Cómo hacer las compras navideñas más baratas en Walmart con las nuevas herramientas de IA en EE.UU.
Según comunicó en su sitio oficial, la cadena de supermercados lanzó cinco nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial
De cara a la temporada de compras navideñas en Estados Unidos, la cadena de supermercados Walmart anunció nuevas experiencias. Tanto en las tiendas como en las interacciones en línea, los clientes ahora pueden acceder a herramientas de asistencia de IA que facilitan el proceso para encontrar ofertas, localizar productos y realizar transacciones de manera eficiente.
Nuevas experiencias de compras navideñas: las herramientas de asistencia con IA de Walmart
El pasado fin de semana comenzó la temporada de compras para las fiestas de fin de año en Estados Unidos. Según comunicó en su sitio web oficial, la compañía lanzó cinco nuevas experiencias impulsadas por inteligencia artificial que hacen más fácil encontrar ofertas.
Una de las funciones más destacadas corresponde a Shop the Background: esta opción otorga a los compradores la posibilidad de entrar de manera virtual en espacios diseñados en lugar de desplazarse a través de páginas de decoración del hogar. Solo deben presionar el producto deseado para agregarlo a su lista.
A su vez, Dynamic Showroom permite a los consumidores ver diferentes espacios y luego cambiar el mobiliario para que coincida con sus preferencias.
Al realizar el anuncio, Tracy Poulliot, vicepresidenta de Shopping Experience de Walmart, resaltó las nuevas características de las aplicaciones. “Ya sea que los clientes estén comprando en sus feriados en nuestras tiendas o desde la comodidad de su hogar, les damos las herramientas para verificar sus listas más rápido y fácil que nunca. Y les encanta; cuando usan la aplicación, mientras compran en las tiendas, gastan un 25% más en promedio que cuando no usan la aplicación“, enfatizó.
Asistencia en las compras navideñas: las nuevas funciones de Walmart
Las tres nuevas herramientas con IA integrada para la adquisición de productos en la cadena de supermercados son las siguientes:
- Ahorro en la tienda: In-Store Savings permite a los compradores encontrar ofertas en su tienda local. Esto incluye descuentos por Black Friday, devoluciones y artículos de liquidación. Además, los clientes pueden filtrar productos por categoría y comparar fácilmente los precios.
- Búsqueda y navegación mejoradas: los consumidores pueden buscar artículos como lo harían si estuvieran comprando en línea y ver la disponibilidad del inventario. La aplicación luego muestra la ubicación de cada artículo en la tienda.
- Organización de regalos navideños: las personas ahora pueden crear y guardar ideas de regalos para todos en su lista. Al momento de comprar, basta con abrir la aplicación en el local. Con un toque, la lista se ordena por pasillo.
Cómo planificar la fiesta navideña con las nuevas herramientas de IA de Walmart
Junto con la asistencia para las compras, la compañía ahora ofrece ayuda para organizarse con vistas a los festejos de fin de año. Para ello, cuenta con las siguientes aplicaciones:
- Planificación de fiestas con IA: el asistente digital basado en GenAI de Walmart, Sparky, ahora elimina las molestias del alojamiento al ofrecer una nueva mejora que ayuda a los clientes a planificar la diversión festiva. Cuando una persona le expresa cuál es el motivo de la celebración, crea una lista curada de todo lo que los usuarios necesitan, desde decoraciones hasta champán y confeti.
- Resúmenes de audio generados por IA: los nuevos resúmenes generados por la inteligencia artificial sintetizan descripciones de productos y reseñas en clips de audio cortos y fáciles de entender. Esto, según la empresa, ayuda a los consumidores a comprar regalos con confianza sobre la marcha. La función está disponible en más de 1000 productos de belleza premium.
