Qué se puede y qué no se puede comprar con los cupones SNAP en 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) proporciona fondos mensuales a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de alimentos. En 2026, esto es lo que se puede y lo que no se puede comprar con los cupones.

¿Qué se puede comprar con los cupones SNAP?

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) se encarga de financiar el programa, pero cada estado administra los recursos que se entregan a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), que funciona como una de débito.

Si cumplen los requisitos, el beneficiario recibirá los cupones SNAP en una tarjeta conocida como EBT Freepik

Los beneficios se cargan automáticamente en la cuenta del beneficiario cada mes y se pueden usar para comprar alimentos en tiendas y comercios autorizados. De acuerdo con la agencia estatal, se pueden adquirir:

Frutas y verduras.

Carne, aves y pescado.

Productos lácteos.

Panes y cereales .

. Otros alimentos como snacks y bebidas no alcohólicas.

Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico.

Lo que no se puede comprar con los beneficios SNAP

Los lineamientos generales acerca de lo que no se puede comprar con los cupones SNAP no cambian para este 2026. Según el USDA, esto es lo que no se puede adquirir con la tarjeta:

Cerveza, vino y licor.

Cigarrillos y tabaco.

Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.

como cannabis/marihuana y CBD. Vitaminas, medicamentos y suplementos (si un producto tiene una etiqueta de información nutricional, se considera un suplemento).

(si un producto tiene una etiqueta de información nutricional, se considera un suplemento). Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).

(excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda). Alimentos que están calientes en el punto de venta .

. Cualquier artículo no alimentario como: comida para mascotas; artículos de limpieza, productos de papel y otros para el hogar; de higiene y cosméticos.

Se puede usar la tarjeta EBT para comprar alimentos en tiendas y comercios autorizados

Las restricciones de compras con SNAP en 2026: por estado

Si bien las normas generales acerca de lo que se puede comprar con la ayuda de SNAP no ha cambiado, en este 2026 entran en vigor restricciones impuestas por estado. Con la Administración Trump se inició reforma que otorga a las entidades mayor flexibilidad para gestionar sus programas.

Mediante la aprobación de Exenciones de Restricción Alimentaria del SNAP, se restringe la compra de productos no nutritivos como refrescos y dulces.

En la Administración Trump los estados tienen mayor flexibilidad para gestionar los programas de beneficios Freepik

Al 30 de diciembre de 2025, se habían aprobado 18 solicitudes de agencias estatales para implementar las restricciones; así queda la lista con las fechas de entrada en vigencia: