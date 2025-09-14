Es mexicano con DACA, pero el ICE lo detuvo cuando llevó a su hijo a la escuela: “Esto es muy difícil”

Rodrigo Osorio, un mexicano protegido por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) desde 2012, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras dejaba a su hijo en la escuela primaria Lakewood en Ann Arbor, Michigan. El detenido pasó ocho horas bajo custodia antes de ser liberado.

Cómo ocurrió la detención de Rodrigo Osorio

El 4 de septiembre, agentes federales de inmigración detuvieron a Osorio tras dejar a su hijo en el colegio. Según relató a MLive, se encontraba a una cuadra de la institución cuando vio las luces de varios vehículos y se apartó para dejarlos pasar. Sin embargo, los agentes se detuvieron y lo arrestaron.

Osorio llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años y está protegido bajo el programa DACA desde 2012 Facebook: Rodrigo Osorio

Osorio, quien llegó a Estados Unidos desde México a los siete años, vivió la mayor parte de su vida en las áreas de Ann Arbor y Ypsilanti, Michigan. El hombre aseguró que nunca se le informó el motivo de su detención y agregó que las autoridades federales “seguían cambiando la historia”. “Esto es muy difícil, de cierta manera”, añadió.

“Lo que hizo que mucha gente reaccionara fue que ocurrió cerca de la escuela. Mi hijo está bastante traumatizado por esto, diría yo. Me estuvo preguntando: ‘¿Van a venir a recogerte otra vez?’, ‘¿Quién te recogió?, ‘¿Qué está pasando?’ Y no creo que un niño de ocho años deba preocuparse por esto”, afirmó el mexicano.

Osorio fue detenido cerca de la escuela primaria Lakewood en Ann Arbor, en Michigan Lakewood Elementary School Ann Arbor

Tanto el ICE como la escuela primaria de Ann Arbor informaron que los agentes federales no ingresaron a los terrenos escolares y que ningún estudiante presenció la detención de Osorio.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, se flexibilizaron las restricciones que antes obligaban a los agentes del ICE a obtener aprobación previa antes de realizar arrestos en “lugares sensibles”, como escuelas, hospitales e iglesias.

El DHS y el ICE niegan arrestos masivos en escuelas tras la detención de Osorio

Un portavoz de ICE informó el viernes pasado que Osorio fue considerado “no sujeto a deportación de Estados Unidos” tras una revisión adicional. El mexicano estuvo detenido durante ocho horas en un centro de inmigración en Detroit.

Por su parte, funcionarios federales aseguraron que las versiones que señalaban arrestos como parte de “redadas” masivas en escuelas eran completamente incorrectas.

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitido este martes calificó estos reportes como “noticias falsas”.

Tras pasar ocho horas en un centro de inmigración en Detroit, Osorio fue liberado Facebook: Rodrigo Osorio

“Después de que los medios alimentaran al público con historias sobre padres e hijos que temen regresar a la escuela, el DHS aclara la situación: el ICE no realiza redadas ni apunta a escuelas”, dice el comunicado. El documento también señala que la directiva del DHS que autoriza la entrada de ICE a las escuelas “da a nuestras fuerzas del orden la capacidad de cumplir con su labor”.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró: “Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no atará las manos de nuestros valientes agentes y, en cambio, confía en que usarán el sentido común. Si un peligroso inmigrante ilegal delincuente se refugia en una escuela o trabaja como empleado, podría darse una situación donde se realice un arresto para proteger la seguridad pública. Pero esto no ha ocurrido”.