Es cubano, ayudó a un hombre que dormía en el aeropuerto de Miami y emocionó a todos: “No tengo a nadie”

“La unión hace la fuerza” es una frase que suele referirse a que es mejor trabajar en equipo que solo. El cubano Andy Vázquez la tenía presente y eso lo motivó a ser solidario. Tras conocer la historia de Javier, un joven que había dormido durante seis días en el aeropuerto de Miami, sin dinero y sin comida, decidió hacer la diferencia en la vida de esa persona.

Andy es un comediante que utiliza sus redes sociales para brindar ayuda a quien más lo necesita. Constantemente recibe llamadas de quienes le piden apoyo para poder lidiar con circunstancias difíciles. En una de sus transmisiones en directo, un comentario llamó su atención: “Por favor, necesito tu ayuda, hermano, no tengo a quién acudir”, decía la frase que se repetía una y otra vez.

En un primer momento, el también influencer dudó sobre este caso, porque a veces le llegan historias falsas de gente que solo busca engañarlo. Sin embargo, algo sobre este mensaje atrajo su atención, así que le proporcionó a la persona su número de teléfono para establecer el contacto. Una vez que habló con el afectado, que también era cubano, descubrió que estaba en la terminal aérea de su ciudad. “No tengo dinero, no tengo familia, no tengo a nadie”, le habría dicho el joven.

Un cubano ayudó a su compatriota que dormía en el aeropuerto de Miami

Afectado por la historia, Andy quiso hacer algo por él, así que se dirigió al punto acompañado de su familia. “Ese muchacho estaba solo en el aeropuerto, llevaba seis días acostado en unos bancos. Le quedaban cinco dólares”, explicó el creador de contenido en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook. Además, le llevaron agua, comida e incluso le compraron medicamentos para la garganta.

Después, el influencer le dio un poco de dinero para que pudiera adquirir otros alimentos, e incluso reservó tres noches en un hotel para que descansara y buscara trabajo. No obstante, Andy sabía que tenía que pedirle ayuda a sus seguidores para que juntos encontraran una solución a largo plazo: “Yo no tengo dinero para pagarle un alquiler, yo no tengo trabajo para darle, pero quizá alguien sí y entre todos podemos reunir un dinerito para que salga adelante”, comentó con lágrimas en los ojos.

Un acto de solidaridad

El plan funcionó y la respuesta por parte de la comunidad virtual fue enorme. En poco tiempo recibió ayuda de un sinfín de personas, en su mayoría cubanos, que querían apoyar a su compatriota. Incluso después se reunió nuevamente con Javier para hacer una transmisión más y agradecerles a todos. Durante el video, las llamadas y mensajes no dejaban de llegar. De hecho, el joven recibió varias propuestas de trabajo inmediato.

Andy Vázquez y Javier durante una transmisión en vivo Facebook / Facundo Vivir del cuento

El afectado aseguró que había cruzado 15 países para llegar a Estados Unidos. Por algunas circunstancias que no reveló, terminó solo y sin hogar, por lo que no tuvo otra opción que buscar refugio en el aeropuerto. No cuenta tampoco con amigos o familiares en Miami: “El cubano es una gente que cuando tiene que dar un paso al frente, da un paso al frente”, cerró Andy Vázquez en una última reflexión.

