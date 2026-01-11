Es oficial: cómo desactivar la función de Gmail que da acceso automático a la IA en EE.UU.

Google anunció una nueva bandeja de entrada para Gmail, que usa inteligencia artificial para sugerir tareas personalizadas. Las funciones, desarrolladas por su IA Gemini, vienen activadas por defecto, así que quienes no quieran usarlas deberán deshabilitarlas.

La nueva función de Google para Gmail

La Bandeja de Entrada con Inteligencia Artificial, más conocida como AI Inbox, cuenta con dos cambios significativos. De acuerdo con The Verge, a través de la IA se podrán identificar y sugerir tareas pendientes, como reprogramar citas, responder mails o realizar pagos.

A través de la IA, se podrán identificar y sugerir tareas pendientes, como reprogramar citas, responder mails o realizar pagos Shutterstock - Shutterstock

La segunda función incluye los resúmenes de temas. En ese sentido, se podrán agrupar y sintetizar temas específicos como la organización de una reunión familiar, para que el usuario pueda ponerse al día sin leer cada mensaje individual.

Además de la nueva bandeja de entrada, Google ha integrado otras herramientas de IA en la plataforma como resúmenes de hilo de correos, respuestas sugeridas y corrección avanzada con revisión gramatical y estilo mejorado.

¿Se puede desactivar la función de acceso automático de IA en Gmail?

Para desactivar el acceso automático de la inteligencia artificial (IA) de Gemini en Gmail, es necesario realizar un proceso de exclusión voluntaria (opt-out), dado que Google ha implementado estas funciones de manera predeterminada para su base de más de 3000 millones de usuarios.

Para desactivar el acceso automático de la inteligencia artificial (IA) de Gemini en Gmail, es necesario realizar un proceso de exclusión voluntaria (opt-out) Shutterstock

En ese sentido, se pueden desactivar desde Configuración (el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la página web de Gmail). Luego, desplazarse hasta la sección “Funciones inteligentes” dentro de la pestaña “General”.

No obstante, es importante tener en cuenta que, al desactivar las funciones inteligentes de IA en Gmail, también se deshabilitarán otras herramientas relacionadas, como el corrector ortográfico avanzado, los resúmenes de hilos de correo y la herramienta Ayúdame a Escribir, según consignó CNBC News.

Inversión de Google en Estados Unidos

De acuerdo con AFP, Google anunció a fines de noviembre una inversión de US$40.000 millones en Texas para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

La inversión se extendió hasta 2027 Jeff Chiu - AP

Esta inversión, que se extenderá hasta 2027, impulsará la infraestructura de la nube de Google y la IA, con el desarrollo de centros de datos, programas para fortalecer la capacidad y la accesibilidad energética, y la capacitación laboral en el estado.

“Nuestra última inversión en Texas está diseñada no solo para apoyar la fuerza laboral y la infraestructura de Texas, sino también para garantizar que EE. UU. conserve la columna vertebral técnica para liderar el mundo en IA”, señaló la compañía a través de un comunicado en su blog.

Como parte de su compromiso, Google va a crear un Fondo de Impacto Energético de US$30 millones para apoyar iniciativas energéticas en el Estado de la Estrella Solitaria. Esto surge tras la preocupación de las comunidades por la presión que ejercen los centros de datos sobre el suministro eléctrico local.