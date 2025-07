Es latina, trabajó una semana en Amazon Flex en Estados Unidos y reveló sus ganancias: “Me encanta”

Una migrante latina que vive en Estados Unidos mostró en sus redes sociales cuánto dinero logró reunir luego de trabajar durante seis días como repartidora de Amazon Flex. Según contó, a lo largo de toda la semana, solo dedicó 12 horas y media a su empleo y ganó más de 400 dólares. “Me encanta”, destacó la joven.

Esto ganó una joven latina en una semana en Amazon Flex: “Trabajando poquito”

En un video que subió a su cuenta en TikTok @idodeliveries, la joven mostró el tiempo que trabajó cada día con Amazon Flex, así como también compartió cuánto dinero recibió. Según explicó, no dedicó demasiadas horas a mediados de marzo, por lo que ganó US$430. Es que tiene un hijo pequeño, por lo que la flexibilidad de este empleo es lo que más valora. “Prefiero trabajar así porque cuido a mi bebé”, afirmó en un comentario.

Una joven latina contó cuánto ganó en una semana de trabajo con Amazon Flex en EE.UU.

De acuerdo a su relato, comenzó a trabajar un domingo y terminó un viernes. Durante esos seis días, acumuló 12 horas y media de jornada laboral. En total, recibió un pago de US$429,50 “trabajando poquito”, según consideró.

Día por día, así fue la carga horaria y el dinero recibido:

Domingo : una hora de trabajo - US$40

: una hora de trabajo - US$40 Lunes : dos horas - US$61.

: dos horas - US$61. Martes : dos horas y media - US$87,5.

: dos horas y media - US$87,5. Miércoles : tres horas y media - US$110,5

: tres horas y media - US$110,5 Jueves : una hora y 15 minutos - US$43.

: una hora y 15 minutos - US$43. Viernes: dos horas y 15 minutos - US$87.

Cuánto gasta de combustible y por qué elige este trabajo en Amazon Flex

La migrante explicó que una de las grandes ventajas de Amazon Flex es que el dinero lo recibe en el momento. “No me dan cheque, es depósito directo”, precisó en una de sus respuestas a otros usuarios interesados en su experiencia con la app de delivery de Amazon.

También aclaró que, de ese monto que recibe, debe cubrir los gastos del vehículo. “La gasolina la pago yo de mis ganancias”, explicó. Como esa semana trabajó pocas horas, dijo que solo invirtió US$40 en combustible.

Por otro lado, advirtió que este empleo no es recomendable para quienes priorizan el cuidado del auto, ya que tiene un desgaste importante. “Si tu prioridad es tu carro, este trabajo no es para ti”, enfatizó.

A pesar de que reconoció que “hay días buenos y días malos” de trabajo, se mostró satisfecha con su experiencia: “Si no me conviniera, no lo haría. A mí me encanta Amazon”. En esa misma línea, agregó: “Hoy, por ejemplo, acabé superrápido y gané lo mismo que días de más horas”.

Para trabajar en Amazon Flex ex necesario contar con un vehículo y cumplir con una serie de requisitos Imagen de freepik

Requisitos para trabajar en Amazon Flex

En el sitio oficial de Amazon Flex, explican que para trabajar con la app es necesario cumplir una serie de requisitos básicos:

Vivir en una zona donde funcione el programa de entregas.

Tener 21 años o más.

Contar con una licencia de conducir válida en Estados Unidos y un número de Seguro Social.

Tener un vehículo mediano o grande de cuatro puertas (sedán, SUV, camioneta o van) con seguro vigente.

Poseer un teléfono inteligente (iPhone o Android).

Tener una cuenta bancaria para recibir los pagos.

Una vez descargada la aplicación de Amazon Flex se requiere seguir el proceso de inscripción Foto de James Yarema en Unsplash

Cómo aplicar para trabajar en Amazon Flex

El proceso de registro para Amazon Flex se realiza completamente desde la aplicación móvil. Para postularse, se deben seguir los siguientes pasos: