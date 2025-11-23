Es mexicana, vive en EE.UU. y su esposo solicitó la visa, pero quedó en proceso administrativo del otro lado de la frontera

La green card se convirtió en una espera incierta para Leslie, una joven mexicana que se encuentra con su petición migratoria pendiente en Estados Unidos. Según comentó en redes sociales, su esposo viajó a Ciudad Juárez para una segunda entrevista consular en noviembre de 2025, pero salió sin aprobación y quedó bajo proceso administrativo del otro lado de la frontera.

La entrevista fallida en Ciudad Juárez: por qué quedó en proceso administrativo

El esposo de Leslie había tenido su primera cita en mayo de 2022, cuando recibió una negativa temporal. La segunda oportunidad llegó en noviembre de 2025.

Según explicó ella en un video compartido en TikTok, su pareja entró al consulado a las 8.52 hs y salió casi tres horas más tarde, a las 11.48 horas. Allí recibió una hoja azul, el aviso que indica revisión interna.

El esposo salió del consulado sin aprobación y con hoja azul

Leslie contó en otro clip que la causa, según el consulado, fue técnica: el sistema “no tenía cargados sus exámenes médicos”. La clínica CMI, donde se hizo los estudios, había enviado los resultados, pero el registro no aparecía. Ese faltante impidió la aprobación inmediata.

¿Qué significa el proceso administrativo y por qué bloquea la green card?

En otro video, Leslie explicó que el proceso administrativo puede activarse por falta de documentos, verificaciones adicionales o fallas técnicas. Sobre su caso, afirmó: “El sistema no veía los resultados médicos y por eso no podían aprobarlo”.

También aclaró que hay casos donde ni siquiera se informa una causa concreta: “A veces no te dan razones… solo te dicen que estás dejado en proceso administrativo y tienes que esperar”. De todas maneras, aclaró que no se trata de un rechazo: “No lo negaron, pero tampoco lo aprobaron. Da mucha impotencia”.

El sistema no detectó sus estudios médicos y activó el proceso administrativo

La situación personal de Leslie: una solicitante con trámites pendientes y una familia dividida

Leslie vive en Estados Unidos con el estatus de “greencard pending”, lo que implica que su propio proceso de residencia sigue abierto y sujeto a revisión. Esa condición la obliga a mantener estabilidad laboral y presencia física en el país mientras espera resolución. Por ese motivo, no puede quedarse largos períodos en México ni alterar su calendario migratorio.

Leslie había viajado a Ciudad Juárez con su hija con la convicción de que regresarían los tres, junto a su marido. Sin embargo, sus planes no resultaron como esperaba. Tras la entrevista consular de su esposo, ella regresó a Dallas, Texas, de inmediato.

“Esa misma noche me regresé a Estados Unidos. Llegué como a las tres de la madrugada y horas después me fui a trabajar”, explicó en una publicación. A su vez, lamentó: “Soy una madre sola otra vez”.

Cuando volvió sola a su ciudad, pasó primero por la casa de sus padres. Su hermana la vio entrar con los ojos hinchados y lanzó una pregunta que, según Leslie, la descolocó: “¿Por qué lloras? Si no le negaron”. Ella respondió: “Ya sé, no lo negaron… pero tú no sabes cómo se siente”.

“Estaba ahorrando para esta entrevista y ahora otra vez tener que ahorrar para comprar vuelos para ir por él”, agregó.

Viajó con su hija esperando volver los tres; regresaron solas esa misma noche

La separación no solo implicó un retorno inesperado, sino que también alteró la rutina familiar que ella había planificado con precisión. En ese sentido, relató que su hija cumplió cinco años y que programó las citas médicas para que el padre estuviera presente porque ambos asumían que él ya estaría en Dallas.

Sumó a esa lista el baile escolar “Daddy and Daughter”, para el cual había comprado boletos, convencida de que su esposo acompañaría a la niña, así como también la comida de Thanksgiving en la escuela, donde había anotado su nombre. “Yo puse que mi esposo iba a venir”, lamentó. En esa línea, agregó: “Es una impotencia no saber cuándo va a regresar… es lo que me duele más”.

¿Cómo afecta a su hija viajar para ver a su padre en México?

Leslie explicó que su hija creció entre vuelos, controles fronterizos y visitas periódicas a México desde que su esposo salió del país. “Mi esposo fue negado hace tres años y medio… y desde entonces mi niña y yo viajamos de ida y vuelta para visitar a papá”, contó.

La niña tenía un año y medio cuando él dejó Estados Unidos, mientras que ahora tiene cinco. “Es triste decirlo, pero esto se volvió su normalidad”, admitió.

En tanto, señaló que su hija comprende poco sobre la situación migratoria de su familia. “No entiende por qué papá vive en México… no entiende de fronteras. Solo sabe que papá vive allá y nosotras en Dallas”, relató.