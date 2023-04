Es piloto y transformó un camión en una increíble minicasa con una inversión inicial de 3300 dólares

escuchar

Un piloto adaptó la caja de un camión y la convirtió en su nuevo hogar luego de que la pandemia de Covid-19 disminuyó severamente sus ingresos. A pesar de que el espacio es reducido, la vivienda cuenta con todo lo indispensable. El hombre comenzó el proyecto con una inversión inicial de 3300 dólares, que fue el costo del vehículo. Luego de casi tres años de trabajo y unos miles más invertidos, luce completamente diferente.

Mark Pankey es un piloto de Louisiana que fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por más de 20 años. En 2016 decidió retirarse. Sin embargo, continuó en el mundo de la aviación en una aerolínea estadounidense, donde ha trabajado los últimos siete años de su vida.

La unidad vacía tuvo un precio de US$3300 Instagram/snakpak20

Cuando recién había ingresado a la compañía, adquirió un terreno en Crested Butte, Colorado, donde planeaba construir una casa tipo hangar. No obstante, estos objetivos no se concretaron debido a la pandemia, que provocó graves efectos negativos en la industria de la aviación. En consecuencia, Pankey tuvo que tomarse tiempos libres con un pago parcial, lo cual redujo notoriamente sus ingresos, así que suspendió su plan de construir una casa. “Si el Covid-19 podía cerrar el mundo, tal vez no era buena idea endeudarse para fabricar una vivienda grande y antigua”, declaró a Insider.

El piloto Mark Pankey, de Louisiana, instaló paneles solares para producir energía eléctrica dentro de su vehículo Instagram/snakpak20

Durante varios meses, buscó la manera de construir un lugar para vivir sin tener que invertir mucho dinero. Entonces, recordó que había vivido por un tiempo en una furgoneta para no pagar alquiler y que había disfrutado de esa experiencia. Su nuevo proyecto involucraba algo similar, pero en mayor escala. Fue así que compró un camión de servicio de catering en US$3300 y empezó con las renovaciones.

El inicio del proceso

Cuando Pankey adquirió el vehículo, en abril de 2020, estaba casi vacío, con excepción de un par de estantes que decidió mantener. Los primeros arreglos fueron en la parte externa, al modificar el techo para que recolectara agua de la lluvia.

El segundo paso fue rociar el interior de la caja del camión con espuma en aerosol. Este proceso, que duró aproximadamente una semana, fue por una doble función: mantener caliente el interior y aislar los ruidos del exterior. Pankey le dio un toque personal a su casa rodante al pintarla de gris, como los aviones que volaba en la Fuerza Aérea.

La cama del piloto de encuentra elevada para aprovechar al máximo el espacio Instagram/snakpak20

El piloto instaló su cama en el desván, muy cercana al techo, para aprovechar al máximo el espacio disponible. En el extremo opuesto de su “habitación” dejó el inodoro de compostaje y una ducha. Incluso instaló una pequeña cocina. A Pankey le preocupaba que sus muebles se deslizaran mientras el vehículo estaba en movimiento. Sin embargo, según detalló, la estructura es “sorprendentemente sólida”. Para asegurarse de que sus objetos personales y los utensilios de cocina no cayeran de sus compartimientos, optó por imanes y cuerdas.

En el camión tiene varios estantes donde guarda sus objetos personales, como ropa o zapatos Instagram/snakpak20

Luego de varios años de remodelación, decidió que pasaría el resto de sus días en su peculiar casa rodante, por lo que vendió el terreno que había comprado en Colorado, así como un departamento que tenía en esa misma ciudad. En total, calcula haber gastado entre 30.000 y 35.000 dólares para construir a SnakPak, como cariñosamente nombró a su vehículo adaptado.

El inodoro tiene incorporado un sistema de compostaje Instagram/snakpak20

LA NACION