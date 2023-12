escuchar

Un joven argentino compartió en TikTok una serie de videos en los que explicó las razones por las que le rechazaron la visa de EE.UU. El usuario de la plataforma china dio a conocer su historia y recibió cientos de comentarios y miles de vistas, ya que se trata de un tema que se ha popularizado en las redes sociales por ser una referencia de lo que se debe o no hacer cuando se tramita el permiso.

Agustín Pérez, como se identifica en la red social con la cuenta @agustinperez485, publicó un clip el pasado 9 de noviembre: “Me bocharon la visa. Pasa, créanme que pasa”, se lee en la descripción del video que al momento ha generado más de 170 mil reproducciones.

Es argentino y explica las razones por las que le negaron la visa

“Soy uno de esos que le bocharon la visa, en general una piensa que no va a pasar”, comentó Pérez. Según dijo, le negaron su permiso por “supuestamente no tener suficientes arraigos a Argentina”. Para su mala suerte, ya tenía el pasaje pagado y el departamento en el que se quedaría, algo que fue criticado por algunos usuarios, quienes le advirtieron que no debía comprar los boletos antes de tener listo este paso fundamental.

En una segunda parte de su historia, el joven argentino aseguró que le dieron un documento en el que se indica que su visa fue rechazada por infringir el artículo 214(b), que señala: “Como solicitante no ha podido demostrar que sus actividades en los Estados Unidos sean consistentes con el tipo de visa solicitado”. En este caso, Pérez había hecho el trámite para obtener un permiso de turista.

Su familia consiguió la visa de EE.UU.

Según lo descrito por el argentino, su familia sí recibió el permiso para ingresar de forma legal a EE.UU., mientras que a él le indicaron que “no estaba aprobado” y no podía apelar la determinación del agente consular, por lo que debía presentar una nueva solicitud. “Me preguntó que de qué trabajaba, qué estudiaba, yo por supuesto le respondí, pero parece que no fui convincente”.

De acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos, la visa de visitante es para las personas que desean entrar temporalmente a ese país y las categorías son: B-1, que se utiliza para asuntos de negocios y para asistir a conferencias, y B-2, para quienes desean hacer turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos.

Los rechazos conforme al artículo 214(b) significan que “entendemos su situación, pero decidimos no otorgarle la visa, ya que no superó la presunción legal de que utilizará la visa de visitante para inmigrar o trabajar ilegalmente en los Estados Unidos”, explica la Embajada de EE.UU. en Argentina.

La embajada detalla que es más probable que se le rechace la visa a un solicitante que no tiene una carrera permanente u otras relaciones con Argentina o con otro país, que a un solicitante que tiene lazos y obligaciones obvias. También destaca que si el interesado vuelve a aplicar luego de haber sido rechazado, deberá completar una nueva solicitud y abonar nuevamente el arancel de la visa.

Cuáles fueron las preguntas que le hicieron en la entrevista

En respuesta al interés de los usuarios por conocer más acerca de cómo fue su experiencia en la entrevista para obtener la visa para Estados Unidos, Pérez hizo un tercer video en el que contó a detalle las preguntas que le hicieron. El argentino señaló que la cita se basó en tres temas principales: su trabajo, sus estudios y si tenía algún viaje planeado.

“A lo de que si estudiaba le dije que sí, que me faltaban dos materias el año que viene. Me preguntó cuando había empezado, y le dije 2019, lo que le pareció un poco convincente (al agente consular), porque los años marcarían que me recibo este año, pero no te dicen nada”, expresó el usuario de la plataforma china.

Con respecto a los otros temas, Pérez afirmó que habló de su trabajo, y cuál era su sueldo. También le explicó al agente que tenía un viaje planeado a Miami, en Florida, con sus amigos. Sin embargo, no fue suficiente para que le aprobaran la visa.