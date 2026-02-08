La regla que eliminó el SNAP en Illinois: el requisito que se debe cumplir para no perder los beneficios

Desde el pasado domingo 1 de febrero entró en vigor un cambio importante que impacta directamente a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. La nueva regla anteriormente era exenta en Illinois.

El requisito que se debe cumplir en Illinois para no perder el SNAP

En el Estado de la Pradera los beneficiarios de SNAP estaban exentos de los requisitos de trabajo, en especial para aquellos adultos físicamente aptos, pero desde el 1° de febrero ha sido eliminada, de acuerdo con ABC 7 Chicago.

Desde el pasado domingo, miles de personas que recibían los cupones de alimentos podrían perder sus beneficios, situación que también genera preocupación entre los bancos de alimentos locales.

Los beneficiarios de SNAP entre 18 y 64 años de edad, así como los padres de familia que no tengan hijos menores de 14 años, deberán cumplir con el requisito que consiste en trabajar o hacer voluntariado por al menos 80 horas mensuales para continuar en el programa.

Este cambio surge como parte de la One Big Beautiful Bill, y especifica que por cada mes que no se cumplan con los requisitos laborales se marcará un strike en contra. Al sumar tres strikes, se les suspenderá de los beneficios del SNAP en un periodo de tres años.

Según el Departamento de Servicios Humanos de Illinois, tras la nueva ley de presupuesto federal, más personas deberán cumplir con los requisitos laborales, que previamente se aplicaban a los adultos sin dependientes y sin discapacidades.

Las normas entraron en vigor el primer día de febrero de 2026 y también aplican a adultos sin discapacidades que tengan entre 55 y 64 años, así como a personas con hijos en casa que hayan cumplido los 14 años o más.

Grupos específicos de personas continuarán exentas de los requisitos laborales, pero deberán consultarlo a través del sitio web aberp.illinois.gov/screener/ABAWD

Los requisitos laborales deben sumar 80 horas mensuales y podrán cumplirse a través de una o varias de las siguientes opciones:

Trabajo (remunerado o no remunerado) una media de 20 horas semanales.

una media de 20 horas semanales. Voluntariado , a través de una organización de trabajo comunitario aprobada durante una media de 20 horas semanales.

, a través de una organización de trabajo comunitario aprobada durante una media de 20 horas semanales. Ofrecerse como voluntario para participar y cumplir con un programa de trabajo aprobado, como SNAP Empleo y Formación (SNAP E&T), que ofrece actividades como educación básica, formación profesional y aprendizaje en el trabajo.

Esta actualización llega luego de que todo el estado de Illinois estuviera exento de cumplir el requisito de trabajo del SNAP durante los últimos años, aunque dicha exención no pudo ser renovada por las nuevas normas federales.

Quienes no cumplan con las normas, tendrán un periodo de tres meses para conseguir un empleo remunerado o no, o ser voluntarios, de lo contrario comenzarían a perder sus cupones de alimentos a partir del próximo 1° de mayo.

Generalmente, las personas que no deben cumplir con el requisito de trabajo y no necesitan presentar una exención son:

Personas menores de 17 años.

Personas mayores de 65 años.

Las personas que están embarazadas.

Personas que viven en un hogar beneficiario del programa SNAP con un niño menor de 13 años.

Nativos de Alaska, indios americanos, indios urbanos americanos e indios de California (tal y como se definen en la Ley de Mejora de la Atención Médica para los Indios).

