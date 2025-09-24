Elecciones en Nueva York 2025: ¿puedo votar si soy inmigrante?

El martes 4 de noviembre de 2025 se celebran las elecciones generales en Nueva York. Los centros de votación estarán abiertos desde las 6 y hasta las 21 horas. Aunque habrá un período de sufragio anticipado, la posibilidad de participar depende de requisitos legales específicos, entre ellos, tener ciudadanía estadounidense.

¿Pueden los inmigrantes votar en las elecciones de Nueva York?

Una de las preguntas más frecuentes es si los inmigrantes pueden votar en estas elecciones. La respuesta general es negativa, a menos que la persona se haya naturalizado como ciudadana estadounidense.

Los inmigrantes no pueden registrarse ni participar de las elecciones en Nueva York Freepik - Freepik

La Constitución del estado de Nueva York limita el derecho al voto a quienes poseen ciudadanía. Esto significa que no pueden participar de las elecciones quienes tengan residencia permanente (green card), algún tipo de visa, estatus migratorio temporal o carezcan de él. Tampoco pueden hacerlo quienes hayan iniciado, pero no completado, el proceso de naturalización.

En 2021, el Concejo Municipal aprobó una ley que permitía a los no ciudadanos votar en elecciones locales. Sin embargo, el 20 de marzo de 2025, la Corte de Apelaciones de Nueva York declaró esa medida inconstitucional con una votación de 6 a 1, lo que bloqueó de manera definitiva esa posibilidad.

Requisitos para registrarse como votante en Nueva York

Quienes sí son ciudadanos, ya sea por nacimiento o por naturalización, deben cumplir con otros criterios para poder registrarse y participar en el proceso electoral. De acuerdo con Vote NYC estos son:

Ser ciudadano de EE.UU. (incluye aquellas personas nacidas en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses).

Ser residente de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días.

Tener 18 años cumplidos el día de la elección o antes.

No estar en prisión por una condena por delito grave.

No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

No reclamar el derecho a votar en otro lugar (fuera de la ciudad de Nueva York).

Existe además la opción de preinscribirse desde los 16 años. En este caso, el registro se activa de manera automática al cumplir los 18, siempre que se cumplan los demás requisitos de residencia y ciudadanía.

Para participar de las elecciones generales de Nueva York como sufragista es requisito indispensable ser ciudadano estadounidense Freepik

Opciones para registrarse como votante en Nueva York

El registro de votantes puede realizarse en línea, en persona o por correo. Cada método tiene sus pasos específicos y plazos determinados.

Registro en línea : requiere ingresar al portal oficial de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York con una cuenta. Desde allí se puede completar la solicitud, actualizar datos como dirección o afiliación partidaria, y enviar el formulario para su aprobación.

: requiere ingresar al portal oficial de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York con una cuenta. Desde allí se puede completar la solicitud, actualizar datos como dirección o afiliación partidaria, y enviar el formulario para su aprobación. Registro en persona : puede efectuarse en la junta electoral del condado correspondiente, en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) o en centros estatales habilitados para este trámite.

: puede efectuarse en la junta electoral del condado correspondiente, en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) o en centros estatales habilitados para este trámite. Registro por correo: existe la opción de descargar el formulario estatal, completarlo, firmarlo y enviarlo por correo a la junta electoral del condado.

Día de las elecciones y período de votación anticipada en Nueva York

El calendario electoral de Nueva York establece que la jornada de votación será el martes 4 de noviembre de 2025. Durante esa fecha, las urnas permanecerán abiertas de 6 a 21 hs, y cualquier persona que se encuentre en la fila al cierre tendrá derecho a emitir su voto.

Previo a la jornada oficial, el electorado contará con la posibilidad de acudir a los centros designados para la elección anticipada. Este periodo se desarrollará entre el sábado 25 de octubre y el domingo 2 de noviembre de 2025, con horarios que varían de acuerdo con cada día, en un rango de 8 a 20 hs.

Cargos en disputa en Nueva York en 2025

La elección incluirá cargos como:

Alcaldía

Contralor de la Ciudad

Defensor Público

Presidentes de los condados

Integrantes del Concejo Municipal

También podrán aparecer propuestas de cambios legales en la boleta electoral.

Fechas clave para el registro y boletas por correo

La fecha límite para registrarse como votante es el sábado 25 de octubre de 2025, la misma que se aplica para solicitar una boleta por correo de forma remota. Para cambios de dirección, el plazo vence el lunes 20 de octubre de 2025.

En el caso de solicitar una boleta por correo en persona, el trámite podrá realizarse hasta el lunes 3 de noviembre de 2025. Estas fechas aseguran que los registros se procesen a tiempo antes del inicio de la elección general.

Los sufragistas deben votar en los centros asignados, estos pueden cambiar cada año, por lo que se recomienda chequear antes de la participación AFP

Formas de votar en Nueva York

En Nueva York existen tres modalidades principales de votación:

Votación anticipada : cada elector cuenta con un centro asignado al que debe acudir durante los nueve días previos al 4 de noviembre.

: cada elector cuenta con un centro asignado al que debe acudir durante los nueve días previos al 4 de noviembre. Día oficial de la elección : el voto debe emitirse en el centro correspondiente a la dirección registrada.

: el voto debe emitirse en el centro correspondiente a la dirección registrada. Votación por correo: en esta opción existen dos modalidades, la boleta anticipada, disponible para cualquier sufragista registrado, y la boleta de voto ausente, que requiere justificación como ausencia del condado o discapacidad.

Las elecciones generales de Nueva York en 2025 se realizarán el 4 de noviembre, con nueve días de votación anticipada y opciones de boleta por correo.

El voto, sin embargo, está limitado a quienes posean ciudadanía estadounidense. La decisión judicial de marzo de 2025 cerró la posibilidad de que los no ciudadanos participen en elecciones locales.