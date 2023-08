Era un exitoso agente inmobiliario, pero una conducta imperdonable en la casa que vendía cambió su carrera

escuchar

Un agente inmobiliario de Canadá esperaba a los posibles compradores de una casa cuando decidió aproximarse a la heladera de la familia. Mientras veía los diferentes ítems, se fijó en la botella de leche y puso sus labios directamente sobre ésta, para darle un sorbo. Cuando la clienta lo descubrió, llegó hasta instancias legales y el presunto profesional fue multado con más de 15.000 dólares.

El agente inmobiliario Michel Rose esperaba al posible comprador de una casa en Kamloops, Columbia Británica. Tras fijar la vista en los electrodomésticos, abrió la heladera y dio un sorbo a la leche directamente del envase. Después volvió a colocarla en su lugar. Aunque no había testigos, sin que Rose lo sospechara, la vendedora tenía un dispositivo para monitorear a sus hijos en la sala, así que todo quedó registrado.

La cliente, Lyska Fullerton, le contó a Washington Post: “Fue muy poco profesional en muchos sentidos”. Cuando vio las imágenes, quedó atónita y calificó el incidente como una “invasión de la intimidad y de nuestro hogar”. Inmediatamente, desechó los alimentos. “Mi marido volvió a casa y me vio tirar medio galón (de leche) a la basura. Me miraba como si estuviera loca y me preguntó: ‘¿Qué estás haciendo?’. Le dije: ‘No lo vas a poder creer’”.

El día de la visita de los potenciales compradores, la familia había dejado la casa limpia y con las luces encendidas. No obstante, el agente les informó que la mostraría por segunda vez, a otra gente. Fue así que Fullerton quiso comprobar cómo había salido todo y revisó la cámara.

El dispositivo también captó al agente mientras rompía el brazo del sofá. Según la propietaria, enfrentó a Rose dos días después para darle la oportunidad de sincerarse y le preguntó si tenía algo que decirle. El hombre contestó: “¿La leche?”, como una forma de admitir lo que había pasado.

La cliente decidió tomar medidas legales y fue a la autoridad de servicios financieros de Columbia Británica con las imágenes. En declaraciones al medio citado, Fullerton sentenció: “Ni siquiera lo haría en casa de mi propia familia”.

Después de analizar las imágenes, la autoridad también consideró que el comportamiento fue “inapropiado”. Finalmente, Rose fue condenado a pagar el equivalente a US$15.162, así como US$1896 en concepto de gastos de ejecución. La familia también cortó relaciones profesionales con él.

En una declaración para el caso, el agente reconoció su error: “Aunque me he disculpado directamente con los propietarios, sé que acciones como esta no se perdonan rápidamente, ni se olvidan. Pasaré las próximas semanas considerando lo que hice, comprendiendo mejor por qué lo hice y trabajando para asegurarme de que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir”.

El agente de bienes raíces enfrentó fuertes sanciones tras abrir la heladera de sus clientes sin permiso y tomar leche directamente del envase Captura de pantalla Lyska Fullerton/KKTV

Rose fue suspendido de su trabajo en Royal LePage Kamloops Realty, una agencia de bienes raíces, de inmediato.

Por la parte de la familia, lograron encontrar a un interesado para la propiedad. Fullerton aseguró que le parecía un buen cierre, “porque las nuevas personas pueden seguir adelante y tener nuevos recuerdos allí. Así, nosotros no tenemos que quedarnos con los recuerdos de lo que pasó”.

LA NACION