Es piloto de jets privados y cuenta por qué su trabajo no es tan glamoroso como todos piensan: “No siempre es así”

Una mujer que trabaja como piloto en jets privados reveló los más grandes secretos de la industria. Según dijo, hay algunos detalles que la gente no se imagina y no todo es glamoroso. Además, consideró que existen muchas curiosidades dentro de este empleo, desde la presencia de personal específicamente para los aviadores, hasta los detalles de sus jornadas y qué tipo de destinos turísticos visitan.

Laura Schmutzer le dijo a Insider que a inicios de la pandemia por Covid-19 comenzó a trabajar en una empresa estadounidense de vuelos privados, luego de haber estado toda su vida en la Fuerza Aérea y en aerolíneas tradicionales. En un principio, creyó que todo estaba asociado al lujo y la ostentosidad, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de que ser piloto era muy diferente a lo que pensaba.

Los pilotos de jets privados tienen jornadas laborales largas

No siempre son celebridades ni lugares lujosos

La mujer aseguró que no todos los clientes son celebridades. En su experiencia, muchos son propietarios de empresas pequeñas que alquilan el jet durante el día, dado que el uso diurno es más barato que el nocturno. Regularmente, los empresarios utilizan estos aviones para ir a sus propiedades a las que no se puede acceder fácilmente en un vuelo comercial.

Por otro lado, Schmutzer aseguró que los aviones privados tampoco se dirigen todo el tiempo a lugares excéntricos. En muchas ocasiones van a zonas rurales, a donde es muy probable que no lleguen las aerolíneas comerciales. “A veces, la gente quiere salir a cazar en medio de la nada en Wyoming o asistir a un partido de fútbol en Gainesville, Florida, o Starkville, Mississippi. Incluso he aterrizado en pequeños aeropuertos sin torres ni instalaciones como Black Hills River, en Dakota del Sur. Así que no siempre son sitios glamorosos”, declaró la profesional.

Las comodidades

Sin embargo, los pilotos de vuelos privados sí tienen algunas facilidades. Por ejemplo, cuentan con su propio personal dentro del jet, que está encargado de organizarles las estadías con todos los pormenores: el hotel en el que se hospedarán, el transporte e incluso la comida. “El conserje de la tripulación tiene más tiempo libre mientras los pilotos vuelan, por lo que pueden ocuparse de estas cosas”, aseveró.

La profesional reveló que sí tiene ciertas comodidades como piloto de jet privado Unsplash

Además, los pilotos de esta categoría tienen un calendario laboral bastante flexible. Casi todo el tiempo deben volar hasta a tres destinos por día, según Schmutzer, por lo que la empresa se asegura de que sus trabajadores estén descansados y les da seis días libres. Por otro lado, también les compra vuelos comerciales para que al final del día vuelvan a casa, por lo que la forma de funcionar es diferente a la de aerolíneas tradicionales.

Finalmente, Schmutzer contó que aprovecha algunos de sus vuelos de trabajo para tener unas relajantes vacaciones. Una vez que aterriza en un sitio y espera para su siguiente trayecto, se da algunas escapadas para explorar cada zona. “Si hay una playa cerca, corro allí o encuentro una clase de yoga local. Incluso busco rutas de senderismo locales cerca del aeropuerto para mantener un estilo de vida activo”, destacó.

