Adiós Texas: la popular aerolínea de EE.UU. que ya no operará en este aeropuerto desde el 8 de noviembre de 2025

La aerolínea Delta Air Lines dejará de operar vuelos entre Midland y Austin en el aeropuerto Midland International Air & Space Port (MAF) de Texas, a partir del 8 de noviembre de 2025. Esto se debe a la baja demanda para ese trayecto por parte de los pasajeros.

Aunque Delta Air Lines reportó ganancias en el segundo trimestre de 2025, el CEO Edward Bastian afirmó que la aerolínea ajustaría su capacidad para alinearla con la demanda, según detalló The New York Post. Entre las rutas que serán canceladas se encuentra la que conecta el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom (AUS) con el Midland International Air & Space Port (MAF).

Delta Air Lines dejará de operar vuelos directos entre Austin y Midland a partir del 8 de noviembre

La aerolínea, que operaba tres vuelos diarios entre esos aeropuertos, se retirará ahora por completo. La decisión responde principalmente a la reducida afluencia de pasajeros. Sin ir más lejos, los datos del Departamento de Transporte muestran que los factores de ocupación estuvieron por debajo del 60% durante el último año.

Robin Poole, miembro del Consejo Municipal de Midland, expresó: “Si bien me decepciona saber que Delta Air Lines ya no prestará servicio en nuestro aeropuerto, esto no disminuye nuestro compromiso de asegurar que el Midland International Air & Space Port continúe prosperando y satisfaciendo las necesidades de nuestros residentes”.

Según un comunicado del gobierno local, los habitantes de Midland accederán a vuelos directos hacia Austin a través de la compañía Southwest Airlines, así como también a otros destinos como Dallas, Houston, Las Vegas, Denver y Phoenix.

Los pasajeros que tienen reserva con Delta Air Lines se recomienda no cancelar el vuelo antes de recibir el contacto de la compañía

Qué sucede con los pasajeros que ya tenían un boleto de Delta Air Lines para ir a Austin desde Midland

Los pasajeros con reservas de Delta Air Lines hacia el Midland International Air & Space Port (MAF) deberán cambiar sus pasajes con otra aerolínea para llegar a su destino.

La empresa se comunicará con quienes ya poseen boletos para gestionar el reembolso. Se recomienda no cancelar el vuelo antes ser contactado por la compañía para garantizar la devolución del importe.

Cuáles son los nuevos destinos que operará Delta Air Lines desde el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom

La aerolínea Delta Air Lines anunció tres nuevas rutas directas desde el aeropuerto de Austin:

Denver: servicio regional diario doble con SkyWest Embraer a partir del 9 de noviembre de 2025.

servicio regional diario doble con SkyWest Embraer a partir del 9 de noviembre de 2025. Columbus: un vuelo regular con SkyWest Embraer a partir del 7 de junio de 2026.

un vuelo regular con SkyWest Embraer a partir del 7 de junio de 2026. Kansas City: dos conexiones por día con SkyWest Embraer a partir del 7 de junio de 2026.

Delta anunció tres nuevas rutas directas desde el aeropuerto de Austin, a Denver, Columbus y Kansas City

A partir del 13 de abril de 2026, los vuelos de la aerolínea principal hacia San Francisco se incrementarán a dos por día, mientras desde el 7 de junio de 2026, los viajes hacia Indianápolis aumentarán a tres diarios. Además, previamente se habían anunciado conexiones a Palm Springs y Cabo San Lucas a partir del otoño boreal, según detalló la compañía en un comunicado.

De acuerdo a View from the Wing, la empresa de análisis aeronáutico Cirium señaló que Delta conecta actualmente Austin con 25 destinos. Con la inclusión de sus operaciones con socios regionales, representa el 22% de los vuelos y el 19% de los asientos disponibles en ese aeropuerto.

De esta forma, se posiciona como la segunda aerolínea más importante en Austin, solo por detrás de Southwest Airlines, que ostenta el 39% de todos los viajes desde Austin.