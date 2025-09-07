Mike Tyson vs. Floyd Mayweather: qué se sabe en EE.UU. sobre la histórica pelea entre dos leyendas del boxeo

Una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo se hará realidad: Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. confirmaron que se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para la primavera de 2026.

Qué se sabe de la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Ambos peleadores llegaron a un acuerdo para enfrentarse en un duelo de exhibición en la primavera de 2026. Aunque los detalles sobre la fecha exacta, el horario y el lugar no se han dado a conocer, el enfrentamiento es un hecho, de acuerdo con ESPN.

Está confirmada la pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather (X @miketyson)

La batalla estará organizada por CSI Sports/Fight Sports, que aún no ha revelado por qué medio se transmitirá el evento. Se espera que pueda convertirse en la pelea más vista en la historia del boxeo, después de que el excampeón de peso pesado Mike Tyson enfrentara al youtuber Jake Paul en un combate transmitido por Netflix, donde rompió récords de audiencia.

Tyson reveló que, cuando CSI le propuso medirse ante “Money” Mayweather, su respuesta inicial fue negativa, pero finalmente aceptó tras la confirmación de su rival. “Esta pelea es algo que ni yo, ni el mundo, imaginábamos que sucedería. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una era de lo impredecible”, declaró.

El excampeón, que hasta el año pasado estaba retirado, agregó que no puede creer que Floyd haya aceptado enfrentarse a él, ya que será “malo para su salud”. Con ambos boxeadores ya firmando el contrato, el combate será una realidad.

Cómo llegan Tyson y Mayweather a su pelea de exhibición

Después de confirmar su pelea con Mayweather a través de sus redes sociales, Mike Tyson llegará al enfrentamiento contra “Money” con un récord de 50 victorias —44 de ellas por nocaut— y siete derrotas, consolidado como uno de los máximos exponentes de los pesos pesados de Estados Unidos.

En su combate de 2024 frente a Jake Paul, la leyenda subió al ring con un peso de 228 libras (103.4 kilogramos).

Mayweather Jr. tiene un récord de 50 victorias y cero derrotas (Instagram @floydmayweather)

Por su parte, Floyd Mayweather, en su última pelea de exhibición contra John Gotti III, marcó un peso de 160 libras (72.6 kilogramos), más de 60 (27.2 kilogramos) por debajo del exmonarca, lo que podría representar una desventaja al momento de chocar guantes.

El estadounidense colgó los guantes en 2017, después de 50 combates invicto, en los que conquistó cinco cinturones en diferentes categorías. Su último enfrentamiento oficial antes del retiro fue contra el luchador de la UFC, Conor McGregor.

Pese a ello, Mayweather se mantiene confiado: “He hecho esto por 30 años y no hay ningún peleador que pueda manchar mi legado. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”, declaró a ESPN.

Una pelea que rompería todos los récords

Richard y Craig Miele, cofundadores de CSI Sports/Fight Sports, comentaron a ESPN que Mike Tyson y Floyd Mayweather son dos de los nombres más populares y contundentes del boxeo, con legados imperturbables.

Mike Tyson asegura que la pelea será mala para la salud de "Money" (Instagram @miketyson)

“Tyson vs. Mayweather romperá todos los récords, tanto de transmisión, streaming y de recaudación establecidos en la pelea de Mike de 2024 (contra Jake Paul). Planeamos una sólida campaña promocional con contenido premium semanal y de alcance global”, aseguraron.

Adelantaron que la pelea se llevará a cabo en un recinto de primera clase y se presentará a una audiencia mundial con nuevos elementos tecnológicos en el ring que transformarán la experiencia y la forma en que se realiza el boxeo.

Anteriormente, Mike Tyson señaló que de no haber estado bajo los efectos de las drogas, nunca hubiera aceptado el enfrentamiento contra Jake Paul, y que estaba profundamente arrepentido de haber subido al ring con el youtuber.

El duelo realizado en noviembre de 2024 alcanzó cifras récord de audiencia y ganancias millonarias, lo que le permitió al excampeón de los pesos pesados llevarse una bolsa cercana a los 20 millones de dólares.