Si bien el sueño de millones de personas en vivir en Estados Unidos y migran desde sus países de origen para emprender una nueva vida, algunos en esa nación tienen la vista puesta en otros lugares. Es el caso de un joven que lleva más de un año recorriendo el mundo y maravillándose con lo que cada lugar tiene para ofrecer. Con 24 años, Christian Grossi ya conoce América del Norte, el sureste de Asia, África y también Europa. Ahora explora América del Sur, donde un lugar y su gente lo cautivaron.

Con más de 600 mil seguidores en Instagram y la insólita cifra de 1,4 millones en TikTok, Christian documenta día a día su paseo por el mundo. Este joven veinteañero vendió todas sus pertenencias en Estados Unidos, empacó su mochila y literalmente giró una ruleta rusa digital para conocer cuál sería el primer país en conocer, según contó en unos de sus primeros videos en las redes sociales.

Aquella aventura comenzó a fines de abril del año pasado cuando llegó a Nerja, en Málaga. “¡Un árbol de paltas! Ni siquiera sabía que las paltas crecían en árboles”, se le escuchó al joven en uno de sus clips. Luego fue el turno de Portugal, Marruecos, Grecia, Macedonia, Bosnia, Montenegro, Egipto, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Islandia y pare de contar. También conoció Corea del Sur, Vietnam, Camboya, Tailandia y Singapur.

En sus publicaciones, Grossi no solo comparte datos curiosos de los lugares que recorre, sino que también ofrece recomendaciones para aquellos que, como él, desean abandonar la comodidad de sus hogares para irse a recorrer el mundo y dejarse sorprender. De esa manera, ofrece tips sobre el manejo de dinero en efectivo, qué tipo de tarjetas de crédito usar y los implementos tecnológicos que no pueden faltar en la mochila de un viajero.

No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención de Christian fue su revelación acerca de su deseo de vivir fuera de Estados Unidos, contrario al sueño de millones de personas en el mundo, cuyo anhelo que lograr establecerse a largo plazo en ese país.

Actualmente, el joven está de paseo por Sudamérica, con precisión en la Argentina y, desde que puso un pie en el país, quedó sorprendido por las maravillas naturales que descubrió y mucho más. Luego de recorrer el norte, se instaló en Buenos Aires, donde disfruta y conoce cada rincón de la ciudad desde hace cinco meses.

En un reciente video, Grossi ofreció su opinión acerca del país donde viviría. “Hoy contestaré una de las preguntas que más me hacen y está relacionada con la nación donde me asentaría”, comenzó. “Como muchos de ustedes ya saben, no estoy interesado en vivir en Estados Unidos. Para mí, no es el mejor lugar en este momento, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo y no me gusta la dirección que está tomando”, continuó.

Mientras se filmaba recorriendo en moto las calles y avenidas de Buenos Aires, siguió con su relato. “Les mencionaré un país que creo que es viable para que los estadounidenses puedan vivir o visitar por turismo y es la Argentina”, expresó.

Entre las bondades de la nación, Christian destacó que la gente, la cultura y la comida lo hacían “un lugar único en el mundo”. “Lo tiene todo, desde la naturaleza de Estados Unidos, hasta la sazón de la comida en Sudamérica. Es definitivamente un lindo lugar para vivir”, cerró.