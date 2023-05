Es experta de Harvard y aconseja qué palabras “mágicas” decirle a alguien que te menosprecia o hace un comentario agresivo

escuchar

Algunas personas no se dan cuenta de lo hirientes que son sus palabras para los destinatarios, quienes se enfrentan a un dilema: por un lado, pueden dejar pasar desapercibidos los comentarios y condonar el comportamiento agresivo. Sin embargo, guardar silencio transmite el mensaje de que está bien actuar así y favorece la mala relación. Por otro lado, si responden con agresividad, pueden calentarse los ánimos hasta detonar en un conflicto mucho más grande. Para ponerle fin al debate, una experta en etiqueta dio su mejor tip sobre qué hacer.

Elegir decir algo o dejarlo pasar es un ejercicio interno de cada persona. No obstante, es normal tener una reacción emocional cuando se recibe un comentario grosero, que conlleva a sentimientos de decepción, ofensa, enfado, frustración o una mezcla de estos. Por lo tanto, es importante examinar estas emociones para tener una idea más objetiva de lo que pasó, recomienda Harvard Business School.

Una experta dio sus mejores tips para contrarrestar los comentarios negativos

Al respecto, Sara Jane Ho, formada en Harvard y fundadora de Institute Sarita, una escuela de posgrado que se centra en convenciones sociales, así como estrella del programa de Netflix Mind Your Manners, dio su mejor recomendación. Para ella, es un orgullo saber qué decir y cómo hacerlo, incluso cuando el ambiente se pone incómodo por el afilado comentario de un amigo. La persona que se encuentra en el extremo receptor puede contrarrestarlo con amabilidad y clase a través de una sola pregunta: “¿Estás bien?”.

De acuerdo con la descripción de la experta para el medio CNBC, basta un protocolo simple para que el otro comprenda que sus acciones no fueron correctas: “Si es un amigo el que te ha dicho algo malo, suelo levantar la vista y decir: ‘¿Estás bien?’”. Según Ho, esas palabras indican que, aunque no se planea llevar ese comentario hasta los extremos con un debate, es claro que no le hicieron ninguna gracia al destinatario.

Una experta en etiqueta compartió su mejor tip para contrarrestar los comentarios negativos

Aunque la pregunta funciona casi “mágicamente”, el contenido es tan importante como el tono, por lo tanto, subraya, se deberá tener uno cordial sin ser cortante o brusco.

Para la experta en modales, guardar silencio no siempre es la mejor idea. Además, sin importar quien tenga un comportamiento agresivo, su mejor tip es no dejar que domine los sentimientos del receptor: “El mayor poder es demostrar que la otra persona no tiene poder sobre ti”.

Reconocer el estado emocional ayuda a elegir una respuesta

Asimismo, en un artículo publicado en 2022, la revista Harvard Business Review compiló algunas recomendaciones de cómo lidiar con este tipo de emociones y reconoció el impacto negativo de las malas actitudes. “De hecho, la neurociencia demuestra que, en ciertos casos, el cerebro interpreta el impacto de ser devaluado, ignorado, avergonzado, gritado, rechazado o intimidado de forma similar a la experiencia del dolor físico”.

Por lo tanto, instó a indagar en la respuesta emocional antes de decidir qué hacer. “Sé amable contigo mismo y valida tus sentimientos: la investigación ha demostrado que la autocompasión aporta innumerables beneficios, como un mayor deseo de crecer y mejorar, así como inteligencia emocional y resiliencia. También te hace más compasivo con los demás”.

