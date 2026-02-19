En Texas: no son aliados de Greg Abbott, pero buscan ganar terreno para reconquistar el voto latino en redes sociales

Los demócratas en Texas están implementando una estrategia centrada en influencers de redes sociales para captar el voto latino en las próximas primarias y más allá. Un reciente mitin en Houston, diseñado para impulsar la participación demócrata, destacó la presencia de figuras como Carlos Eduardo Espina, un influyente progresista con más de 14 millones de seguidores en TikTok, quien acaparó gran parte de la atención pese a no figurar en la boleta electoral.

La estrategia de los demócratas con creadores de contenido para ganar el voto latino

Espina y otros nueve influencers de Houston están al centro de esta estrategia, que busca construir una red de creadores de contenido en línea para involucrar mejor a los votantes latinos, un sector que, según la fuente, gravitó hacia los republicanos hace dos años.

están al centro de esta estrategia, que busca construir una red de creadores de contenido en línea para involucrar mejor a los votantes latinos, un sector que, según la fuente, gravitó hacia los republicanos hace dos años. Este evento no fue solo un encuentro preprimarias, sino el preludio de una iniciativa de campaña que el partido espera les sea crucial en las elecciones de medio término de este año.

Carlos Eduardo Espina pronuncia un discurso durante la Convención Nacional Demócrata, el 21 de agosto de 2024, en Chicago. (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo) J. Scott Applewhite - AP

Espina, quien ya promovió candidatos y políticas demócratas, expresó que el partido parece reconocer la necesidad de conectar con los votantes fuera de los eventos tradicionales. “Creo que hubo muchos fracasos en el pasado del Partido Demócrata, pero creo que iniciativas como esta son bastante interesantes”, afirmó.

Esta estrategia, desarrollada por el brazo político del Caucus Hispano del Congreso, se conoce como “RUIDO” y consiste en una red de creadores de contenido digital.

Su implementación en Houston coincide con el inicio de la votación anticipada para las primarias estatales de Texas el 3 de marzo y busca aprovechar la popularidad de figuras locales y superestrellas de las redes para difundir el mensaje demócrata.

En busca de su reelección en Texas, Greg Abbott recaudó casi 23 millones de dólares entre julio y diciembre Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Los estrategas planean expandir “RUIDO” a otras primarias competitivas y elecciones generales donde los candidatos y votantes latinos podrían ser determinantes.

La representante Linda Sánchez, demócrata de California y presidenta del comité de acción política del caucus, señaló que la campaña de Trump contactó a “voces no tradicionales para amplificar su mensaje” en el pasado, destacando que los demócratas “necesitamos estar en esos espacios”.

Los demócratas buscan recuperar el terreno perdido en Texas

El programa se lanza en un contexto en el que los demócratas aún enfrentan insatisfacción generalizada y cuestionamientos sobre cómo involucrar efectivamente a votantes jóvenes, de color y aquellos sin títulos universitarios que se distanciaron del partido.

Las elecciones de 2024, cuando el entonces presidente Donald Trump ganó terreno entre los votantes latinos con apoyo de streamers, podcasters y otros creadores de contenido, fueron una “llamada de atención”.

La llamada entre Abbott y Trump en medio de la campaña electoral

La iniciativa del Caucus Hispano ofrece estipendios a los creadores de contenido seleccionados para cubrir gastos de viaje y colaborar en campañas.

Espina mencionó que el monto ofrecido era una fracción de sus ingresos habituales, pero reconoció su potencial impacto para influencers con audiencias más pequeñas. Él enfatizó que la autenticidad y la esencia del mensaje son fundamentales para ganar el apoyo en línea.

“El partido dejó de hablar de temas que afectaban a la ‘clase trabajadora’ y empezó a discutir cuestiones económicas y culturales de maneras que parecían ajenas a la forma en que la gente vivía su vida”, dijo Espina sobre mensajes pasados.

Abbott animó a los votantes de Texas a acudir a las urnas antes de que finalice la votación anticipada Archivo

Aunque no está claro si la estrategia de reclutar influencers locales en contiendas reñidas será efectiva, ambos partidos han comprendido la necesidad de complementar los métodos de campaña tradicionales.

“Honestamente, tengo más influencia, al menos en este momento, como creador de contenido en las redes sociales, que en cualquier tipo de cargo electo”, concluyó Espina, bromeando con una posible candidatura contra el senador republicano de Texas, Ted Cruz.

Con información de AP.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.