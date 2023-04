Es experta en viajes y revela los mejores trucos para los vuelos largos: del asiento ideal al kit infaltable

escuchar

Una experta en viajes revel贸 sus mejores trucos para los vuelos largos en avi贸n. Para algunas personas, este tipo de trayectos pueden ser agotadores. En un intento por ayudar a tener una mayor comodidad, la mujer comparti贸 lo que mejor le ha funcionado desde su experiencia.

Lina, como se identifica la influencer de m谩s de 170 mil seguidores en esa red social, comparti贸 el video en su cuenta @linaestadeviaje. Constantemente, ofrece hacks de viajes y turismo, como d贸nde comer, qu茅 visitar y c贸mo conseguir algunas mejoras. En un clip que alcanz贸 m谩s de 326 mil reproducciones revel贸 el paso a paso de su proceso en los viajes. 鈥No me fallan en los vuelos largos鈥, dijo al principio. Lo m谩s importante para ella es:

1. El asiento ideal

En los viajes largos algunos est谩n dispuestos a pagar por elegir su lugar. Para hacer mejores elecciones hay que tener en cuenta todos los factores, como el ruido. El mejor asiento es uno lejos de la zona de cunas para beb茅s y tambi茅n no tan cerca del ba帽o.

2. El equipaje de mano

Para Lina es importante no tener preocupaciones de que le puedan robar algo mientras est谩 dormida o distra铆da. Para relajarse, guarda sus documentos, dinero y objetos de valor dentro del equipaje de mano y le pone un candado antes de acomodarlo bajo el asiento delantero. 鈥As铆 me levanto con m谩s tranquilidad鈥, indic贸 en el clip.

3. Hidrataci贸n

Cuando los pasajeros est谩n en el avi贸n pueden sentir que les falta hidrataci贸n en la piel, boca y nariz, esto se debe a que el ambiente en cabina es muy seco. 鈥Tomo mucha agua, me aplico agua termal o hidratante en la piel para combatir el ambiente tan seco del avi贸n鈥, explic贸 la tambi茅n influencer.

4. Kit especial de viaje

Dado que algunos aprovechan el viaje para dormir, es crucial considerar hacer un kit especial para llevar art铆culos que facilitar谩n el confort, tales como antifaz, tapones para o铆dos, cepillo y crema dental. Otros que pueden ayudar son: almohadas, mantas o ligas para el cabello.

5. El asiento del pasillo

La experta en viajes asegur贸 que era mejor elegir el asiento del pasillo sobre el de la ventanilla. 鈥Me levanto para estirarme y evitar problemas de circulaci贸n y retenci贸n de l铆quidos鈥, finaliz贸 en su video.

En los comentarios, los usuarios tambi茅n compartieron sus propios hacks en viajes en avi贸n: 鈥淰estimenta y calzado c贸modo, ya que los pies suelen hincharse. Incluir铆a tambi茅n un b谩lsamo para los labios鈥; 鈥淵o llevo una bolsita peque帽a o ri帽onera con el pasaporte y dinero, as铆 no me tengo que preocupar si me levanto鈥, fueron algunos de los aportes.

Otras recomendaciones para viajar c贸modo

Sarah Dalmas, una entrenadora personal certificada y gerente de acondicionamiento f铆sico en TexasHealth.Org, sugiri贸 prepararse f铆sicamente para un vuelo y estableci贸 varios puntos a considerar.

Para los traslados largos en avi贸n, se recomienda moverse de manera peri贸dica para evitar los problemas de circulaci贸n texashealth.org

Ajustar los patrones de sue帽o y aprovechar las zonas horarias a su favor.

Cargar una almohada peque帽a para un mejor descanso.

Si el trayecto es largo, habr谩 que levantarse y moverse cada dos horas.

Relajarse: un buen libro, m煤sica o un podcast podr铆an ayudar a cumplir con esta tarea.

