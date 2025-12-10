Es oficial: cuándo y a qué hora de EE.UU. será la pelea de Mike Tyson vs. Floyd Mayweather en 2026

El mundo del boxeo continúa sorprendiendo, y esta vez con una noticia histórica: tras la confirmación del combate de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr., finalmente el excampeón de los pesos pesados reveló la fecha y el lugar del esperado enfrentamiento, que no se realizará en Estados Unidos.

Fecha y horario del combate entre Mike Tyson contra Mayweather Jr.

Desde septiembre de 2025, Tyson y Mayweather alcanzaron un acuerdo para enfrentarse en 2026, aunque hasta ahora los detalles eran un misterio.

Mike Tyson y Floyd Mayweather pelearán en 2026 (Instagram @floydmayweather/@miketyson)

Durante su evento “An Experience With”, Tyson confirmó finalmente:

“Será en marzo y será en África. Va a ser increíble, vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más importantes en la historia del deporte”, declaró, según The Ring.

De acuerdo con The Independent, aún se desconoce si el combate estará pactado en algún límite de peso, así como la hora en la que se llevará a cabo, ya que la diferencia entre ambos rivales es notoria, por lo que aún haría falta acordar algunos detalles.

“Money” nunca ha peleado por encima de las 154 libras (69 kilos), mientras que Tyson se ha mantenido por encima de las 228 libras (100 kilos), cuando se enfrentó en su última pelea contra Jake Paul en 2024.

Cómo llegan Tyson y Mayweather a su pelea en 2026

Mike Tyson se retiró con un récord profesional de 50 victorias (44 por KO), 7 derrotas y 0 empates, convirtiéndose en una de las máximas figuras de los pesos pesados. En 2024, regresó al ring, donde cayó por decisión unánime ante Jake Paul.

Está confirmada la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather (X @miketyson)

Por su parte, Floyd Mayweather Jr. colgó los guantes en 2017, terminando su carrera profesional invicto, con 50 triunfos y múltiples títulos en cinco categorías.

Su último combate oficial fue la mediática victoria sobre Conor McGregor. Más recientemente participó en una pelea de exhibición ante John Gotti III, donde marcó 160 libras (72,6 kg), cerca de 27 kg menos que Tyson.

Pese a la diferencia de peso, en septiembre dijo a ESPN que se siente confiado para enfrentar a Tyson, ya que lleva 30 años de pelear de manera profesional y no hay ningún rival que haya manchado su legado.

La lección que aprendió Tyson contra Jake Paul: así intentará derrotar a Mayweather

Después de su derrota contra Jake Paul en noviembre de 2024, Tyson admitió que no esperaba que “Money” aceptara enfrentarse contra él en un duelo de exhibición, pero ya que firmaron el contrato, es un hecho.

Mike Tyson asegura que la pelea será mala para la salud de "Money" (Instagram @miketyson)

Ese tropiezo hizo que Tyson reflexionara sobre los errores que cometió durante su encuentro contra el youtuber, para buscar una manera de reponerse y aprender la lección para enfrentarse contra Floyd en marzo de 2026.

“Va a ser muy interesante. No puedo creer que, desde la última vez que hice esto, peleé. ¿Qué? Dos o tres veces, pero lo haré mejor la próxima vez”, dijo a People. Entre las cosas que aprendió de esa batalla, fue que le faltó claridad mental y enfoque, por lo que pondrá atención a estos aspectos para su siguiente prueba.

Por último, Mike señaló que también aprendió que debe disfrutar más del momento en el ring, ya que es algo que dura poco y terminará, por eso simplemente disfrutará de la pelea contra “Money”.