Temporada de taxes en USA: una experta explica cómo obtener del IRS el Crédito Tributario por Hijos

Los contribuyentes estadounidenses tienen como fecha límite el 15 de abril de 2026 para presentar su declaración impositiva. En ese trámite pueden solicitar ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) el Crédito Tributario por Hijos (CTC, por sus siglas en inglés). La preparadora tributaria Maggie Miramontes explicó cuál es la condición central para acceder a este incentivo fiscal y cómo maximizar el monto final al combinarlo con otro beneficio federal.

¿Cómo obtener el Crédito Tributario por Hijos en 2026?

Miramontes explicó en Telemundo que el crédito “aumentó hasta US$2200 por hijo” y que existe “un máximo adicional reembolsable de US$1700”.

Solo califican hijos y familiares directos definidos por la normativa federal Freepick

Sobre las condiciones, señaló que la persona incluida “debe tener menos de 17 años y contar con número de Seguro Social”. Además, aclaró que tiene que haber vivido con el tutor “más de la mitad del año”.

El contribuyente debe efectuar un paso clave para acceder al beneficio. Este es incluir al menor como “dependiente” en la declaración de impuestos, señaló Miramontes.

La misma información aparece en la página oficial del IRS. El organismo explica que, para obtener el beneficio fiscal, los datos de hijos y otras personas a cargo se cargan en el Formulario 1040 (SP) de la Declaración de Impuestos de los Estados Unidos sobre los Ingresos Personales. Esta información se debe adjuntar en el Anexo 8812 (Créditos por hijos calificados y otros dependientes).

Además de los puntos mencionados por Miramontes, el IRS detalla que el menor debe:

No haber aportado más de la mitad de su propio sustento económico durante el año tributario.

Mantener una relación familiar válida con el contribuyente, como hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano, medio hermano; o puede ser descendiente directo, como nieto o sobrino.

Los ingresos superiores pueden acceder a un crédito reducido de forma gradual Freepick

Por su parte, el IRS aclara que el contribuyente no puede presentar una declaración conjunta con su cónyuge solo en el caso de que el único objetivo de la presentación sea solicitar un reembolso de retenciones o de pagos estimados. En los demás casos, la declaración conjunta sí es válida para acceder al Crédito Tributario por Hijos.

El IRS establece que se accede al monto completo del CTC cuando se cumplen todos los criterios de elegibilidad y el ingreso anual no supera US$200 mil.

El límite asciende a US$400 mil en el caso de personas casadas que presentan una declaración conjunta. Aun así, los padres y tutores con ingresos más altos pueden calificar para un crédito parcial con una reducción gradual.

La preparadora de impuestos recomendó revisar con atención toda la información antes de enviar la declaración y afirmó que es clave “reunir con anticipación toda la documentación necesaria” para respaldar el reclamo de los dependientes.

El crédito completo aplica a ingresos de hasta US$200 mil anuales Freepick

Cómo combinar el CTC con el crédito por ingreso del trabajo (EITC)

Además del Crédito Tributario por Hijos, existe otro beneficio federal que puede aumentar el reembolso. Se trata del crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

Miramontes indicó que este puede alcanzar hasta US$8046 en el caso de familias con tres hijos o más. Aclaró que el requisito central es haber tenido ingresos laborales durante el año fiscal. Este recurso está orientado a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados.

Los límites al Ingreso Bruto Ajustado, según el IRS

El organismo establece topes anuales al ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) según la cantidad de hijos calificados. Para el año tributario 2025, el IRS fija los siguientes límites:

Sin hijos calificados : el límite de renta es de hasta US$19.104, o US$26.214 en declaraciones conjuntas. El crédito obtenido puede alcanzar un máximo de US$649.

: el límite de renta es de hasta US$19.104, o US$26.214 en declaraciones conjuntas. El crédito obtenido puede alcanzar un máximo de US$649. Con un hijo calificado : el tope de ingresos se fija en US$50.434, o US$57.554 en presentación conjunta. El monto máximo es de US$4328.

: el tope de ingresos se fija en US$50.434, o US$57.554 en presentación conjunta. El monto máximo es de US$4328. Con dos hijos calificados : el umbral llega a US$57.310, o US$64.430 en conjunta. El crédito puede ascender hasta US$7152.

: el umbral llega a US$57.310, o US$64.430 en conjunta. El crédito puede ascender hasta US$7152. Con tres o más hijos calificados: el ingreso permitido es de hasta US$61.555, o US$68.675 en conjunta. El EITC tiene un máximo de US$8046.

El organismo también fija un tope a los ingresos por inversiones de US$11.950. Por encima de ese monto, no se puede acceder al beneficio.