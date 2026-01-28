Es senadora y fundó Latinas por Trump, pero ahora enfrenta al gobierno por “contradecir los valores estadounidenses”

La senadora estatal de Florida, Ileana García, representante del Distrito 36, se convirtió en una de las voces republicanas que cuestionan públicamente a la actual administración del presidente Donald Trump. La cubanoestadounidense acusó al gobierno federal de presentar una versión de los hechos sobre el caso de Alex Pretti que, a su entender, no se ajusta a lo ocurrido.

Ileana García cuestiona al gobierno de Trump por la muerte de Alex Pretti

García, quien es conocida dentro del Partido Republicano por haber sido una de las impulsoras del grupo “Latinas por Trump” durante la campaña presidencial de 2016, publicó un mensaje en sus redes sociales que demuestra un distanciamiento con las políticas del actual presidente Donald Trump.

Ileana Garcia nació en Miami y es hija de refugiados cubanos Facebook Senator Ileana Garcia

“Distorsionar, politizar, calumniar: justificar lo que le sucedió a Alex Pretti contradice los valores estadounidenses que la administración promovió“, dijo en su cuenta de X. “No era un terrorista doméstico ni un asesino“, aseguró.

Alex Pretti tenía 37 años, era ciudadano estadounidense y trabajaba como enfermero en una unidad de cuidados intensivos. El día del incidente, se encontraba como participante de una protesta en Minneapolis cuando fue interceptado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

El enfermero murió tras recibir varios disparos durante el operativo, lo que dio inicio a un debate nacional sobre el uso de la fuerza por parte de organismos federales. La versión oficial indicó que el fallecimiento se produjo en el contexto de una “resistencia deliberada y hostil”.

“Mientras los agentes del orden público realizaban una operación específica en Minneapolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta, un individuo se acercó a los oficiales con una pistola semiautomática”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en X. “Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente”, aseguró.

La senadora de Florida rechazó esa explicación y contó que la realidad fue otra. García aseguró que Pretti tenía permiso legal para portar armas, en el marco de la Segunda Enmienda de la Constitución, y señaló que no llegó a desenfundar su pistola. “Los agentes sacaron el arma de su funda antes de disparar”, aseguró.

El mensaje de la republicana en contra de las acciones migratorias en Minnesota X @IleanaGarciaUSA

La senadora de Florida que desafía la estrategia migratoria de Trump

García amplió sus cuestionamientos hacia la estrategia migratoria del gobierno. Hija de refugiados cubanos, la senadora expresó que las actuales tácticas de aplicación de la ley migratoria “han ido demasiado lejos” y planteó que el enfoque actual resulta insostenible.

“Como partido, no debemos tener miedo de alzar la voz, de corregir el rumbo”, señaló en una entrevista con The New York Times. “Lo que ocurrió el sábado [la muerte de Pretti] fue abominable”, manifestó.

Además, la senadora apuntó sus críticas a las estrategias de deportaciones masivas de personas sin antecedentes penales violentos y los arrestos realizados fuera de las cortes migratorias. También se mostró en contra de la separación de niños de hogares de acogida con el objetivo de ejecutar deportaciones.

Según explicó, este tipo de procedimientos generan efectos duraderos en las familias involucradas y no aportan soluciones de fondo al sistema migratorio. En ese marco, responsabilizó a Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., por el diseño de políticas que, a su entender, carecen de límites claros. “Creo que perderá las elecciones legislativas (Trump) por culpa de Stephen Miller”, dijo.

La senadora se identifica con el Partido Republicano y en reiteradas ocasiones se mostró a favor de Trump; sin embargo, los casos recientes en Minneapolis la llevaron a criticar duramente al gobierno Facebook Senator Ileana Garcia

Quién es Ileana García, la exaliada de Trump que ahora lo critica

García, de 56 años, desarrolló una carrera como comunicadora en radio y televisión en el sur de Florida antes de ingresar a la política. Su salto a la escena nacional se produjo en 2016, cuando cofundó “Latinas por Trump”, una organización que buscó movilizar el voto femenino latino en favor del entonces candidato republicano.

Entre las razones que la llevaron a respaldar a Trump se encontraban su postura sobre la seguridad fronteriza, la construcción del muro en la frontera con México y su enfoque frente a gobiernos autoritarios en Latinoamérica. García también valoró, en aquel período, la situación económica del país norteamericano y su percepción de bienestar social.

Con el paso del tiempo, y en especial tras su experiencia dentro del gobierno federal, su mirada comenzó a cambiar. Aunque mantuvo su afiliación republicana, empezó a expresar diferencias con determinadas decisiones y discursos. “Ahora ha ido mucho más lejos”, señaló a The New York Times.

El caso de Alex Pretti aceleró el distanciamiento entre Garcia y Trump. La senadora afirmó sentirse “estupefacta” por la forma en que el gobierno presentó el episodio y por la respuesta institucional posterior. Desde su perspectiva, insistir en una narrativa que justifique el uso letal de la fuerza sin una investigación transparente erosiona la confianza pública. “¡Esto no es por lo que voté!”, escribió en una publicación en X.