Es oficial: el sorteo del grupo de Colombia y contra quién jugará en el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026, uno de los momentos más esperados del calendario del fútbol internacional. Cada selección tendrá sus rivales y Colombia recibió una gran ventaja por parte de la FIFA para clasificar a los dieciseisavos de final.

Contra quién jugará Colombia en el Mundial 2026

por lo que no podrá enfrentarse a otros equipos de Sudamérica ni a los que comparten su zona en el sorteo. Entre los rivales más complejos que podría tener Colombia, se encuentran Francia, Noruega y Ghana; mientras que los más fáciles sería Bélgica, Catar y Nueva Zelanda.

Colombia se prepara para enfrentar poderosos equipos en la próxima Copa del Mundo 2026 (Photo by Raul BRAVO / AFP) RAUL BRAVO - AFP

La FIFA confirmó una ventaja para la Selección Colombia que muchos quisieran tener. En su página oficial destaca: “En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA”.

De esta manera, los rivales de Colombia podrían ser los siguientes:

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España.

: Estados Unidos, México, Canadá, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica o España. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 o Repechaje Intercontinental 2.

La FIFA confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre (fifa.com)

Cómo fue la clasificación de Colombia al Mundial 2026

Colombia logró su clasificación directa al Mundial. En la tabla de las eliminatorias Sudamericanas 2026 se ubicó tercera con 28 puntos, por debajo de Argentina (38 puntos) y Ecuador (29 puntos).

Colombia jugo 18 partidos, ganó 7, empató 7 y perdió 4. Este es el detalle de los encuentros:

Fecha 1 (7 de septiembre de 2023) : Colombia 1-0 Venezuela

(7 de septiembre de 2023) Colombia Venezuela Fecha 2 (12 de septiembre de 2023): Chile 0-0 Colombia

(12 de septiembre de 2023): Chile 0-0 Colombia Fecha 3 (12 de octubre de 2023): Colombia 2-2 Uruguay

(12 de octubre de 2023): Colombia 2-2 Uruguay Fecha 4 (17 de octubre de 2023): Ecuador 0-0 Colombia

(17 de octubre de 2023): Ecuador 0-0 Colombia Fecha 5 (16 de noviembre de 2023): Colombia 2-1 Brasil

(16 de noviembre de 2023): Colombia 2-1 Brasil Fecha 6 (21 de noviembre de 2023): Paraguay 0-1 Colombia

(21 de noviembre de 2023): Paraguay 0-1 Colombia Fecha 7 (6 de septiembre de 2024): Perú 1-1 Colombia

(6 de septiembre de 2024): Perú 1-1 Colombia Fecha 8 (10 de septiembre de 2024): Colombia 2-1 Argentina

(10 de septiembre de 2024): Colombia 2-1 Argentina Fecha 9 (10 de octubre de 2024): Bolivia 1-0 Colombia

(10 de octubre de 2024): Bolivia 1-0 Colombia Fecha 10 ( 15 de octubre de 2024): Colombia 4-0 Chile

15 de octubre de 2024): Colombia 4-0 Chile Fecha 11 (15 de noviembre de 2024): Uruguay 3-2 Colombia

(15 de noviembre de 2024): Uruguay 3-2 Colombia Fecha 12 (19 de noviembre de 2024): Colombia 0-1 Ecuador

(19 de noviembre de 2024): Colombia 0-1 Ecuador Fecha 13 (20 de marzo de 2025): Brasil 2-1 Colombia

(20 de marzo de 2025): Brasil 2-1 Colombia Fecha 14 (25 de marzo de 2025): Colombia 2-2 Paraguay

(25 de marzo de 2025): Colombia 2-2 Paraguay Fecha 15 (6 de junio de 2025): Colombia 0-0 Perú

(6 de junio de 2025): Colombia 0-0 Perú Fecha 16 (10 de junio de 2025): Argentina 1-1 Colombia

(10 de junio de 2025): Argentina 1-1 Colombia Fecha 17 ( 9 de septiembre de 2025): Colombia 3-0 Bolivia

9 de septiembre de 2025): Colombia 3-0 Bolivia Fecha 18 (14 de septiembre de 2025): Venezuela 3-6 Colombia

Colombia obtuvo clasificación directa al Mundial 2026 (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner� - AP�

Historial de Colombia en la Copa del Mundo

Colombia disputó seis Copa del Mundo y en la mitad de ellas consiguió superar la fase de grupos.