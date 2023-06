Es español y quedó varado en Miami luego de no poder bajar del crucero: “Me parece surrealista”

escuchar

Un hombre español vivió una de las peores experiencias después de haberse quedado varado en Miami y no poder volver a su país. El joven estaba de vacaciones por el Caribe en un crucero, pero su recorrido se complicó cuando un accidente en Port Miami provocó una movilización policial y se impidió el paso de cualquier embarcación. Así, tanto el joven como sus compañeros de viaje se quedaron en el barco por muchas horas, perdieron su vuelo de regreso a Madrid y ahora se enfrentan a diferentes irregularidades, según expuso el viajerom en una serie de clips.

EL usuario @marcopemar utilizó sus redes sociales para desahogarse por la gran frustración que sentía. Publicó una serie de videos en TikTok, en los que detalló que esta semana, cuando tenía que desembarcar en Miami, todo se complicó. El crucero ya había finalizado y los pasajeros debían bajar en el sur de Florida para seguir sus destinos. En su caso, era tomar un vuelo de regreso a Europa, pero no lo logró. “Dijeron que había habido un accidente en el puerto de Miami y que estaba cerrado, que no podíamos hacer nada para atracar, así que estábamos varados en el barco en medio del océano”, narró el tiktoker. En uno de sus clips, escribió: “Me parece surrealista la situación”.

Un joven español se quedó varado en Miami tras el accidente entre un ferry y una lancha

El fin de semana pasado, durante la madrugada, una lancha chocó contra un ferry. La primera se hundió y, aunque rescataron a una persona y la trasladaron al hospital, su compañero perdió la vida. A la mañana siguiente, las autoridades impidieron el paso de otras embarcaciones para buscar el cuerpo de la víctima en el agua. Así, los pasajeros de tres cruceros en total quedaron a la espera de poder desembarcar. Muchos perdieron sus vuelos de regreso a casa. “Tuvimos que estar 13 horas encerrados y sin nuestras valijas, porque ya estaban camino al aeropuerto”, prosiguió el usuario afectado.

Hasta ese momento todo estaba controlado, ya que la compañía de turismo les anticipó que había reservado otro vuelo y que, en cuanto bajaran del barco, podrían ir al aeropuerto y tomar otro avión. No obstante, la realidad es que todavía les faltaba una odisea por vivir. Ese vuelo nunca existió y, en cambio, ni siquiera había otros disponibles, de acuerdo con el joven.

Varados y sin poder volver a España

Tanto el tiktoker como el resto de personas con las que compartía crucero le exigieron a la empresa que les diera una solución. Sin embargo, los días han pasado y han tenido que mantenerse a la espera: “Gracias a la insistencia conseguimos que nos dieran un hotel porque no teníamos dónde quedarnos ni nada... En una semana no hay vuelos para España, además cuestan más de US$3000 por persona, los cuales no tenemos”.

Se desconoce cuál es la empresa con la que el joven viajaba Chiyacat

En los últimos días han sido víctimas de engaños y malos tratos, según acusó el tiktoker, ya que la empresa se niega a hacerse cargo de las reparaciones del daño. De acuerdo con lo que expuso en sus últimas actualizaciones, siguen hasta el momento varados en Miami.

