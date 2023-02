Mostró en redes los increíbles detalles del “peor vuelo de su vida” y sus seguidores estallaron

escuchar

En un viaje de varias horas en avión, la comodidad se vuelve una de las prioridades para prácticamente cualquier pasajero Entre los aspectos que no se pueden prever están los compañeros de asiento, quienes a veces sorprenden por sus actitudes.

Una viajera mexicana pasó un momento desagradable con los pies de la pasajera que se sentó a su lado durante un largo trayecto desde Ciudad de México hasta Ámsterdam, Países Bajos.

La mexicana, identificada como Ileana, relató toda la situación en su cuenta de TikTok. En el video la joven comienza a describir lo que cataloga como “el peor vuelo que he tenido en mi vida”. La responsable de esto fue una sola persona.

Según su relato, antes de viajar, se aseguró de tener todos los detalles listos, incluso eligió el asiento en el pasillo para tener una mayor movilidad. “No sé por qué en vuelos siempre me dan ganas de ir al baño cada tres minutos”, compartió. Una vez que entró por la sala y llegó a su asiento, se percató de que no había nadie más en la fila. Cuando apenas celebraba este pequeño logro, otra oven pasajera llegó para ser su compañera. “Estaba feliz porque al menos me había tocado una chica de mi edad a mi lado”, dijo. No obstante, todo cambió cuando la aeronave despegó.

La viajera mexicana compartió cómo fue su experiencia en un traslado largo

La viajera expresó en el clip que, al ser un vuelo de más de 10 horas, entendía que muchos pasajeros se pusieran cómodos. Una de las acciones más frecuentes es quitarse los zapatos. Sin embargo, lo que la dejó atónita fue cuando su compañera de asiento se deshizo también de las medias. “Empezó a meter su pie al lugar donde meto las revistas y en el apoyabrazos”, señaló. También habría invadido su espacio personal cuando se colocó en una posición cómoda y cruzó sus pies en el asiento. La joven compartió fotos de ambas situaciones y explicó que las tomó porque no “podía creer” lo que estaba sucediendo.

Para evitar cualquier problema a abordo y, debido a que tenía una infección en uno de sus oídos y “no quería hablar con nadie”, decidió ignorar la situación. “Casi no puedo volar a Ámsterdam por la infección. Yo quería paz y me dije: ‘que haga lo que quiera’. Sé que también es mi culpa por no decirle nada, pero ella tendría unos 20 años, podría haberse dado cuenta solita de la situación”, expresó.

La publicación de la viajera sumó más de 11.000 reproducciones en TikTok y muchos de los usuarios se pronunciaron en los comentarios. Una persona recordó: “Me pasó, igual de México a Ámsterdam, la tipa de enfrente ponía su cabello en el asiento, pero tapando la pantalla y me tiró su almohada”. Se sumó otra que contó su anécdota: “En un vuelo, la señora de enfrente, de unos 40 o 50 años, literalmente se quitó los pantalones. Quedó en calzas de lycra y andaba descalza por todo el pasillo”, escribió otra usuario.

Tips para viajar cómodo en el avión

Hay trucos para conseguir una máxima comodidad en el avión Unsplash

Dicen que prevenir es mejor que lamentar. Por ello, vale la pena tener a manos algunas recomendaciones de viajeros expertos que no pierden vigencia con el paso de los años:

Llegar con tiempo : debido a los filtros de seguridad en los aeropuertos, es recomendable llegar con dos horas de anticipación.

: debido a los filtros de seguridad en los aeropuertos, es recomendable llegar con dos horas de anticipación. Elegir ropa adecuada : unos pants, tenis cómodos y hasta un suéter pueden hacer la diferencia.

: unos pants, tenis cómodos y hasta un suéter pueden hacer la diferencia. Aprovechar el equipaje de mano: cargar con lo esencial y que pueda facilitar las necesidades durante el trayecto.

LA NACION