino Guatemala : Raschel Paz

: Raschel Paz Guinea : Tiguidanké Berété

: Tiguidanké Berété Guinea Ecuatorial : Carmen Obama

: Carmen Obama Guyana : Chandini Baljor

: Chandini Baljor Haití : Melissa Queenie sapini

: Melissa Queenie sapini Honduras : Alejandra Fuentes

: Alejandra Fuentes Hong Kong : Lizzie Li

: Lizzie Li Hungría : Kincső Dezsényi

: Kincső Dezsényi India : Manika Vishwakarma

: Manika Vishwakarma Indonesia : Sanly Liu

: Sanly Liu Islandia : Helena O’Connor

: Helena O’Connor Islas Caimán : Tahití Seymour

: Tahití Seymour Islas Turcas y Caicos : Bereniece Dickenson

: Bereniece Dickenson Islas Vírgenes Británicas : Olivia Freeman

: Olivia Freeman Islas Vírgenes de los Estados Unidos : Britanny Robinson

: Britanny Robinson Irak : Hanin Al Qoreishy

: Hanin Al Qoreishy Irlanda : Aadya Srivastava

: Aadya Srivastava Israel : Melanie Shiraz

: Melanie Shiraz Italia : Lucila Nori

: Lucila Nori Jamaica : Gabrielle Henry

: Gabrielle Henry Japón : Kaori Hashimoto

: Kaori Hashimoto Kazajistán : Dana Almassova

: Dana Almassova Kosovo : Dorea Shala

: Dorea Shala Kirguistán : María Kuvakova

: María Kuvakova Laos : Lattana Munvilay

: Lattana Munvilay Letonia : Meldra Rosenberg

: Meldra Rosenberg Líbano : Sarah Bou Jaoude

: Sarah Bou Jaoude Macao : Kris Fong

: Kris Fong Malasia : Chloe Lim

: Chloe Lim Malta : Julia Cluett

: Julia Cluett Martinica : Célya Abatucci

: Célya Abatucci Mauricio : Aurélie Alcindor

: Aurélie Alcindor Mayotte : Nourya Aboutoihi

: Nourya Aboutoihi México : Fátima Bosch

: Fátima Bosch Miss Latina : Yamilex Hernández

: Yamilex Hernández Moldavia : Mariana Ignat

: Mariana Ignat Myanmar : Myat Yadanar Soe

: Myat Yadanar Soe Namibia : Johanna Swartbooi

: Johanna Swartbooi Nepal : Sanya Adhikari

: Sanya Adhikari Nicaragua : Itzá Castillo

: Itzá Castillo Níger : Zoulahatou Amadou

: Zoulahatou Amadou Nigeria : Basil Onyinyechi

: Basil Onyinyechi Noruega : Leonora Lysglimt-Rødland

: Leonora Lysglimt-Rødland Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin

2025 será el primer año en el que participarán representantes de Palestina, Mayotte y Níger (Facebook/Miss Universe)