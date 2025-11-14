Qué significa la política “10-4” de Target que promete cambiar las compras en el supermercado

Target anunció el lanzamiento de la política “10-4″ en Estados Unidos, que obliga a los empleados a ser amables y saludar cordialmente a los clientes cuando se encuentran a cierta distancia de ellos. La medida va en lineamiento con el objetivo de su nuevo director ejecutivo, Michael Fiddelke: promover las compras en las tiendas físicas.

Todo sobre la nueva política 10-4 de Target en Estados Unidos

Sin dar fechas, Target comunicó a USA Today que comenzará a aplicar la política 10-4 para mejorar la experiencia de sus clientes.

El fin de la iniciativa es lograr que las compras presenciales vuelvan a ser tendencia, en el marco de una importante ola de transacciones online.

Los empleados de Target ahora deberán ser más amables y cordiales con los clientes Instagram Target

Específicamente, la normativa establece que:

Los empleados deben sonreír, saludar con la mano y utilizar un lenguaje corporal acogedor cuando se encuentran a 10 pies (aproximadamente 3 metros) de distancia.

También tienen que saludarlos cordialmente y preguntarles si necesitan ayuda cuando estén a 4 pies (aproximadamente 1,2 metros) de cercanía.

La compañía aseguró que su pretensión es que los compradores se sientan “como invitados apreciados”. “Sabemos que cuando nuestros huéspedes son recibidos con calidez, se sienten bienvenidos y obtienen la ayuda que necesitan, eso se traduce en su cariño y fidelidad”, sostuvo en ese sentido Adrienne Constanzo, vicepresidenta ejecutiva y directora de tiendas de la empresa.

La decisión de anunciar la política ahora tiene que ver con la cercanía de las fiestas de fin de año, dijo Constanzo.

La empresaria consideró que es clave maximizar la cercanía con los clientes para darles la bienvenida en el mes “más importante”.

De todas formas, aún existen ciertas incógnitas sobre su aplicación: por ejemplo, no se conocieron detalles acerca de si los empleados pueden ser sancionados en caso de no cumplir con la 10-4.

Target quiere instar a los clientes a que regresen a las tiendas físicas Instagram Target

Cambio en las políticas de Target: la visión de su nuevo director ejecutivo

En agosto de 2025, Target anunció que el entonces director de operaciones, Michael Fiddelke, se convirtió en el nuevo director ejecutivo de la compañía y se unió al Consejo Administrativo. Reemplazó en el cargo a Brian Cornell.

En el comunicado, Fiddelke enfatizó sobre su postura de implementar cambios. “Tenemos trabajo por delante para alcanzar nuestro máximo potencial. Ahora es el momento de aprovechar al máximo nuestras fortalezas, afrontar el cambio con rapidez y determinación, y recuperar nuestro impulso”, manifestó.

Target quiere aprovechar al máximo la demanda por la temporada de compras navideñas

El ahora mandamás agradeció a Cornell por la labor durante su gestión, y reveló datos importantes en materia financiera:

La empresa tiene ingresos superiores a los 100 mil millones de dólares.

de dólares. Su patrimonio incrementó en US$34.000 millones durante los últimos 11 años.

El plan de Fidellke a largo plazo: recuperar la reputación de Target

El reciente director ejecutivo de Target reveló en CNBC, en una de las sedes que tiene la empresa en Minneapolis, que el mayor objetivo que tiene a largo plazo es recuperar la reputación en materia de estilo y diseño.

“Cuando nuestros clientes pueden entrar en una tienda Target o navegar por la aplicación y encontrar ese artículo elegante y único que, idealmente, solo podrían encontrar en Target, a un precio inesperado, es cuando damos lo mejor de nosotros”, opinó.

Michael Fiddelke, el nuevo director ejecutivo de Target Target

El empresario aseguró que la temporada de compras navideñas será una prueba de fuego para verificar si los cambios en las políticas están dando resultados.

Significa el tramo más importante del año para la compañía: en 2024, un tercio de sus ventas anuales provinieron del trimestre navideño del año pasado.