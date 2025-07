Es cubano, trabaja en un Ross de California y revela el “tip de oro” para conseguir empleo en EE.UU. sin saber inglés

Un cubano que trabaja como cajero y reponedor en Ross reveló que no es necesario hablar inglés para conseguir empleo en Estados Unidos. El migrante señaló que la cadena de tiendas de ofertas tiene varias posiciones en diferentes horarios en las que se puede trabajar sin conocer el idioma y explicó los pasos para aplicar.

Es cubano, trabaja en Ross y asegura que se puede crecer sin saber inglés

En un video de TikTok, desde su cuenta @cubanitoovlog, el cubano le compartió a sus seguidores su experiencia al trabajar como cajero y reponedor en una sucursal de la cadena de tiendas en Los Ángeles, California.

“¿Sabías que en Ross puedes empezar como cajero y terminar moviendo mercancía? Incluso aunque no hables mucho inglés“, les contó a sus seguidores.

Es cubano, trabaja en Ross y reveló que no se necesita saber mucho inglés para conseguir un puesto Captura TikRok: @cubanitoovlog

El migrante comentó que Ross “Dress For Less” tiene muchos puestos laborales y que varios de ellos no requieren hablar inglés o al menos no de manera avanzada. Todo depende la ubicación de la sucursal, del tipo de trabajo y del horario, que puede ser desde las 2 de la madrugada hasta las 20 hs.

“Muchas personas no saben esto y piensan que aquí simplemente hay que saber inglés para trabajar en todo, pero la respuesta es no”, remarcó.

Y aseguró: “En Ross hay diferentes posiciones en las que puedes aplicar sin saber inglés o con un mínimo de inglés y puedes trabajar”. En ese sentido, enumeró los diferentes puestos de trabajo y sus requerimientos:

Cajero : se encargan de la caja y de cobrarles a los clientes, por lo que se necesita un manejo básico de inglés.

: se encargan de la caja y de cobrarles a los clientes, por lo que se necesita un manejo básico de inglés. Stocker o reponedor : de acuerdo al tiktoker, este puesto es “perfecto” si no hablas mucho inglés. Ayudas a sacar productos y ponerlos en la tienda.

: de acuerdo al tiktoker, este puesto es “perfecto” si no hablas mucho inglés. Ayudas a sacar productos y ponerlos en la tienda. Asociado de piso : quienes se encargan de mantener la tienda ordenada. “Prácticamente, dices ‘hello’ a los clientes, los ayudas, pero nada complicado, simplemente estás en la tienda organizando”, apuntó el cubano.

: quienes se encargan de mantener la tienda ordenada. “Prácticamente, dices ‘hello’ a los clientes, los ayudas, pero nada complicado, simplemente estás en la tienda organizando”, apuntó el cubano. Seguridad : este puesto tiene un salario más alto, pero se requiere de experiencia y hablar el idioma de manera un tanto más avanzada.

: este puesto tiene un salario más alto, pero se requiere de experiencia y hablar el idioma de manera un tanto más avanzada. Supervisor o manager: este es un puesto más alto que requiere empezar desde abajo y aprender de a poco. “Por supuesto, requiere saber mucho inglés y español al mismo tiempo”, señaló el tiktoker.

“Y sí, puedes cambiar posiciones o combinarlas. Yo empecé en la caja, pero cuando hay menos clientes me voy a acomodar productos”, apuntó el cubano.

es cubano, trabaja en Ross y revela si hay oportunidades de crecer sin inglés

Cómo trabajar en Ross: el paso a paso

El tiktoker señaló que Ross es una buena opción para quienes buscan empleo en Estados Unidos y no tienen experiencia. En ese camino, compartió otro video en el que explicó cómo hacer para aplicar a un puesto en la cadena de tiendas. Así, señaló el paso a paso:

Ingresar al la página oficial de ofertas de empleo de Ross.

Completar con el puesto al que se busca aplicar y la ciudad en la que se reside.

Elegir una oferta laboral.

Hacer clic en “ver detalles y aplicar”.

Crear una cuenta con la información personal.

Rellenar y enviar el formulario.

El cubano recomendó acercarse directamente a la tienda y hablar con un supervisor para conseguir empleo Fotos de TripAdvisor

“Te voy a dar un tip de oro: si vienes directamente a la tienda y hablas con la manager, puede que te vaya mucho mejor”, cerró.