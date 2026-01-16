La propuesta de Donald Trump para bajar los intereses que podría aliviar las deudas en tarjetas de crédito

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso limitar la tasa de interés de las tarjetas de crédito al 10%. Esta iniciativa, que permitiría a muchos estadounidenses reducir el pago por el financiamiento, también perjudicaría el acceso de muchos usuarios con bajo nivel crediticio. Mientras se discute la autoridad del republicano para concretar esta medida, se anticipa que la Reserva Federal no bajará los tipos de interés durante un tiempo.

Trump propuso un tope del 10% de interés para las tarjetas de crédito

El mandatario realizó el anuncio a través de su cuenta en la plataforma Truth Social. Allí, hizo indicó que su gobierno ya no permitirá que “el público estadounidense sea estafado por compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés del 20 al 30%“.

La publicación de Donald Trump sobre los topes a los intereses de las tarjetas de crédito Captura

Según el análisis del mandatario, el problema se profundizó durante la gestión de Joe Biden. Ante ese panorama, propuso una medida concreta: establecer un tope del 10%.

"A partir del 20 de enero de 2026, yo, como presidente de EE.UU., solicito un límite de un año para las tasas de interés de las tarjetas de crédito del 10%“, indicó Trump.

Cómo afectaría a los estadounidenses el tope de interés del 10% a las tarjetas de crédito

Un informe de Vanderbilt University analizó qué efectos tendría el tope a la tasa de interés que pueden aplicar las tarjetas de crédito. Estos fueron algunos de los datos:

Un máximo del 10% permitiría ahorrar a los usuarios 100 mil millones de dólares .

. Por los cambios en los niveles de riesgo para los bancos, dejaría sin acceso al crédito a personas de bajos ingresos o de un nivel crediticio pobre.

o de un nivel crediticio pobre. Los autores analizaron también topes alternativos del 15% o 18%, que aunque reducen el ahorro por los consumidores, serían opciones más accesibles para que apliquen las tarjetas sin que muchos pierdan el acceso al crédito.

Expertos advierten que un tope del 10% para los intereses podría dejar a muchos usuarios sin acceso a tarjetas de crédito Nam Y. Huh - AP

Actualmente, la tasa de interés de las tarjetas de crédito se ubica alrededor del 24%. Más allá de la propuesta y sus detalles, expertos citados por CBS News cuestionan la autoridad de Trump y hasta del Congreso para poder imponer el tope.

De acuerdo con la analista de TD Cowan Jaret Seiberg, el presidente incluso tendría dificultad para conseguir el consenso necesario entre los legisladores republicanos.

Según su visión, Trump tendría mejores chances si apoyara o consensuara proyectos de ley que estipulen una baja más modesta, es decir, un tope más alto.

Mientras Trump quiere bajar los intereses de las tarjetas de crédito, la Fed no recortaría las tasas

La idea del republicano se da en un contexto donde no se espera que la Reserva Federal recorte la tasa de interés durante los próximos meses, según CNN. Las expectativas de Wall Street a partir de los últimos datos económicos sostienen que no habría cambios hasta julio.

El contexto tiene relevancia, ya que la Fed marca los valores de referencia para las tasas de interés. En caso de que no decida cambios sobre estas, la medida sobre las tarjetas iría a contramano de lo que ocurre con el crédito en el resto de la economía.

La medida de Trump sobre los intereses de las tarjetas de crédito iría a contramano del contexto de la Reserva Federal Nam Y. Huh - AP

En ese sentido, la experta en tarjetas de crédito de Bankrate Ana Staples sostuvo que la mayoría de las tarjetas de crédito constan de tasas variables que tienen un porcentaje añadido a la referencia federal.

Aunque no tengan exactamente el mismo valor, el movimiento natural es que sus intereses disminuyan cuando la Fed hace un recorte de los tipos. Si eso no ocurre e igualmente las tarjetas de crédito bajan, se trataría de un escenario novedoso y sin tantos antecedentes.