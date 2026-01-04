Es gastroenterólogo de Harvard y revela cuáles son las frutas que ayudan a mejorar la salud estomacal
Algunas de estas frutas también aportan beneficios a nivel inmunológico y cardíaco
No todas las frutas son igual de saludables. Saurabh Sethi, gastroenterólogo de Harvard, recientemente compartió una lista con sus recomendaciones para tener una buena salud digestiva y otros beneficios que aportan estos alimentos al sistema inmunitario y a la función cardíaca.
Las frutas que mejoran la salud estomacal
El gastroenterólogo Saurabh Sethi se dedica a la difusión de contenido relacionado con la salud y a través de su Instagram explicó que existen cinco frutas que tienen múltiples beneficios para el cuerpo humano, incluidas las que mejoran la salud estomacal, estas son:
- Papaya, uno de los mejores alimentos para el bienestar gastrointestinal, ayuda a prevenir la acidez, la inflamación y el estreñimiento.
- Manzanas, ayudan a la salud estomacal debido a su aporte de fibra que alimenta a la microbiota intestinal, además de ser un aliado de la buena digestión.
- Naranjas, indicadas para la salud inmunitaria por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes.
- Granadas, son buenas para el corazón, reducen la inflamación y son auxiliares de la buena circulación sanguínea.
- Blueberries, que ayudan a la función cerebral con componentes que benefician la memoria y protegen a las neuronas.
Otros alimentos que mejoran la salud digestiva
Las frutas no son las únicas aliadas al momento de cuidar el estómago, y según el Doctor Santiago Mera, especialista en Cirugía General y Digestiva, otros alimentos indicados para mejorar la salud gastrointestinal son:
- Verduras
Las más indicadas son las de hoja verde, como espinaca, lechuga, col rizada, acelgas, entre otras. Esto se debe a que son ricas en fibra y antioxidantes, que ayudan a regular el intestino, prevenir el estreñimiento y proteger a las células del sistema digestivo. Se recomienda incluir una porción en cada comida.
- Yogur natural
Se trata de una de las mejores fuentes de probióticos, que promueven a las bacterias saludables en el intestino, y a su vez mejora la digestión. También fortalecen el sistema inmune y las opciones más saludables son las que no tienen azúcares añadidos.
- Jengibre
Puede consumirse en té y durante siglos ha sido un remedio natural en contra de los gases, las náuseas y la indigestión. Reduce la inflamación del tracto gastrointestinal y también se puede añadir como complemento a platillos cocinados.
- Chía
Son fuente de fibra insoluble y soluble, el alimento ideal para mejorar la salud digestiva, ya que ayudan a ralentizar la absorción de carbohidratos y mantiene niveles saludables de azúcar en sangre, además de promover el movimiento regular del intestino y prevenir el estreñimiento.
Qué alimentos provocan problemas digestivos
Los problemas digestivos afectan a una parte importante de la población, y pueden manifestarse de diversas formas, aunque los principales síntomas son dolor abdominal persistente, distensión abdominal (hinchazón), náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y cambios en el apetito, de acuerdo con la Clínica de Endoscopia AC.
Aunque existen múltiples factores, como las infecciones gastrointestinales, los cambios en la dieta o el estrés, algunos de los alimentos que pueden provocar problemas digestivos son:
- Alimentos con gluten, en personas con enfermedad celíaca
- Consumo excesivo de alcohol
- Alimentos irritantes
- Algunos medicamentos
- Alimentos ultraprocesados
- Exceso de grasas
- Alimentos picantes
- Dieta pobre en fibra
- Dieta pobre en líquidos
Algunos de los consejos generales para mejorar la salud gastrointestinal consisten en llevar una dieta balanceada, rica en proteínas, frutas, verduras y grasas saludables.
También se recomienda mantener una buena hidratación basada en agua natural potable, hacer ejercicio de forma constante, evitar la automedicación y procurar dormir bien.
Finalmente, es importante tener buenos hábitos de higiene, lavarse bien las manos antes y después de ir al baño, así como antes de comer o al preparar los alimentos y desinfectar las frutas y verduras de forma adecuada.
