Qué se puede y qué no se puede comprar con los cupones SNAP en 2026
Los lineamientos generales del Departamento de Agricultura de (USDA, por sus siglas en inglés) señalan una lista de los productos autorizados, pero este año entran en vigencia restricciones estatales
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) proporciona fondos mensuales a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de alimentos. En 2026, esto es lo que se puede y lo que no se puede comprar con los cupones.
¿Qué se puede comprar con los cupones SNAP?
El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) se encarga de financiar el programa, pero cada estado administra los recursos que se entregan a través de una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), que funciona como una de débito.
Los beneficios se cargan automáticamente en la cuenta del beneficiario cada mes y se pueden usar para comprar alimentos en tiendas y comercios autorizados. De acuerdo con la agencia estatal, se pueden adquirir:
- Frutas y verduras.
- Carne, aves y pescado.
- Productos lácteos.
- Panes y cereales.
- Otros alimentos como snacks y bebidas no alcohólicas.
- Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico.
Lo que no se puede comprar con los beneficios SNAP
Los lineamientos generales acerca de lo que no se puede comprar con los cupones SNAP no cambian para este 2026. Según el USDA, esto es lo que no se puede adquirir con la tarjeta:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos (si un producto tiene una etiqueta de información nutricional, se considera un suplemento).
- Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).
- Alimentos que están calientes en el punto de venta.
- Cualquier artículo no alimentario como: comida para mascotas; artículos de limpieza, productos de papel y otros para el hogar; de higiene y cosméticos.
Las restricciones de compras con SNAP en 2026: por estado
Si bien las normas generales acerca de lo que se puede comprar con la ayuda de SNAP no ha cambiado, en este 2026 entran en vigor restricciones impuestas por estado. Con la Administración Trump se inició reforma que otorga a las entidades mayor flexibilidad para gestionar sus programas.
Mediante la aprobación de Exenciones de Restricción Alimentaria del SNAP, se restringe la compra de productos no nutritivos como refrescos y dulces.
Al 30 de diciembre de 2025, se habían aprobado 18 solicitudes de agencias estatales para implementar las restricciones; así queda la lista con las fechas de entrada en vigencia:
- Indiana: desde el 1º de enero de 2026, restringe la compra de refrescos y dulces.
- Iowa: el 1º de enero de 2026, restringe todos los artículos alimenticios gravables (según la definición del Departamento de Ingresos de Iowa), excepto plantas y semillas para producir alimentos.
- Nebraska: a partir 1º de enero de 2026, restringe la compra de refrescos y bebidas energéticas.
- Utah: desde 1º de enero de 2026, restringe la compra de refrescos.
- West Virginia: el 1º de enero de 2026, restringe la compra de refrescos.
- Idaho: el 15 de febrero de 2026, restringe la compra de refrescos y dulces.
- Oklahoma: desde 15 de febrero de 2026, restringe la compra de refrescos y dulces.
- Louisiana: el 18 de febrero de 2026, restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Colorado: a partir del 1º de marzo de 2026, restringe la compra de refrescos.
- Texas: desde el 1º de abril de 2026, restringe la compra de bebidas endulzadas y dulces.
- Virginia: el 1º de abril de 2026, restringe la compra de bebidas endulzadas.
- Florida: a partir del 20 de abril de 2026, restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
- Arkansas: desde el 1º de julio de 2026, restringe la compra de refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, bebidas poco saludables y dulces.
- Tennessee: el 31 de julio de 2026, restringe la compra de alimentos procesados y bebidas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Hawái: desde 1º de agosto de 2026, restringe la compra de refrescos.
- Carolina del Sur: a partir del 31 de agosto de 2026, restringe la compra de dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas endulzadas.
- Dakota del Norte: el 1º de septiembre de 2026, restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Missouri: desde el 1º de octubre de 2026, restringe la compra de dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.
