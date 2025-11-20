En qué canal pasan el Miss Universo 2025: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el certamen
121 reinas de belleza representarán a sus países en la gala de coronación que tendrá sede en Tailandia
En tan solo unos días, la actual Miss Universo Victoria Kjær Theilvig coronará a la nueva reina de belleza que será reconocida como la mujer más hermosa del mundo. La edición 74 del certamen internacional se llevará a cabo en Tailandia y las personas que deseen verlo desde EE.UU. tendrán que considerar la diferencia horaria para no perderse el concurso.
Dónde y cuándo ver Miss Universo 2025 en vivo desde EE.UU.
La página oficial de Miss Universo señaló que la gala de coronación se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025. El evento iniciará en Tailandia a las 08.00 hs, tiempo local, lo cual implica que en Estados Unidos no solo comenzara en una hora distinta, sino también en una fecha diferente.
De acuerdo con Telemundo, la transmisión en vivo de Miss Universo en EE.UU. sucederá el jueves 20 de noviembre a las 19.00 hs (ET). El evento se emitirá en tiempo real en el canal de Telemundo y en el servicio de streaming de Peacock.
La sede del concurso de belleza será la Impact Arena, la cual se encuentra en Bangkok, Tailandia, y cuenta con una capacidad para 12 mil personas.
Según el sitio de Miss Universo, en este lugar se reunirán las representantes de más de 100 países bajo el tema de este año: The Power of Love (“el poder del amor”, en español).
“A través de esta celebración, honramos al amor como una fuerza que empodera, rompe barreras e inspira cambios positivos en todo el mundo”, declaró el certamen en su página web. “Se unirán 130 naciones en una visión compartida de compasión, inclusión y fortaleza”.
Quiénes participarán en Miss Universo 2025
Hay 121 reinas de belleza confirmadas que representarán a sus países en Miss Universo 2025:
- Albania: Flavia Harizaj
- Alemania: Diana Fast
- Angola: María Cunha
- Argentina: Aldana Masset
- Armenia: Peggy Garabekian
- Aruba: Hannah Arends
- Australia: Lexie Brant
- Bahamas: Maliqué Bowe
- Bangladesh: Tangia Methila
- Bielorrusia: Alena Kucheruk
- Bélgica: Karen Jansen
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Bonaire: Nicole Peiliker
- Botsuana: Lillian Andries
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Bulgaria: Gaby Guha
- Camboya: Nearysocheata tailandés
- Camerún: Josiane Golonga
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Corea del Sur: Soo-yeon Lee
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Costa Rica: Mahyla Roth
- Croacia: Laura Gnjatović
- Cuba: Lina Luaces
- Curazao: Camille Thomas
- Dinamarca: Monique Sonne
- Ecuador: Nadia Mejía
- Egipto: Sabrina Maged
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Emiratos Árabes Unidos: Mariam Mohamed
- Eslovaquia: Viktoria Güllová
- Eslovenia: Hana Klaut
- España: Andrea Valero
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Estonia: Brigitta Schaback
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Finlandia: Sarah Dzafce
- Francia: Ève Gilles
- Ghana: Andrómeda Peters
- Gran Bretaña: Danielle Latimer
- Grecia: María Chatzipavlou
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- Guinea: Tiguidanké Berété
- Guinea Ecuatorial: Carmen Obama
- Guyana: Chandini Baljor
- Haití: Melissa Queenie sapini
- Honduras: Alejandra Fuentes
- Hong Kong: Lizzie Li
- Hungría: Kincső Dezsényi
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Islandia: Helena O’Connor
- Islas Caimán: Tahití Seymour
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Islas Vírgenes Británicas: Olivia Freeman
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: Britanny Robinson
- Irak: Hanin Al Qoreishy
- Irlanda: Aadya Srivastava
- Israel: Melanie Shiraz
- Italia: Lucila Nori
- Jamaica: Gabrielle Henry
- Japón: Kaori Hashimoto
- Kazajistán: Dana Almassova
- Kosovo: Dorea Shala
- Kirguistán: María Kuvakova
- Laos: Lattana Munvilay
- Letonia: Meldra Rosenberg
- Líbano: Sarah Bou Jaoude
- Macao: Kris Fong
- Malasia: Chloe Lim
- Malta: Julia Cluett
- Martinica: Célya Abatucci
- Mauricio: Aurélie Alcindor
- Mayotte: Nourya Aboutoihi
- México: Fátima Bosch
- Miss Latina: Yamilex Hernández
- Moldavia: Mariana Ignat
- Myanmar: Myat Yadanar Soe
- Namibia: Johanna Swartbooi
- Nepal: Sanya Adhikari
- Nicaragua: Itzá Castillo
- Níger: Zoulahatou Amadou
- Nigeria: Basil Onyinyechi
- Noruega: Leonora Lysglimt-Rødland
- Nueva Zelanda: Abbigail Sturgin
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Pakistán: Roma Riaz
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Panamá: Mirna Caballini
- Paraguay: Yanina Gómez
- Perú: Karla Bacigalupo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- República Checa: Michaela Tomanová
- República Democrática del Congo: Dorcas Dienda
- República Dominicana: Jennifer Ventura
- Rumania: Catalina Jacob
- Rusia: Anastasia Venza
- Ruanda: Solange Keita
- Santa Lucía: Shianne Herrero
- Senegal: Camilla Diagne
- Singapur: Annika Sager
- Sri Lanka: Lihasha Blanco
- Surinam: Chiara Wijntuin
- Suecia: Daniella Lundqvist
- Suiza: Naima Acosta
- Tanzania: Naisae Yona
- Tailandia: Praveenar Singh
- Trinidad y Tobago: Latifah Morris
- Turquía: Ceren Arslan
- Ucrania: Sofía Tkachuk
- Uruguay: Valeria Baladán
- Venezuela: Stephany Abasali
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
- Zambia: Kunda Mwamulima
- Zimbabue: Lyshanda Moyas
