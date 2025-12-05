Es oficial: el sorteo del grupo de México y contra quién jugará en el Mundial 2026

El equipo mexicano de futbol ya tiene definido su destino en la primera fase de la Copa del Mundo 2026. La justa mundialista, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, coloca a los países anfitriones como cabezas de grupo. La selección tricolor deberá compartir sector con tres selecciones que tratarán de impedir su llegada a la próxima ronda, ya que solo los dos mejores del grupo avanzarán a los dieciseisavos de final. Aunque la selección clasificada en tercer lugar, también pasará a la siguiente fase.

Contra quién jugará México en el Mundial 2026

Los rivales de la selección mexicana de futbol se definirán en el sorteo mundialista de la FIFA que ocurre este viernes 5 de diciembre de 2025.

La Selección Mexicana de Futbol tendrá que enfrentarse a otros tres países en la fase de grupos del Mundial 2026 (Facebook/Raul Jimenez)

Al ser un país anfitrión, México fue designado al bombo uno y sus posibles rivales son aquellas selecciones ubicadas en los bombos 2, 3 y 4.

Cómo fue la clasificación de México al Mundial 2026

México, al igual que Estados Unidos y Canadá, obtuvo su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, ya que de acuerdo con la FIFA, los países anfitriones tenían su plaza asegurada desde que fueron seleccionados.

Por lo tanto, la Selección Tricolor clasificó a la justa mundialista desde 2023, cuando el Consejo de la FIFA aprobó de forma unánime a los organizadores de la próxima edición de este torneo internacional.

México clasificó de forma directa al Mundial 2026 por ser uno de los países anfitriones del torneo de la FIFA (FB/Hirving Lozano)

Son 48 las selecciones que jugarán un total de 104 partidos en el Mundial 2026. En la primera fase estarán repartidas en 12 grupos de 4 integrantes cada uno y los juegos se dividirán entre estadios de los países anfitriones.

Las ciudades que serán sede de la Copa del Mundo en el país azteca son la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.

La historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

México romperá su propio récord como la selección con más partidos inaugurales en la historia de la Copa del Mundo en 2026, cuando el 11 de junio se enfrente en contra de su primer rival en el Estadio Azteca, de acuerdo con la FIFA.

Además, el país se convertirá en el primero en el mundo en ser tres veces sede del Mundial y el Estadio Ciudad de México en el único a nivel internacional en albergar tres partidos inaugurales de esta Copa.

A lo largo de la historia, la selección tricolor ha jugado 17 mundiales con una racha de nueve clasificaciones consecutivas desde 1994, aunque su debut en las justas mundialistas tuvo lugar en 1930.

En 2026, la Selección Mexicana de Futbol jugará su Mundial número 18 (record.com)

El historial completo de México en los mundiales: