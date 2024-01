escuchar

Una joven de padres mexicanos que nació en Estados Unidos, se ha convertido en influencer al contar su experiencia como integrante de la milicia en aquel país. En un reciente clip de TikTok, donde suma miles de seguidores, reveló cuánto gana por su trabajo como mecánica en la Fuerza Aérea, al que se dedica desde hace casi dos años.

Ángeles López Galindo, que tiene doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, ha ganado miles de admiradores por la forma coloquial y divertida de contar sus historias. Actualmente, tiene más de 700 mil seguidores en Facebook, otros 24.000 en Instagram y rebasa los 605 mil en TikTok, plataforma en la que publica con la cuenta @angeleslopezi, y donde recientemente dio a conocer un dato que muchos le habían solicitado.

Ángeles López ha ganado miles de seguidores en las redes sociales a través de sus historias como integrante de la milicia en EE.UU. Instagram @angeleslopez.ga

Cuánto gana una mecánica en la Fuerza Aérea de EE.UU.

Para ser más detallada en la información, la joven mostró sus recibos de sueldo con las cifras exactas de su pago y deducciones. Cabe aclarar que se trata de su salario en 2023, ya que todavía no cuenta con los talones de este año.

En el video explicó que no recibe un sueldo por sus actividades, sino por su rango, porque los oficiales de la Fuerza Aérea y de otras entidades militares de EE.UU. reciben un sueldo distinto. “Soy una enlistada, una E3 y tengo menos de dos años en servicio”, indicó. En su caso, su pago base es de US$2259 al mes. Sin embargo, a esta cifra se le agregan algunas prestaciones.

De acuerdo con la joven tiktoker, le suman en su salario pagos para comida y vivienda, así como otras prestaciones por el lugar en el que se ubica. López estuvo un tiempo en una base aérea de Corea, por lo que recibía una cantidad distinta. Actualmente, vive en Italia. Otro pago que se le agrega es el del Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), que se les ofrece a los miembros que viven fuera del país.

El sueldo total de una mecánica en la Fuerza Área de EE.UU.

El total, con las prestaciones, es de US$3149 al mes. Sin embargo, también tiene deducciones. En el video, López también mostró las cantidades que le quitan de su pago por impuestos federales, seguridad social, servicio médico, fondos para becas y para el retiro. Con respecto a este tema, indicó que después de dos años tiene la opción de ingresar algo extra para su jubilación, porcentaje que iguala la milicia.

El pago que recibe una vez que se retiran las deducciones es de entre US$1100 y $1200 a la quincena, lo que significa que gana en total US$2200 al mes como mecánica de la Fuerza Aérea de EE.UU. También dio a conocer que este salario se les deposita los días primero y quince de cada mes, aunque en ocasiones las fechas pueden variar por la institución bancaria.

Finalmente, la joven explicó que en la milicia de Estados Unidos reciben un salario base, y no se les paga por hora como en otros empleos. “Podemos trabajar nuestras ocho horas, o 12, y vamos a seguir ganando lo mismo”. No obstante, aclara que aunque anteriormente trabajó para Amazon y ganaba lo mismo, ahora no se la pasa parada todo el día y afirma que le emociona más su empleo.