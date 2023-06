Es exazafata y revela lo que nunca deben usar los pasajeros si quieren un upgrade de clase

escuchar

Cuando se viaja en avión, una de las principales prioridades de muchos pasajeros es la comodidad. Sin embargo, algunas de sus elecciones de vestuario podrían causar justo el efecto contrario, ya que se puede perder la oportunidad de una actualización del asiento hacia primera clase totalmente gratis. De acuerdo con una exazafata, hay dos prendas por las que jamás elegirían darle ese beneficio a algunas personas: las ojotas y las calzas, que encabezan la lista de las prendas prohibidas.

Celina Bedding, una exazafata, aconsejó a los pasajeros cómo aumentar sus posibilidades de conseguir un mejor lugar. De acuerdo con su explicación a Express, vestir de forma elegante es la clave. Desde su experiencia, cuando los auxiliares de vuelo ven que hay sitios disponibles, empiezan a recorrer la aeronave en busca de quien pueda ocuparlos. “Personas que sepas que no molestarán a los demás pasajeros que sí pagaron por sus asientos caros”, comentó.

Los asientos de primera clase ofrecen más comodidades y en ocasiones una oferta mejorada de alimentos y bebidas Joakim Honkasalo / Unsplash

Ante la ambigüedad que podría generar su descripción de vestir con elegancia, detalló que no significa que los miembros de la tripulación se enfoquen en quien vaya vestido como en un evento de noche, sino que a los pasajeros les convendría llevar “ropa informal de trabajo o de negocios”, como una camisa y unos jeans. Asimismo, en el caso de las mujeres, recomendó un vestido largo si se opta por tomar algún vuelo en los meses calurosos de verano.

Más allá de algún protocolo en específico, Bedding afirmó que los azafatos son más estrictos en cuanto a las prendas prohibidas, como los leggings o pantalones sueltos, que bajan inmediatamente las probabilidades del pasajero de llegar a primera clase para disfrutar de todos los servicios exclusivos. Si los pantalones no tienen cremallera, es probable que no se consiga la mejora.

Sobre el tipo de calzado ideal para un vuelo, no solo debe cumplir con las condiciones de comodidad, sino también con los protocolos. Además de Bedding, otros especialistas sugieren evitar las ojotas a toda costa, porque en caso de emergencia, los pies de los pasajeros quedarían expuestos ante restos de vidrios rotos o un camino lleno de peligrosos objetos a la salida de emergencia.

En general, los azafatos coinciden en que, si se desea llegar a primera clase, lo mejor es la moderación. “Para subir de categoría, lo importante es ir elegante, pero discreto”, comentó un auxiliar de vuelo anónimo a Who What Wear en 2018. “Debes parecer que viajas a menudo, pero no en un despliegue de ropa de diseñador”, agregó.

Algunas prendas pueden poner en riesgo el upgrade de los pasajeros a primera clase, según reveló una exazafata Unsplash

La ropa peligrosa al viajar en avión

Aunque es muy tentador vestirse para ingresar a primera clase, también hay ciertos tipos de elecciones que pueden poner en peligro a los pasajeros, principalmente si ocurre una contingencia. En una entrevista con el periódico The Sun, Christine Negroni, experta en aviación, dio una lista de los materiales más peligrosos. En primer lugar mencionó el acetato, que es altamente inflamable, así como el triacetato, nylon, poliéster y poliamida. Las telas con elastano tampoco son aconsejables. Para la experta, los leggins están prohibidos, pero no por cuestión de moda, sino por sus materiales sintéticos. En lugar de alguno de los anteriores, recomendó volar con prendas hechas de algodón, lino, seda o lana.

LA NACION