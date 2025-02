Es cubano y Wells Fargo también le congeló la cuenta bancaria: estos fueron los motivos

Un residente cubanoamericano del sur de Florida descubrió que su cuenta bancaria en Wells Fargo había sido bloqueada sin previo aviso. José Antonio Orta aseguró que el banco tomó la decisión sin notificarlo. Así, quedó sin acceso a su dinero durante más de dos semanas. Ahora, busca respuestas y cuestiona las políticas de la entidad financiera.

Por qué Wells Fargo bloqueó la cuenta de este cliente cubano

El 29 de enero, Orta intentó realizar un pago cuando recibió la notificación de que su tarjeta estaba bloqueada y su cuenta, cancelada. Desconcertado, se dirigió a una sucursal de Wells Fargo en busca de explicaciones. Según relató a Telemundo 51, el personal del banco le informó que necesitaban documentación adicional para verificar su identidad.

José Antonio Orta descubrió el 29 de enero que su cuenta en Wells Fargo había sido bloqueada sin previo aviso, dejándolo sin acceso a su dinero durante 17 días Captura informe Telemundo 51

“Llevé los documentos, pero es absurdo porque ellos ya los tenían desde hace mucho tiempo. Además, es documentación que no vence. Una vez que te haces ciudadano, solo dejas de serlo cuando falleces”, afirmó Orta, quien cuenta con la ciudadanía estadounidense.

El cliente cubanoamericano afirmó que no comprende por qué la institución financiera no utilizó otros métodos para verificar su información antes de tomar una medida tan drástica. “Si era para revisar una transacción, con mirar mi cuenta bastaba. No tenían por qué bloquearme. ¿Quién mejor que ellos para saber qué compro, en qué gasto o qué hago con mi dinero?”, cuestionó.

Orta también denunció que nunca recibió ninguna notificación de la entidad bancaria sobre el bloqueo de su cuenta. Por el contrario, fue él quien tuvo que realizar múltiples llamadas para obtener información sobre lo sucedido. La suspensión de su cuenta se extendió por 17 días, lo que afectó los pagos programados de sus servicios y compromisos financieros.

“Ahora tengo que ver qué pasará con American Express, con FPL y con todas las cuentas que debían debitarse automáticamente y que no pudieron hacerlo porque mi cuenta estaba bloqueada”, expresó.

Orta llevó los documentos requeridos a una sucursal de Wells Fargo, aunque aseguró que el banco ya los tenía desde hace tiempo y que estos no caducan Foursquare

¿Por qué los migrantes cubanos enfrentan estos bloqueos?

El caso de Orta no es aislado. Desde diciembre de 2023, varios clientes de Wells Fargo reportaron situaciones similares, en las que el banco congeló cuentas de personas con vínculos con países sancionados por el gobierno de Estados Unidos, como Cuba.

Según comentaron desde Telemundo, medio que llevó a cabo la investigación, esta serie de bloqueos generaron malestar y preocupación entre la comunidad cubanoamericana, especialmente porque la entidad bancaria no dio explicaciones detalladas sobre cuántos clientes fueron afectados ni cuánto tiempo puede durar el proceso de revisión.

Según la compañía, estas acciones se deben al cumplimiento de regulaciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que exige a las instituciones financieras verificar el estatus migratorio de clientes provenientes de naciones bajo sanciones económicas.

Desde diciembre de 2023, varios clientes de Wells Fargo reportaron bloqueos en sus cuentas, especialmente aquellos con vínculos con países sancionados por EE.UU., como Cuba

La respuesta de Wells Fargo ante los bloqueos a clientes

Ante la creciente inquietud de los afectados, Wells Fargo comunicó que su equipo trabaja para asistir a los clientes afectados y minimizar los inconvenientes.

Desde la entidad bancaria aseguraron estar comprometidos “con la transparencia” en el proceso y “con una comunicación clara”. Además, agregaron: “En este caso, una vez que recibimos toda la documentación requerida, resolvimos el problema para nuestro cliente”.

Normalmente, los bancos notifican a sus clientes cuando es necesario actualizar documentos, ya sea por correo o de manera electrónica, lo que les otroga un plazo de aproximadamente 30 días para cumplir con los requisitos. Sin embargo, en estos recientes hechos, algunos afectados aseguran no haber recibido aviso previo.

LA NACION