Es tiktoker y lanza una advertencia sobre la comida refrigerada en el aeropuerto: “Nunca lo hagan”

escuchar

Los especialistas en las diferentes profesiones conocen muy bien sus procesos. Sus conocimientos se basan además en sus experiencias personales y muchos de sus “secretos” no son públicos para quienes no son tan cercanos a esos sectores. Es así como en tiempos actuales TikTok se ha vuelto una herramienta en la que todas las historias cobran eco. En esta ocasión, Mariel, quien publica con el usuario @marielynoalopz, subió un video donde hizo una recomendación sencilla que calificó como eficaz: a la hora de elegir comida, es mejor no tomar la que está enfrente y optar por la que está hasta atrás del refrigerador.

De acuerdo con sus experiencias, hay una razón detrás de la advertencia: “Cuando tienes cuatro años de experiencia en alimentos y bebidas y ahora sabes cómo escoger la comida en el aeropuerto”, se leía en el video de apenas 10 segundos. En el clip se vio cómo eligió el yogurt que estaba atrás de todo. Después, para reforzar su idea, agregó una nota aparte donde instó a todos a jamás tomar los alimentos localizados justo frente a la puerta del refrigerador.

Tiktoker hace una advertencia a todos los viajeros sobre la comida del aeropuerto

Este sencillo consejo acumuló más 225.000 reproducciones y generó un debate entre los usuarios. Cientos de ellos dejaron sus comentarios, ya sea para confirmar lo que dijo Mariel o para dar sus propios veredictos: “Nunca escojo lo primero de nada. Siempre elijo el último”; “Eso es solo sentido común”, fueron algunas de las respuestas que recibió la tiktoker que suma hasta el momento más de 51.000 seguidores.

No todos pensaron lo mismo y se lo dejaron saber. En el video también hubo quienes respondieron: “Tomo el de enfrente para respetar el hecho de que si no lo tomo podría ser desechado, solo verifique la fecha de expedición”; “No, solo los vendedores hacen esto, así que los primeros en caducar son los primeros en venderse y los que duran más van en la parte de atrás”, dejaron.

Asimismo, hubo quienes propusieron nuevas ideas para tratar de elegir el producto más fresco. Entre ellos, una usuaria dejó el debate a un lado y dijo que: “Nunca (tomo) el de adelante o atrás, sino a veces lo del medio, (pero) la gente también empuja las cosas viejas”, escribió.

Un video sobre los alimentos o bebidas que se deben elegir en un aeropuerto causó debate UNSPLASH / Martin Lostak

Si bien es cierto que esto puede ser una constante en algunas tiendas de servicio, no significa que sea una ley. En su mayoría, estos establecimientos se rigen bajo el método FIFO (First In, First Out por sus siglas en inglés), que como su nombre lo dice, consiste en que lo primero en entrar será lo primero en salir (venderse).

Según algunos foros de internet, el método FIFO se utiliza para los productos perecederos que tienen fecha de caducidad, por lo que es cotidiano que en el supermercado estén al frente de la línea los productos que están próximos a expirar. El objetivo es conseguir la rotación de los productos. De esta manera, se evita que los alimentos, cosméticos o medicamentos que están próximos a vencer terminen en la basura.

Es por esto que muchos usuarios aseguraron que este consejo no servía demasiado, ya que, en teoría, era la “regla” entre este tipo de establecimientos.

LA NACION