Es oficial: la popular aerolínea estadounidense que dejará de volar desde EE.UU. a Cuba en octubre 2025

En medio de las restricciones de la administración Trump y la baja demanda de los pasajeros, la aerolínea Delta Air Lines anunció que dejará de volar de Estados Unidos a Cuba a partir de octubre de 2025. La empresa se suma a otras compañías que redujeron sus viajes a la isla.

Delta Air Lines suspende sus rutas a Cuba

Delta Air Lines anunció la suspensión de sus vuelos regulares a Cuba desde el próximo 26 de octubre. La decisión de la aerolínea se da en medio de la prohibición del turismo estadounidense a la isla que impuso Donald Trump y la consecuente baja rentabilidad de los viajes.

Delta dejará de volar desde Estados Unidos a Cuba a partir del 26 de octubre de 2025 (AP Foto/Chris O'Meara, Archivo) Chris O'Meara - AP

La compañía solicitó al Departamento de Transporte de Estados Unidos una exención temporal de inactividad para:

Las siete frecuencias semanales que van desde Atlanta hacia La Habana.

Las catorce rutas semanales entre Miami y la isla. El pedido recibió la aprobación en agosto.

Delta había recuperado sus operaciones hacia Cuba en diciembre de 2016, tras más de cinco décadas de interrupción por las tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense. Sin embargo, las nuevas políticas migratorias de Trump hicieron caer la demanda de vuelos hacia el territorio cubano y la empresa no considera rentable mantener el servicio completo de esas rutas.

De acuerdo a Caribbean News Digital, el cese de las operaciones comienza a finales el próximo mes, pero la aerolínea no descarta que eventualmente regresen los vuelos a la isla en caso de que haya una recuperación de la demanda o un alivio en las restricciones regulatorias.

La caída de la demanda de vuelos desde EE.UU. a Cuba

Un informe de Aviación Line, publicado el 26 de agosto, indicó que la oferta de viajes aéreos entre ambos países bajó un 21% la frecuencia con respecto al 2024 y había estimado que en septiembre los vuelos se reducirán un 20% con solo 91 operaciones a la semana, lo que representa 13.965 asientos disponibles.

Entre las causas de la caída en la demanda, además de las restricciones federales, el informe señaló el fin de la temporada de verano y la elección de otros destinos por parte de los cubanos que viven en Estados Unidos, como República Dominicana.

A finales de agosto la oferta de viajes aéreos entre Cuba y Estados Unidos bajó un 21% respecto al 2024 fiu.edu

Delta se une a otras aerolíneas que reducen sus vuelos de Estados Unidos a Cuba

La aerolínea estadounidense no es la única que comenzó a reducir sus rutas hacia la isla, sino que se suma a United, Soutwest y American Airlines que comenzaron recortar ciertos servicios.

En ese contexto, desde septiembre, United dejó de tener disponibles los vuelos que unían Houston, Texas, y La Habana, mientras que Southwest redujo sus viajes y ahora tiene un vuelo diario menos entre la isla y Tampa.

American Airlines, Southwest y United también redujeron sus viajes regulares de EE.UU. a Cuba Facebook/American Airlines

Por su parte, American Airlines, que cubre la mayor parte de la demanda, también solicitó al Departamento de Transporte una exención temporal de inactividad para la temporada de invierno, de acuerdo con Airline Geeks.

Se trata de una extensión de la medida que ya habían aplicado durante el verano boreal frente a “los grandes desafíos para la recuperación de la demanda de pasajeros”.

La solicitud se centra específicamente en las rutas Miami-La Habana y Miami-Santiago de Cuba, en los vuelos de los lunes, jueves, viernes y domingos, así como en cuatro viajes diarios de los martes y miércoles.