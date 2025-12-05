Es oficial: el sorteo del grupo de México y contra quién jugará en el Mundial 2026
La selección azteca tiene agendado el partido inaugural de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México
- 3 minutos de lectura'
El equipo mexicano de futbol ya tiene definido su destino en la primera fase de la Copa del Mundo 2026. La justa mundialista, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, coloca a los países anfitriones como cabezas de grupo. La selección tricolor deberá compartir sector con tres selecciones que tratarán de impedir su llegada a la próxima ronda, ya que solo los dos mejores del grupo avanzarán a los dieciseisavos de final. Aunque la selección clasificada en tercer lugar, también pasará a la siguiente fase.
Contra quién jugará México en el Mundial 2026
Los rivales de la selección mexicana de futbol se definirán en el sorteo mundialista de la FIFA que ocurre este viernes 5 de diciembre de 2025.
Al ser un país anfitrión, México fue designado al bombo uno y sus posibles rivales son aquellas selecciones ubicadas en los bombos 2, 3 y 4.
Cómo fue la clasificación de México al Mundial 2026
México, al igual que Estados Unidos y Canadá, obtuvo su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, ya que de acuerdo con la FIFA, los países anfitriones tenían su plaza asegurada desde que fueron seleccionados.
Por lo tanto, la Selección Tricolor clasificó a la justa mundialista desde 2023, cuando el Consejo de la FIFA aprobó de forma unánime a los organizadores de la próxima edición de este torneo internacional.
Son 48 las selecciones que jugarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026. En la primera fase estarán repartidas en 12 grupos de 4 integrantes cada uno y los juegos se dividirán entre estadios de los países anfitriones.
Las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo en el país azteca son la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.
La historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo
México romperá su propio récord como la selección con más partidos inaugurales en la historia de la Copa del Mundo en 2026, cuando el 11 de junio se enfrente en contra de su primer rival en el Estadio Azteca, de acuerdo con la FIFA.
Además, el país se convertirá en el primero en el mundo en ser tres veces sede del Mundial y el Estadio Ciudad de México en el único a nivel internacional en albergar tres partidos inaugurales de esta Copa.
A lo largo de la historia, la selección tricolor ha jugado 17 mundiales con una racha de nueve clasificaciones consecutivas desde 1994, aunque su debut en las justas mundialistas tuvo lugar en 1930.
El historial completo de México en los mundiales:
- Uruguay 1930: Fase de grupos
- Francia 1934: No clasificó
- Italia 1938: No participó
- Brasil 1950: Fase de grupos
- Suiza 1954: Fase de grupos
- Suecia 1958: Fase de grupos
- Chile 1962: Fase de grupos
- Inglaterra 1966: Fase de grupos
- México 1970: Cuartos de Final
- Alemania 1974: No clasificó
- Argentina 1978: Fase de grupos
- España 1982: No clasificó
- México 1986: Cuartos de Final
- Italia 1990: No participó
- Estados Unidos 1994: Octavos de Final
- Francia 1998: Octavos de Final
- Corea y Japón 2002: Octavos de Final
- Alemania 2006: Octavos de Final
- Sudáfrica 2010: Octavos de Final
- Brasil 2014: Octavos de Final
- Rusia 2018: Octavos de Final
- Qatar 2022: Fase de grupos
