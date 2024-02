escuchar

Una mujer latina desató un caos en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés) luego de evadir el control de seguridad y obligó a frenar los vuelos. La mujer, originaria de Colombia, fue arrestada por las autoridades del condado y se presentó en un juicio un día después del incidente con un traje naranja, para escuchar la acusación y su multa.

De acuerdo con el informe, retomado por NBC Miami, el pasado miércoles 31 de enero, alrededor de las 15.45 hs, Esperanza Ortiz-Carvajal, de 60 años, fue arrestada y acusada de violar un área operativa designada de un aeropuerto, esto luego de que salió del área segura de la Terminal H y volvió minutos después, reingresando por la salida.

Esperanza Ortiz-Carvajal, de 60 años, fue arrestada en el aeropuerto de Miami por violar un área operativa Miami-Dade Corrections vía NBC

Ortiz-Carvajal habría corrido por el control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), por lo que las operaciones normales del aeropuerto debieron suspenderse en las Terminales H y J, mientras los oficiales trabajaban para encontrar a la infractora. Varios aviones se quedaron en tierra y no pudieron retirarse de las puertas y a los pasajeros no se les permitió entrar ni salir de las terminales.

La colombiana, que indicó a las autoridades que tiene como ocupación ser “entrenadora espiritual”, finalmente fue encontrada a bordo de un avión de la aerolínea Avianca y detenida. La ingresaron en la cárcel del condado de Miami-Dade.

La multa por saltarse un área de seguridad

Durante su presentación ante el tribunal el jueves 1º de febrero, a la que tuvo acceso el medio citado, Ortiz-Carvajal escuchó las acusaciones que se le imputaron y se le designó un defensor público, luego de que declaró que no tenía los medios económicos para contratar un abogado. La mujer, que vestía el traje de los prisioneros, también necesitó la asistencia de un traductor.

La mujer arrestada compareció ante un tribunal el jueves 1 de febrero Captura de pantalla NBC Miami

La fiscal del caso pidió una fianza de US$2500, de acuerdo con la norma, y un abogado defensor insistió por una cifra inferior, bajo el argumento de que podría haber existido un problema de idioma o un malentendido. No obstante, el fiscal alegó que hay carteles en español en el MIA, y que en Miami casi todo el mundo habla español, por lo que no habría motivo para no entender que estaba cometiendo una infracción. Finalmente, el juez fijó la fianza en US$1000.

¿Qué pasa si se viola un área restringida en un aeropuerto?

De acuerdo con el Código de Ordenanzas del condado de Miami-Dade, en su capítulo de Normas y Reglamentos del Departamento de Aviación, un “área restringida” significará: “Cualquier área de un aeropuerto, cerrada o señalizada para prohibir la entrada o limitar la entrada o el acceso a personas autorizadas específica”.

Violar las áreas asignadas en el aeropuerto de Miami lleva a una penalización de multa o cárcel Facebook Miami International Airport - MIA

Con respecto a las penalizaciones, explica que “a menos que se disponga específicamente lo contrario en este documento, la persona que viole cualquiera de las disposiciones de estas reglas y regulaciones estará sujeta a castigo con una multa que no exceda los US$500 o prisión en la Cárcel del Condado por un período que no exceda los 60 días, o ambas, multa y prisión, a discreción del Tribunal”.

