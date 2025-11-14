Cómo hacer las compras navideñas más baratas en Walmart con las nuevas herramientas de IA en EE.UU.

De cara a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, la cadena de supermercados Walmart anunció nuevas experiencias. Tanto en las tiendas como en las interacciones en línea, los clientes ahora pueden acceder a herramientas de asistencia de IA que facilitan el proceso para encontrar ofertas, localizar productos y realizar transacciones de manera eficiente.

Nuevas experiencias de compras navideñas: las herramientas de asistencia con IA de Walmart

El pasado fin de semana comenzó la temporada de compras para las fiestas de fin de año en Estados Unidos. Según comunicó en su sitio web oficial, la compañía lanzó cinco nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial que hacen más fácil encontrar ofertas.

Las nuevas experiencias de compra navideñas con herramientas de asistencia de IA permiten encontrar ofertas fácilmente Angélica Escobar

Una de las funciones más destacadas corresponde a Shop the Background: esta opción otorga a los compradores la posibilidad de entrar de manera virtual en espacios diseñados en lugar de desplazarse a través de páginas de decoración del hogar. Solo deben presionar el producto deseado para agregarlo a su lista.

A su vez, Dynamic Showroom permite a los consumidores ver diferentes espacios y luego cambiar el mobiliario para que coincida con sus preferencias.

Al realizar el anuncio, Tracy Poulliot, vicepresidenta de Shopping Experience de Walmart, resaltó las nuevas características de las aplicaciones. “Ya sea que los clientes estén comprando en sus feriados en nuestras tiendas o desde la comodidad de su hogar, les damos las herramientas para verificar sus listas más rápido y fácil que nunca. Y les encanta; cuando usan la aplicación, mientras compran en las tiendas, gastan un 25% más en promedio que cuando no usan la aplicación“, enfatizó.

Las herramientas de Walmart con IA permiten a los clientes buscar artículos como lo harían si estuvieran en línea y ver la disponibilidad del inventario Spencer Tirey / Walmart

Asistencia en las compras navideñas: las nuevas funciones de Walmart

Las tres nuevas herramientas con IA integrada para la adquisición de productos en la cadena de supermercados son las siguientes:

Ahorro en la tienda : In-Store Savings permite a los compradores encontrar ofertas en su tienda local. Esto incluye descuentos por Black Friday, devoluciones y artículos de liquidación. Además, los clientes pueden filtrar productos por categoría y comparar fácilmente los precios.

: In-Store Savings permite a los compradores encontrar ofertas en su tienda local. Esto incluye descuentos por Black Friday, devoluciones y artículos de liquidación. Además, los clientes pueden filtrar productos por categoría y comparar fácilmente los precios. Búsqueda y navegación mejoradas : los consumidores pueden buscar artículos como lo harían si estuvieran comprando en línea y ver la disponibilidad del inventario. La aplicación luego muestra la ubicación de cada artículo en la tienda.

: los consumidores pueden buscar artículos como lo harían si estuvieran comprando en línea y ver la disponibilidad del inventario. La aplicación luego muestra la ubicación de cada artículo en la tienda. Organización de regalos navideños: las personas ahora pueden crear y guardar ideas de regalos para todos en su lista. Al momento de comprar, basta con abrir la aplicación en el local. Con un toque, la lista se ordena por pasillo.

Las nuevas experiencias de Walmart permiten organizar las fiestas navideñas con mayor facilidad Freepik

Cómo planificar la fiesta navideña con las nuevas herramientas de IA de Walmart

Junto con la asistencia para las compras, la compañía ahora ofrece ayuda para organizarse con vistas a los festejos de fin de año. Para ello, cuenta con las siguientes aplicaciones: