Es gastroenterólogo de Harvard y revela cuáles son las frutas que ayudan a mejorar la salud estomacal

No todas las frutas son igual de saludables. Saurabh Sethi, gastroenterólogo de Harvard, recientemente compartió una lista con sus recomendaciones para tener una buena salud digestiva y otros beneficios que aportan estos alimentos al sistema inmunitario y a la función cardíaca.

Las frutas que mejoran la salud estomacal

El gastroenterólogo Saurabh Sethi se dedica a la difusión de contenido relacionado con la salud y a través de su Instagram explicó que existen cinco frutas que tienen múltiples beneficios para el cuerpo humano, incluidas las que mejoran la salud estomacal, estas son:

Las 4 frutas recomendadas por un gastroenterólogo de Harvard para la salud intestinal e inmunológica

Papaya , uno de los mejores alimentos para el bienestar gastrointestinal, ayuda a prevenir la acidez, la inflamación y el estreñimiento.

, uno de los mejores alimentos para el bienestar gastrointestinal, ayuda a prevenir la acidez, la inflamación y el estreñimiento. Manzanas , ayudan a la salud estomacal debido a su aporte de fibra que alimenta a la microbiota intestinal, además de ser un aliado de la buena digestión.

, ayudan a la salud estomacal debido a su aporte de fibra que alimenta a la microbiota intestinal, además de ser un aliado de la buena digestión. Naranjas , indicadas para la salud inmunitaria por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes.

, indicadas para la salud inmunitaria por su alto contenido en vitamina C y antioxidantes. Granadas , son buenas para el corazón, reducen la inflamación y son auxiliares de la buena circulación sanguínea.

, son buenas para el corazón, reducen la inflamación y son auxiliares de la buena circulación sanguínea. Blueberries, que ayudan a la función cerebral con componentes que benefician la memoria y protegen a las neuronas.

La papaya es una de las mejores frutas para la salud gastrointestinal y remedio en contra de la acidez (Instagram/@doctor.sethi)

Otros alimentos que mejoran la salud digestiva

Las frutas no son las únicas aliadas al momento de cuidar el estómago, y según el Doctor Santiago Mera, especialista en Cirugía General y Digestiva, otros alimentos indicados para mejorar la salud gastrointestinal son:

Verduras

Las más indicadas son las de hoja verde, como espinaca, lechuga, col rizada, acelgas, entre otras. Esto se debe a que son ricas en fibra y antioxidantes, que ayudan a regular el intestino, prevenir el estreñimiento y proteger a las células del sistema digestivo. Se recomienda incluir una porción en cada comida.

Expertos en salud gastrointestinal recomiendan comer una porción de verduras de hojas verdes en cada comida (Pexels/Daniela Elena Tentis)

Yogur natural

Se trata de una de las mejores fuentes de probióticos, que promueven a las bacterias saludables en el intestino, y a su vez mejora la digestión. También fortalecen el sistema inmune y las opciones más saludables son las que no tienen azúcares añadidos.

Jengibre

Puede consumirse en té y durante siglos ha sido un remedio natural en contra de los gases, las náuseas y la indigestión. Reduce la inflamación del tracto gastrointestinal y también se puede añadir como complemento a platillos cocinados.

Chía

Son fuente de fibra insoluble y soluble, el alimento ideal para mejorar la salud digestiva, ya que ayudan a ralentizar la absorción de carbohidratos y mantiene niveles saludables de azúcar en sangre, además de promover el movimiento regular del intestino y prevenir el estreñimiento.

Qué alimentos provocan problemas digestivos

Los problemas digestivos afectan a una parte importante de la población, y pueden manifestarse de diversas formas, aunque los principales síntomas son dolor abdominal persistente, distensión abdominal (hinchazón), náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y cambios en el apetito, de acuerdo con la Clínica de Endoscopia AC.

Aunque existen múltiples factores, como las infecciones gastrointestinales, los cambios en la dieta o el estrés, algunos de los alimentos que pueden provocar problemas digestivos son:

Alimentos con gluten, en personas con enfermedad celíaca

Consumo excesivo de alcohol

Alimentos irritantes

Algunos medicamentos

Alimentos ultraprocesados

Exceso de grasas

Alimentos picantes

Dieta pobre en fibra

Dieta pobre en líquidos

La comida picante y alta en grasas puede dañar la salud digestiva y provocar malestar (Pexels/Daniel Reche)

Algunos de los consejos generales para mejorar la salud gastrointestinal consisten en llevar una dieta balanceada, rica en proteínas, frutas, verduras y grasas saludables.

También se recomienda mantener una buena hidratación basada en agua natural potable, hacer ejercicio de forma constante, evitar la automedicación y procurar dormir bien.

Finalmente, es importante tener buenos hábitos de higiene, lavarse bien las manos antes y después de ir al baño, así como antes de comer o al preparar los alimentos y desinfectar las frutas y verduras de forma adecuada.