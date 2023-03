Es colombiano, vive en EE.UU. y resalta algo que le impacta sobre los neoyorquinos: “Nunca deja de confundirme”

escuchar

Los choques culturales son un fenómeno común, parte del proceso natural de adaptación cuando una persona emigra o viaja a otro país. Un colombiano que se mudó a Nueva York para estudiar no pudo evadirlo y todavía no se acostumbra a la manera de socializar de los estadounidenses, por eso compartió su experiencia en redes sociales.

El usuario @nicovillamizarr dio su perspectiva sobre cómo es construir relaciones sociales en la nación norteamericana en un video en su cuenta de TikTok. Según dijo, a pesar de que ya lleva tiempo en la Gran Manzana, no termina de gustarle la personalidad de los residentes. “Una de las cosas que nunca deja de confundirme es lo secos que son los estadounidenses cuando envían mensajes de texto”, declaró.

Desde su perspectiva, entre los hispanos hay un toque de calidez que no forma parte de las conversaciones en EE.UU.: “La gente aquí no pierde el tiempo y va directo al punto. Siento que en Colombia, cuando vas a enviarle un mensaje de texto a alguien, realmente lo rodeas por un minuto, como si no fueras directo al grano”.

Esto es lo que un colombiano no comprende de la gente de Nueva York

“Hay una pequeña charla, tipo ‘hola, ¿cómo estás?’, les preguntas sobre su día, cómo han estado, y luego realmente haces tu pregunta, pero la gente de aquí realmente no se molesta con la charla trivial. Por ejemplo, cuando alguien quiere salir, simplemente me envía un mensaje de texto y me dice ‘¿quieres salir o qué harás esta noche?’, pero no hay charlas triviales”, recalcó.

Además, el latino consideró que no se puede entablar una conversación profunda con un nativo americano porque suelen ser tajantes a la hora de hablar: “Todos siempre responden con una o dos palabras”.

En los choques culturales, también hay sentimientos de sorpresa e incertidumbre en un entorno diferente al conocido. Como en este caso, puede incluir cierta negativa a aceptar lo nuevo, que también forma parte de las fases de este proceso de adaptación. En su grabación, el latino aseguró que no estaba dispuesto a incluir este tipo de comunicación en su trato: “Al principio pensé que era grosero o que yo no les agradaba, pero luego noté que todos lo hacen. Yo simplemente no puedo enviar mensajes de texto así, me siento como culpable y grosero por alguna razón”.

La gente de Nueva York tiene una característica en común, según el tiktoker Unsplash

Los choques culturales, parte de la realidad de los latinos en EE.UU.

El video del colombiano se volvió viral de inmediato, ya que muchos de sus compatriotas se identificaron con lo que dijo. La grabación acumula hasta el momento 500 mil reproducciones y miles de comentarios de gente a la que le pareció muy real su experiencia e incluso compartió sus propios choques culturales en el país norteamericano. “Cuando escribo ‘hahaha’ en lugar de ‘jajaja’ siento que estoy traicionando a la patria”; “Yo siempre llegaba a la oficina y daba los buenos días, hasta que alguien me dijo ‘hey, acá no’”; “Les falta sazón”; “Ojalá así fuera también en Latinoamérica”; “Qué flojera tener que hablarle a alguien por media hora solo para pedirle un favor”, dejaron entre los comentarios.

