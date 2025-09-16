Es argentina, trabajó 9 años en cruceros y renunció cuando la ascendieron: la videollamada que cambió su vida

Luli Bertelotti, conocida en redes sociales como “Luli de los cruceros”, comunicó a través de su canal de YouTube el final de su trayectoria laboral en embarcaciones de Royal Caribbean International. La decisión llegó en el momento de mayor éxito profesional, cuando recibió una promoción al cargo de photo manager sin haberla solicitado.

Luli Bertelotti anunció su renuncia a Royal Caribbean tras 9 años en cruceros

La joven entrerriana había construido su marca personal al documentar su experiencia como trabajadora en diferentes buques que incluyeron el Icon of the Seas y el Quantum of The Seas, dos de los más importantes de Royal Caribbean y de los más grandes del mundo. Durante casi una década a bordo, compartió con sus más de 150 mil suscriptores los destinos visitados y la rutina laboral en alta mar.

En su última publicación, titulada “Trabajé en cruceros 9 años, me ascendieron, y renuncié”, Bertelotti explicó que la determinación representó un proceso reflexivo personal que finalmente pudo exteriorizar públicamente. La creadora reconoció que su anuncio podría sorprender a su audiencia debido al momento profesional que atravesaba.

“Creo que esto será un balde de agua fría para muchos, pero llegar a esta decisión fue un proceso muy personal que recién ahora puedo compartir”, detalló en la descripción de su último video.

Bertelotti, quien supo también crear una comunidad activa en Instagram y TikTok, convirtió su vivencia profesional en un proyecto de comunicación digital que fue en crecimiento en paralelo a su carrera dentro de los barcos. Al finalizar su último contrato, recibió un ascenso al puesto de photo manager, el máximo cargo dentro del área de fotografía a bordo a la cual se dedicaba.

“A mí me ascendieron sin que yo lo pida. Me dieron un barco re bueno y con un itinerario genial, y fue como ‘Wow es como que ahora que lo dejé de buscar (...) no sé, pero ya no lo quiero’”, relató la joven de 31 años. “Me hizo muy feliz y me encantó. Siento que es perfecto porque termino esta etapa de mi vida habiendo llegado a lo más alto”, agregó.

A pesar de valorar el reconocimiento y desempeñarse con éxito en la posición, comenzó a sentir que el rol no la representaba por completo. Las responsabilidades de liderazgo, la necesidad de mantener un perfil formal y las reuniones de directivos no coincidían con la manera en que quería mostrarse.

"Luli de los cruceros" comenzó a trabajar a los 21 años y durante su carrera embarcó en los barcos más importantes de la cadena Royal Caribbean Instagram @lulideloscruceros

La videollamada familiar que marcó el final de su carrera en cruceros

En julio, al finalizar su contrato en el Quantum of the Seas, tomó la decisión de no renovar y comunicar a sus seguidores que esa etapa había concluido. En su video, explicó que había llegado el momento de priorizar otros aspectos de su vida.

La decisión de dejar el trabajo se consolidó tras un hecho personal. Durante el cumpleaños número cinco de su sobrina, Bertelotti recibió una videollamada para estar presente en el momento de soplar las velas. Mientras veía a su familia reunida en la pantalla, ella permanecía sola en la cabina del barco.

Ese contraste le generó una reflexión profunda: había pasado años ausente en celebraciones familiares y no quería perderse más esos momentos. La situación se repitió días después con el cumpleaños número 18 de su hermano, lo que reforzó la sensación de que debía estar cerca de los suyos.

“Yo quería estar ahí, con ellos, me perdí un montón de momentos familiares”, compartió. “Siempre fue como que bueno es lo que me toca por la vida que elijo y nunca me arrepentí de nada. Pero en ese momento yo me acuerdo que dije ‘No, yo no puedo estar en una mitad de pantalla mientras todos ellos están ahí’”, detalló.

El episodio se convirtió en un “clic” que transformó su manera de mirar su futuro. A partir de allí, comenzó a evaluar seriamente la posibilidad de permanecer en tierra y enfocar su energía en nuevos proyectos.

Su rol era como fotógrafa a bordo, llegó a conseguir un ascenso como photo manager, pero decidió rechazarlo Instagram @lulideloscruceros

Las razones detrás de la renuncia de Luli Bertelotti a Royal Caribbean

La joven creadora de contenidos destacó tres pilares principales en la toma de decisión de dejar atrás su carrera profesional arriba de los cruceros:

Estilo de vida más estable : acompañado del deseo de tener más tiempo para su familia y amigos, con espacio para desarrollar hobbies.

: acompañado del deseo de tener más tiempo para su familia y amigos, con espacio para desarrollar hobbies. Búsqueda de pertenencia : aunque había entablado amistades con personas de distintas nacionalidades, notó que con el tiempo prefería compartir con argentinos.

: aunque había entablado amistades con personas de distintas nacionalidades, notó que con el tiempo prefería compartir con argentinos. Creación de contenidos: sintió que el cargo de photo manager exigía una versión de sí misma que no coincidía con lo que quería proyectar. En cambio, al crear contenido para su canal de YouTube experimentaba autenticidad y conexión con su esencia.

Ahora, su plan es diversificar los temas de su canal. “Encarar nuevos proyectos, que obviamente incluirán cruceros y los incluirá a ustedes también, ya que quiero mostrarles todo, así que espero que se queden para ver cómo sigue esto”, anticipó.

“Yo nací en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y voy a visitar a mi familia. Tengo muchos recuerdos en ese lugar, entonces me gustaría hacer videos para que conozcan mi tierra natal”, detalló. “Y otro destino que me gustaría también mostrar, al cual espero ir, es Necochea, que tiene un lugar muy importante en mi corazón”, agregó.

Instalada en Buenos Aires, la creadora de contenido busca establecer una rutina diferente, más cercana a su familia y amigos.