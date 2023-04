Es española, visitó EE.UU. y mostró la ‘realidad’ de un emblema de Hollywood; “es muy fuerte”

escuchar

El Paseo de la Fama de Hollywood es uno de los destinos turísticos de visita obligada al viajar a California. Al menos eso pensó una turista española que no dudó en recorrer las veredas donde se encuentran las famosas estrellas en homenaje a las celebridades del cine, la música y el espectáculo. Sin embargo, al estar ahí descubrió que había muy poco glamour en el ambiente y, por el contrario, se encontró con una escena muy desagradable.

“Es muy, muy fuerte”, contó Aitana Soriano, al compartir su decepción a través de un video en su cuenta de TikTok, donde mostró la suciedad y las filas de tiendas de campaña de personas sin hogar en la zona del Hollywood Boulevard. “Me he quedado bastante decepcionada con Los Ángeles”, reiteró en la descripción del clip, que suma más de 530 mil reproducciones.

Una turista española se decepciona al visitar el Paseo de la Fama de Hollywood

“Es exagerada la cantidad de gente con drogas que hay ¡Se acaban de meter droga en nuestra cara!”, narró la turista española en otro momento del clip, cuando ella y sus amigas intentaban alejarse del lugar tras una búsqueda infructuosa de la estrella de Elvis Presley.

Cientos de usuarios reaccionaron al clip de Aitana Soriano. La mayoría compartieron la indignación al conocer la realidad de este emblemático lugar. “Los Ángeles está sobrevalorado”, refirió una persona. “La mayor parte es así, y ni te digo si vas al metro”, advirtió otra.

La joven española también aprovechó su mensaje para cuestionar a la audiencia sobre la razón por la que Taylor Swift no tiene aún una estrella, lo cual también generó reacciones por parte de los fans de la cantante.

Otra turista española la pasa mal en Los Ángeles

En otro caso, con tal de cumplir la promesa hecha a sus hijos de comprarles regalos durante su estancia en Estados Unidos, una conocida influencer española reveló que se sintió estafada cuando decidió adquirir algunos productos justo antes de su salida en el Aeropuerto de Los Ángeles (LAX).

Una tiktoker española se sintió estafada al comprar regalos en Los Ángeles

En su cuenta de TikTok @Noemimisma relató su estancia de varios días en la ciudad californiana para asistir al famoso festival musical Coachella. De último minuto antes de volver a casa, decidió hacer las compras para su familia y fue entonces que se llevó la sorpresa.

“Me acaban de soplar (cobrar) 52 dólares por dos regalos”, reveló la creadora de contenido al tiempo que mostró el ticket por un cuento infantil de aviones y un paquete de artículos para dibujar. “Les había prometido que les iba a traer algo y no me iba a ir con las manos vacías”, lamentó en su clip, que está por llegar a las 100 mil reproducciones.

No obstante, desde su llegada a Los Ángeles, la turista española enfrentó algunos inconvenientes. En otro video publicado previamente reveló que fue detenida por migración debido a un error. “Me han metido en una sala y me han quitado el pasaporte (...), y al final me han dicho que mi nombre se parecía muchísimo al de una persona que estaban buscando. De ahí viene el problema”. Después de unos minutos la situación se aclaró y pudo salir para disfrutar su estancia en la ciudad.

LA NACION