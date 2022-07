Es modelo de OnlyFans y la echaron de un supermercado de Miami por una razón que no entendió: “Solo porque soy hot”

Muchos lugares tienen códigos de vestimenta, como los restaurantes y hoteles. Sin embargo, una modelo nunca imaginó que su aspecto sería demasiado para acudir a un supermercado en Miami. La influencer brasileña Iara Ferreira estaba de viaje por Estados Unidos cuando vivió una situación que la sorprendió: un empleado la sacó del lugar porque su look era muy “hot”.

De acuerdo con su relato, el trabajador le reclamó que estaba presumiendo su figura y aseguró que la había reconocido tras haberla visto en OnlyFans, que es la plataforma en la que ella comparte su contenido. Para el medio Daily Star, Iara reveló que, desde su perspectiva, su forma de vestir no era diferente a la que suele utilizar en Brasil y que los motivos por los que creía que la habían echado eran por ser demasiado “hot”.

La influencer brasileña acusó que le pidieron que se retirara de un supermercado en Miami

“Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó gritando. Mi look no era escandaloso, incluso lo uso en Brasil todos los días y jamás pasé por algo así”, relató al medio citado. “El empleado me acusó por algo que no hice, es un prejuicio solo porque soy hot”, añadió.

Incluso aseguró que antes había grabado un video en público de forma discreta, sin llamar demasiado la atención de otras personas. En tanto, el empleado del supermercado era brasileño y, tras reconocerla, asumió que iba a desvestirse y grabar en la tienda.

La influencer brasileña acusó que le pidieron que se retirara de un supermercado en Miami @iaraferreirareal/Instagram

Esta no es la primera vez que le ocurre una situación así a la influencer brasileña, que también detalló que vivió otro caso mientras estaba en la playa cuando un grupo de mujeres se acercó a enfrentarla por estar en traje de baño. De acuerdo con su testimonio, también la humillaron, la llamaron despistada y le preguntaron, en tono de burla, si vendía fotos desnuda. Ferreira se mostró afectada por toda esta situación. “Tomé mis cosas y me fui de la playa, pero eso es envidia, cosa de mujeres reprimidas”, criticó.

¿Quién es Iara Ferreira?

La influencer brasileña usa sus redes sociales para compartir su contenido con diferentes poses sugerentes y con poca ropa. También publicita su cuenta de OnlyFans, en la que sus suscriptores compran su material, mientras ella se queda con gran parte de los ingresos. Actualmente gana casi 4000 dólares al mes por todas estas personas que se registran a su perfil.

Además, Ferreira es toda una influencer en Instagram, en donde tiene más de 250.000 seguidores luego de que le cerraron su primera cuenta, en donde sumaba más de un millón.

¿Qué es OnlyFans?

Se trata de una red social para adultos en la que los creadores de contenido comparten imágenes y videos eróticos o sexuales, en diferentes categorías, ya que la plataforma no tiene mucha censura. También, en una línea distinta, hay otro tipo de cuentas de artistas o estrellas fitness que publican sus rutinas o recetas. Aunque hay canales gratuitos, en la mayoría de los casos se necesita adquirir una suscripción en el perfil propio y pagar una cuota mensual. El importe varía según el creador de los contenidos, regulado con los márgenes que establece la plataforma.