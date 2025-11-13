Target vs. Walmart: quién tiene los mejores precios y variedad, según la IA

¿Dónde conviene comprar en EE.UU.: Target o Walmart? Un análisis con inteligencia artificial de ChatGPT reveló que Walmart mantiene una leve ventaja en precios promedio, mientras que Target destaca en la navegación del sitio y ofertas cruzadas. El relevamiento tomó precios publicados en sus plataformas oficiales, sin membresías ni descuentos adicionales.

¿Cómo se hizo el análisis con inteligencia artificial?

El análisis combinó una lectura automatizada de fichas de producto con verificación manual para garantizar exactitud. El modelo de OpenAI detectó precios, tamaños y equivalencias entre productos. La consulta se realizó con los precios vigentes el 10 de noviembre de 2025.

Walmart ofreció precios unitarios ligeramente menores, con diferencias del 1% al 3% Foto de Tripadvisor

La muestra incluyó seis artículos disponibles en ambas cadenas: un pack de gaseosa Coca-Cola de doce latas de 355 mililitros cada una, cápsulas de detergente Tide Pods en presentación de 42 unidades, cereal Cheerios de 510 gramos, pasta dental Colgate Total de 145 gramos, jabón líquido Dove de 590 mililitros y alimento para perros Purina ONE en bolsa de 7,5 kilos.

El criterio de precio consideró únicamente el valor unitario publicado en las fichas de los productos, bajo la modalidad de compra única. Para medir la variedad, se tomó en cuenta la cantidad visible de referencias, sub-marcas y opciones disponibles dentro de cada categoría. Las fuentes oficiales fueron los portales de Walmart.com y Target.com.

Los precios: producto por producto

En el caso de la gaseosa Coca-Cola, el pack de doce latas costaba US$8,12 en Walmart y US$8,39 en Target, lo que le dio ventaja a la primera.

en Walmart y en Target, lo que le dio ventaja a la primera. Las cápsulas de detergente Tide Pods tenían un precio de US$12,97 en Walmart y US$12,99 en Target.

La muestra incluyó seis productos idénticos: gaseosa, detergente, cereal, pasta dental, jabón líquido y alimento para perros Foto de Tar

El cereal Cheerios también fue más caro en Target, donde costaba US$6,19, frente a los US$5,97 publicados por Walmart.

La pasta dental Colgate Total resultó más económica en Walmart: US$7,18 por dos tubos de 144 gramos —menos de US$3,09 la unidad—, mientras que en Target se vende a US$4,99 cada uno.

El jabón líquido Dove mostró una paridad casi total: US$7,97 en Walmart y US$7,99 en Target.

Algo similar ocurrió con el alimento para perros Purina ONE, con precios de US$30,28 y US$30,99, respectivamente.

En términos generales, la ventaja de Walmart fue leve, pero sostenida.

¿Qué cadena ofrece más variedad?

El análisis por categoría reveló que Walmart ofrece una mayor cantidad de presentaciones y marcas, especialmente en bebidas y artículos de limpieza. Su catálogo incluye más combinaciones de sabor, tamaño y empaque.

Target, por su parte, se destacó por una navegación más clara, filtros eficientes y un sistema de promociones cruzadas que permiten acceder a descuentos o tarjetas de regalo al superar ciertos montos de compra.

El análisis con inteligencia artificial de ChatGPT comparó precios publicados en las webs oficiales de ambas cadenas el 10 de noviembre de 2025 Foto de T

En productos de cuidado personal y para mascotas, ambas cadenas mostraron niveles de surtido similares, con pequeñas diferencias en fragancias o tamaños. Así, mientras Walmart se impone por amplitud de oferta, Target lo hace por la experiencia de usuario.

ChatGPT identificó una ligera ventaja estructural de Walmart en precios unitarios. En promedio, la diferencia entre ambas marcas osciló entre el 1% y el 3% según el producto, lo que refleja una competencia ajustada.

Para los consumidores, la recomendación es comparar precios por litro, kilo o unidad antes de comprar y revisar con atención las promociones disponibles.

Las limitaciones del relevamiento entre Walmart vs. Target

Los precios pueden variar según la ubicación, el horario de consulta o la disponibilidad de stock.

Algunas fichas publican precios estimados o rangos, lo que introduce cierta dispersión en los datos. Este análisis no incluyó marcas propias —como Good & Gather en Target o Great Value en Walmart— ni consideró los costos de envío ni las promociones para miembros.

El objetivo fue ofrecer una imagen representativa del comportamiento de precios y variedad. La inteligencia artificial permitió procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, pero cada precio fue verificado antes de incorporarlo al estudio.