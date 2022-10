Es latina y explica por qué cree que las entrevistas de trabajo en Estados Unidos son tan distintas

escuchar

María Laura es una venezolana que se mudó al país norteamericano en busca de una mejor calidad de vida y lo logró. Vive en Iowa junto a su esposo y tiene casi todo lo que deseó para ser feliz, a excepción de algo: un trabajo relacionado con su profesión. Desde que llegó a territorio estadounidense, emprendió la búsqueda de un empleo en el que pudiera explotar todas sus habilidades y dedicarse a lo mismo que en Venezuela. No obstante, desde su experiencia reveló que las entrevistas de trabajo no han sido sencillas.

La joven estudió Comunicación Social y comenzó su carrera cuando tenía apenas 13 años, en la televisión y la radio, por lo que creyó que con tantos años de trayectoria le resultaría fácil encontrar un buen puesto en una empresa dedicada al marketing, pero no fue así. Desde el principio supo que todo sería diferente porque enviaba su carta y currículum a las compañías y no la llamaban.

Después la solicitaban para hacer reuniones virtuales y entrevistarla, pero no continuaban con el proceso. A pesar de que el panorama no pintaba positivo, ella no se rindió y siempre tuvo (y tiene) la esperanza de que si estaba preparada para su especialidad tendría éxito en las siguientes ocasiones, así que estudió exhaustivamente todo acerca de su profesión, pero en inglés, para mejorar sus habilidades.

Así son las entrevistas de trabajo en EE.UU., según una tiktoker

¿Cómo son las entrevistas de trabajo en EE.UU?

A través de un video en su cuenta de TikTok @marialauramac18, dio detalles sobre cómo la entrevistaron, para despejar las dudas de los extranjeros que desearan seguir sus pasos. El primer punto a tener en cuenta, desde su perspectiva, es el idioma: “Tienes que aprender de nuevo todo, pero en inglés”, recalcó.

Consideró que además existía una barrera cultural por la que en ocasiones no se podía expresar correctamente. Es decir, que el destinatario no lograba descifrar su mensaje. Eso la hacía sentir incómoda y al momento de estar frente al reclutador no interactuaba como lo haría en español.

Consejos para ir a una entrevista de trabajo en EE.UU., según la tiktoker

La venezolana ha acudido a diferentes entrevistas para puestos en el área de la mercadotecnia y otros en producción de TV. Por el momento, no ha conseguido trabajo, pero al menos ya logró la experiencia necesaria para tener conversaciones y brindó algunos tips.

Estos son algunos de los puntos más importantes que la tiktoker destacó para los que buscan trabajo en Estados Unidos.

Ser siempre muy amable con los reclutadores.

Tener un alterego para dejar los nervios atrás.

Intentar tener conversaciones fluidas.

Así son las entrevistas de trabajo en EE.UU., según una tiktoker, parte 2

Pero, sobre todo, enfatizó en que hay que practicar el inglés y aprender los términos especializados que se requieren para cada profesión, para dar la impresión de tener dominio del tema. También exhortó a las personas a intentarlo todas las veces que sean necesarias:

“Mi mamá me dijo que las personas exitosas no lo intentaron una ni dos veces, sino muchas y eso me dio un poco de ánimo”, concluyó en otros videos en los que contó su experiencia como latina en ese país.

LA NACION