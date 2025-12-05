Es oficial: el sorteo del grupo de Colombia y contra quién jugará en el Mundial 2026
El equipo está en bombo 2 y debido a los cambios en las reglas de la FIFA logrará evitar a dos grandes rivales
Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026, uno de los momentos más esperados del calendario del fútbol internacional. Cada selección tendrá sus rivales y Colombia recibió una gran ventaja por parte de la FIFA para clasificar a los dieciseisavos de final.
Contra quién jugará Colombia en el Mundial 2026
- Colombia está en el Bombo 2 por lo que no podrá enfrentarse a otros equipos de Sudamérica ni a los que comparten su zona en el sorteo.
- Entre los rivales más complejos que podría tener Colombia, se encuentran Francia, Noruega y Ghana; mientras que los más fáciles sería Bélgica, Catar y Nueva Zelanda.
La FIFA confirmó una ventaja para la Selección Colombia que muchos quisieran tener. En su página oficial destaca: “En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”.
De esta manera, los rivales de Colombia podrían ser los siguientes:
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 o Repechaje Intercontinental 2.
Cómo fue la clasificación de Colombia al Mundial 2026
Colombia logró su clasificación directa al Mundial. En la tabla de las eliminatorias Sudamericanas 2026 se ubicó tercera con 28 puntos, por debajo de Argentina (38 puntos) y Ecuador (29 puntos).
Colombia jugo 18 partidos, ganó 7, empató 7 y perdió 4. Este es el detalle de los encuentros:
- Fecha 1 (7 de septiembre de 2023): Colombia 1-0 Venezuela
- Fecha 2 (12 de septiembre de 2023): Chile 0-0 Colombia
- Fecha 3 (12 de octubre de 2023): Colombia 2-2 Uruguay
- Fecha 4 (17 de octubre de 2023): Ecuador 0-0 Colombia
- Fecha 5 (16 de noviembre de 2023): Colombia 2-1 Brasil
- Fecha 6 (21 de noviembre de 2023): Paraguay 0-1 Colombia
- Fecha 7 (6 de septiembre de 2024): Perú 1-1 Colombia
- Fecha 8 (10 de septiembre de 2024): Colombia 2-1 Argentina
- Fecha 9 (10 de octubre de 2024): Bolivia 1-0 Colombia
- Fecha 10 (15 de octubre de 2024): Colombia 4-0 Chile
- Fecha 11 (15 de noviembre de 2024): Uruguay 3-2 Colombia
- Fecha 12 (19 de noviembre de 2024): Colombia 0-1 Ecuador
- Fecha 13 (20 de marzo de 2025): Brasil 2-1 Colombia
- Fecha 14 (25 de marzo de 2025): Colombia 2-2 Paraguay
- Fecha 15 (6 de junio de 2025): Colombia 0-0 Perú
- Fecha 16 (10 de junio de 2025): Argentina 1-1 Colombia
- Fecha 17 (9 de septiembre de 2025): Colombia 3-0 Bolivia
- Fecha 18 (14 de septiembre de 2025): Venezuela 3-6 Colombia
Historial de Colombia en la Copa del Mundo
Colombia disputó seis Copa del Mundo y en la mitad de ellas consiguió superar la fase de grupos.
- Chile 1962: debut y eliminación
- Italia 1990: octavos de final
- Estados Unidos 1994: en el cierre del grupo no alcanzó para lograr la clasificación
- Francia 1998: se fue en la fase de grupos.
- Brasil 2014: llegó a los cuartos de final
- Rusia 2018: bajo la dirección de José Pekerman, Colombia logró clasificar nuevamente a octavos de final.
