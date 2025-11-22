Es oficial: Target confirma el día que cerrará sus tiendas en EE.UU. en noviembre 2025

Target es una de las cadenas de tiendas más populares en Estados Unidos. Aunque es raro que este negocio cierre todas sus sucursales en el país durante una jornada, la compañía confirmó que habrá dos días en los que así será. Uno de ellos es en noviembre.

Target cierra en Thanksgiving

Target publicó en su sitio oficial que habrá dos fechas en lo que resta del 2025 en las que todas sus sucursales en EE.UU. estarán cerradas: el jueves 27 de noviembre y el jueves 25 de diciembre. Es decir, en el Día de Acción de Gracias y en Navidad.

Los clientes de Target no podrán visitar ninguno de sus establecimientos el 27 de noviembre (Unsplash/Zoshua Colah)

Lo más probable es que su página web y aplicación móvil funcionarán con normalidad en esa fecha, como ocurrió en 2024. Estas plataformas suelen ofrecer servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Target agregó que los horarios de atención de cada uno de sus locales suelen variar durante la temporada de fiestas y por eso le recomendó a sus clientes consultar su sitio de búsqueda de tiendas. En el catálogo se muestran las horas de apertura y cierre de cada locación, así como sus direcciones.

Además, se pueden filtrar los resultados según los servicios disponibles en cada establecimiento, como los que ofrecen envíos el mismo día y los que cuentan con estaciones para cargar autos eléctricos.

Target vende cenas de Acción de Gracias a US$5 por persona

Target anunció a principios de noviembre que venderán una cena de Acción de Gracias con el precio más bajo que han ofrecido hasta ahora. El paquete tendrá un costo de US$20 y cuenta con suficientes alimentos para una familia de cuatro personas. Esto quiere decir que la comida tiene un valor de US$5 por persona.

La cena de Acción de Gracias de Target ya está disponible en su sitio web (Target)

El paquete de Acción de Gracias incluye los siguientes comestibles:

Pavo asado (congelado) de hasta 10 libras (4,5 kilogramos) de Good & Gather Premium.

(4,5 kilogramos) de Good & Gather Premium. Una bolsa de cinco libras (2,25 kilogramos) de papas Russet de Good & Gather.

de Good & Gather. 14 onzas (400 gramos) de salsa de arándanos en gelatina de Ocean Spray.

en gelatina de Ocean Spray. Seis onzas (170 gramos) de mezcla para relleno de Stove Top.

de Stove Top. 12 onzas (340 gramos) de salsa de pavo asado estilo casero de Heinz.

estilo casero de Heinz. Pan francés suave de Favorite Day.

de Favorite Day. Maíz congelado de Good & Gather.

Target mencionó que sus pavos de la marca Good & Gather tendrán el mismo costo de 2024: de 0,79 centavos por libra (0,45 kilogramos). De acuerdo con la compañía, ese precio es uno de los más accesibles entre sus competidores.

Qué otras tiendas estarán cerradas el 27 de noviembre de 2025

USA Today confirmó los comercios estarán cerrados durante el Día de Acción de Gracias, de acuerdo con los voceros oficiales de cada compañía. A diferencia de otros feriados a nivel nacional (como el Día de la Independencia o el Día de Colón), la mayoría de las cadenas más populares no ofrecerán servicio el 27 de noviembre.

Walmart será uno de los negocios que cerrarán durante el Día de Acción de Gracias (Wikimedia Commons/Mike Mozart)

Entre las tiendas que no abrirán sus puertas ese jueves festivo se encuentran:

Walmart

Sam’s Club

Costco

Trader Joe’s

Aldi

Publix

BJ’s Wholesale Club

Winn-Dixie

Harveys Supermarkets

Lidl

Las personas que necesiten realizar compras de último minuto el Día de Acción de Gracias sí tendrán algunas opciones de tiendas entre las cuales elegir. Los comercios que estarán abiertos ese día, de acuerdo con USA Today, serán: