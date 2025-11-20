Es oficial: los dos países sudamericanos que jugarán el repechaje en México

De manera oficial, la FIFA compartió la lista de selecciones que jugarán el repechaje intercontinental, así como los estadios en los que se llevarán a cabo los partidos. Dos países de Sudamérica tendrán un encuentro de eliminación directa antes de descubrir quién obtiene su pasaje a la Copa del Mundo 2026 y quién abandona el sueño mundialista.

Los dos países sudamericanos que jugarán el repechaje en México

Entre el 23 y el 31 de marzo se disputará el Torneo Clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en las ciudades mexicanas de Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León, según un comunicado de la federación.

Bolivia y Surinam se enfrentarán en las Semifinales del Torneo Clasificatorio de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA (Facebook/La Verde - FBF)

Tras el sorteo del repechaje intercontinental de la FIFA, las dos selecciones sudamericanas que jugarán en México serán Bolivia y Surinam.

La Verde y Los Suriboys se enfrentarán cara a cara en las Semifinales de la Ruta 2 de este torneo y quien resulte vencedor deberá jugar en contra de Irak, según la federación. Quien obtenga la victoria en la final conseguirá su pase al Mundial 2026.

Resultados del sorteo del Torneo Clasificatorio de la FIFA

El Torneo Clasificatorio o repechaje intercontinental tendrá dos semifinales, dos finales y dos boletos a la Copa del Mundo.

Las semifinales serán disputadas por los equipos no cabezas de las series, y los ganadores de estos partidos se enfrentarán a los equipos en los primeros puestos del ranking de la FIFA de la siguiente manera:

Ruta 1

Semifinal: Nueva Caledonia vs. Jamaica

Final: Nueva Caledonia o Jamaica vs. RD Congo

Ruta 2

Semifinal: Bolivia vs. Surinam

Final: Bolivia o Surinam vs. Irak

El repechaje tendrá la participación de dos equipos de la Concacaf (Jamaica y Surinam) y de una selección de la Conmebol (Bolivia), las dos confederaciones del continente americano.

Jugadores de la Selección de Surinam competirán en las semifinales del repechaje intercontinental de la FIFA en busca del sueño mundialista (Facebook/Surinaamse Voetbal Bond)

Las sedes del repechaje intercontinental de la FIFA en México

Dos de las últimas seis plazas para el Mundial de la FIFA se disputarán en cuatro partidos celebrados en marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey, México, según la FIFA.

Los dos estadios, calificados por la federación como “escenarios de talla mundial” albergarán a las seis selecciones de cinco diferentes confederaciones, además de ocho encuentros de la Copa del Mundo, pendientes por definir.

Ambas infraestructuras elegidas por la FIFA cuentan con todo lo necesario para ser sedes de encuentros mundialistas y ya han recibido encuentros internacionales. Algunas de sus características más destacables son:

Estadio Guadalajara

Será sede de dos partidos del repechaje intercontinental y cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. Se trata de una de las infraestructuras más modernas en México, que fue inaugurado en 2010 y es casa de Las Chivas, club de la Liga MX.

El recinto tiene capacidad para más de 45.000 espectadores, está compuesto por cinco niveles, y espacio para 5.000 cajones de estacionamiento, según el sitio web del Estadio Akron Guadalajara.

El Estadio Akron Guadalajara será sede de dos partidos del repechaje intercontinental de la FIFA y de cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026 (Facebook/Estadio AKRON) IVAN VILLEGAS

Estadio Monterrey

Es apodado como El Gigante de Acero, su apertura fue en 2015 y es casa de los Rayados de Monterrey, equipo de la Liga MX.

Además de los dos partidos del repechaje intercontinental de la FIFA, también albergará cuatro torneos de la Copa del Mundo, tres en fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Este recinto tiene capacidad para más de 53 mil espectadores, con un porcentaje importante de asientos techados, palcos, y una superficie de césped híbrido, de acuerdo con Transfer Markt.

Las dos sedes en México elegidas por la FIFA para partidos de repechaje intercontinental y de la Copa del Mundo 2026 (Facebook/FIFA)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, explicó que “la intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán el torneo clasificatorio encuentran en estos estadios un espacio a la altura”, además de que acercará a los aficionados partidos decisivos en las ciudades que también recibirán a las selecciones mundialistas.