Es oficial: todas las oficinas que estarán cerradas desde Nochebuena en Estados Unidos

Los empleados del gobierno de Estados Unidos tendrán un descanso más largo durante la temporada navideña de 2025, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que autoriza el cierre de agencias y oficinas federales también en Nochebuena.

Qué oficinas cierran sus puertas en Nochebuena y Navidad

La Casa Blanca confirmó que, además del feriado federal del 25 de diciembre, las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el miércoles 24 de diciembre y el viernes 26 de diciembre.

Con esta medida, la mayoría de los empleados federales quedará excusada de sus funciones durante tres días consecutivos: Nochebuena, Navidad y el día posterior.

Además de Nochebuena, el 26 de diciembre también será libre para los empleados federales (Unsplash)

La Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) aclaró que esta orden no afectará a los trabajadores que ya tenían programadas vacaciones o licencias para esas fechas.

De acuerdo con Fox News, se trata de una decisión poco común, ya que si bien es habitual que los presidentes concedan libre el día previo o posterior a Navidad, no suele otorgarse ambos de manera simultánea.

Excepciones para trabajar en Nochebuena

La disposición contempla excepciones para áreas consideradas esenciales. Los jefes de departamento podrán determinar que determinadas oficinas o empleados continúen laborando el 24 o el 26 de diciembre —o ambos— por motivos de seguridad nacional, defensa u otras necesidades de interés público.

No todas las oficinas de gobierno cerrarán en Nochebuena (Archivo) Instagram de elfontheshelflatam

No obstante, pese a las posibles excepciones, esta decisión es un alivio para millones de empleados federales, quienes podrán disfrutar de un descanso prolongado durante la Navidad de 2025.

Esta medida no modifica los días feriados federales ni se aplica para el sector privado, aunque sí deja un precedente para las instancias oficiales que podría repetirse en los siguientes años de la administración de Trump, o incluso en las siguientes, según el medio.

Otros presidentes que han dado Nochebuena libre a empleados federales

Además de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para 2025, que permite a la mayoría de los empleados y oficinas del gobierno descansar en Nochebuena, Navidad y el día siguiente, no es el primer mandatario de Estados Unidos que da días extra al feriado nacional.

El día de Nochebuena también se dio libre a empleados federales en administraciones pasadas (Archivo) Imagen de Alexa en Pixabay

El expresidente Joe Biden también les otorgó el 24 de diciembre libre a todos los empleados federales.

De igual manera, la última ocasión que Navidad cayó en jueves, fue en el año 2014, aunque en ese momento el expresidente Barack Obama solo dio libre el día después de Navidad, y dejó la Nochebuena como un día laboral ordinario.

Durante el primer mandato de Donald Trump, el Republicano les dio libres a los empleados del gobierno el día del 24 de diciembre, durante los tres años de su administración, es decir, en 2018, 2019 y 2020.

Históricamente, los presidentes de Estados Unidos han utilizado sus facultades para poder ajustar los días libres cuando los feriados federales caen cerca del fin de semana, como Trump lo ha demostrado en ocasiones anteriores, según Semana.