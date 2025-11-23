Es cubano y revela el truco de Walmart para encontrar descuentos que no están a la vista
Los usuarios de las redes sociales cuestionaron el método y el autor de la publicación mostró el ticket de compra
Un migrante cubano en Estados Unidos reveló un truco para obtener descuentos en Walmart, a través de un video que se volvió viral en las redes sociales. El método consistió en utilizar el Wi-Fi de la cadena de supermercados para encontrar una reducción en los precios que se muestran en las góndolas y pasillos.
Cómo obtener descuentos en Walmart, según un cubano en EE.UU.
Alain Valdés compartió un “truco” para encontrar una reducción de los precios de ciertos productos de Walmart. De origen cubano, publicó un video en redes sociales que capturó la atención de los usuarios por su contenido sobre el ahorro en algunos artículos de las tiendas de la compañía.
“Señores, les voy a enseñar un truquito”, expresó Valdés en un video que compartió su pareja en su perfil de TikTok, desde uno de los supermercados de Walmart en EE.UU. A continuación, detalló los pasos a seguir para obtener descuentos en ciertos productos de las tiendas.
"Se conectan al Wi-Fi de Walmart, vienen a donde está el label (etiqueta) de la caja, lo escanean y les va a dar un precio diferente al que aparece en el sticker“, afirmó Valdés en la publicación, que compartió el sábado 8 de noviembre y que en tan solo 10 días acumuló más de 350 mil visualizaciones.
El ciudadano cubano mostró un ejemplo con el producto que fue a comprar a la cadena de supermercados: un árbol de Navidad para llevar a su hogar. El precio inicial que indicaba en el detalle de la caja que contenía el artículo era de 187 dólares, pero al escanear el código, le ofreció un resultado distinto, de US$35,68.
Los usuarios de redes sociales cuestionaron la realidad del truco para descuentos en Walmart
Muchos usuarios de TikTok agradecieron al autor de la publicación por compartir una idea para obtener descuentos en el supermercado, pero otros cuestionaron la veracidad de su contenido. “Cuando vas a pagar, te ajustan el precio”, señaló una.
“Yo fui, escaneé un producto y me salió un precio diferente, pero nunca me respetan el valor de la app”, indicó otra. Una tercera puntualizó: “A la hora de abonar, tienes que pagar el de US$187″.
Valdés respondió a los comentarios en otra publicación de la misma red social y mostró el recibo de la compra, que indicaba que el pago por el árbol de Navidad correspondía a US$35,68, el valor que apareció cuando escaneó el código.
En ese sentido, una usuaria puntualizó que, dado que ese producto presentaba una etiqueta amarilla, se trataba de una devolución de otro cliente y la compañía le bajó el precio posteriormente.
El mensaje de la familia cubana en EE.UU. sobre el producto comprado en Walmart
El 13 de noviembre, la cuenta de Alyesi compartió el motivo por el que acudió a Walmart para comprar un árbol de Navidad y transmitió un mensaje a la comunidad cubana en Estados Unidos.
Se trata de la segunda época festiva que pasa junto a su hijo en el territorio norteamericano, pero la primera en la que su esposo, Valdés, los acompaña. La mujer reflexionó sobre todas las cosas que cambiaron en su vida en tan solo un año. “A pesar de estar lejos de mi familia y de mi país, esta Navidad por fin puedo sentirla como en casa”, concluyó.
